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Россияне в кризис становятся злее друг к другу
Доля россиян, чувствующих раздраженность, озлобленность и агрессию по отношению к себе окружающих людей, с октября 2014 года по октябрь 2015-го подскочила с 16% до 26%, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Такие данные приводятся в исследовании Института социологии РАН, посвященном влиянию экономического кризиса на социально-психологическое самочувствие россиян.
Последнее общероссийское исследование «Российское общество: год в условиях кризиса и санкций» было проведено в октябре 2015 года, напоминают «Известия». Это третья волна мониторинга, проводимого институтом каждые шесть месяцев: первый был проведен в октябре 2014-го, второй - в марте 2015 года, нынешний завершен в октябре 2015 года. Опрошено 4 тыс. респондентов в различных регионах и типах поселений от 18 лет и старше из основных социопрофессиональных групп. Среди прочих задано два вопроса - о собственном отношении к людям и об отношении окружающих к респонденту: «Как бы вы охарактеризовали свое обычное, повседневное эмоционально-психологическое состояние?» и «А что преобладает в психологическом состоянии тех людей, которые чаще всего окружают вас в повседневной жизни (родственники, друзья, коллеги по работе)?»
На оба этих вопроса предлагалось два варианта ответов: «позитивно» и «негативно». Первый вариант предполагал уточняющие ответы: «Эмоциональный подъем», «Спокойствие, уравновешенность»; второй - три пункта на выбор: «Безразличие, апатия, подавленность», «Тревога, страх», «Раздраженность, озлобленность, агрессия».
Получилось, что впервые с предыдущего кризиса 2008-2009 годов в российском обществе сравнялись доли позитивно и негативно настроенных россиян. За минувший же год на 3 процентных пункта, до 28%, выросла доля тех, кто признался в чувстве тревоги и страха, о безразличии и апатии теперь сообщили 12% (ранее 8%). Тем не менее в течение года снижалось ощущение собственной раздражительности, озлобленности и агрессии: 13% - 12% - 10%.
Иная ситуация с психологической оценкой окружающих, где преобладает негативное социально-психологическое состояние: рост за последний год с 58% до 69%, при этом доля ощущающих на себе агрессию и озлобленность выросла с 16% до 26%. Иными словами, россияне чувствуют по-прежнему добрыми, но больше страдающими от окружающей злобы.
Автор этого раздела исследования, старший научный сотрудник Института социологии РАН Наталья Латова пояснила, что социально-психологическое состояние ближайшего окружения опрошенных россиян продолжает ухудшатся. Она подтвердила, что растут раздражение и озлобленность.
- Многие россияне начинают мобилизовываться в новых экономических условиях. Происходит повышение эгоизма, индивидуализма (ориентации на свои силы), которое сопровождается определенной конкуренцией. В таких условиях человек дистанцируется от своего окружения и начинает воспринимать его более негативно, чем прежде. Особенно сильно это проявляется у тех, кто обладает меньшим ресурсом: хуже материальное положение, хуже возможности решения проблем самостоятельно и т.д. Кроме этого, говоря о росте негативного социально-психологического состояния своего окружения, россияне таким образом фиксируют свои ожидания на будущее, проецируют, - сообщила Латова.
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Проблема в другом, просто богатые все не как не нажрутся . Это касается и главарей банды путина , медведева и окружающей их воровской мафии .