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Олигарх Владимир Потанин женился во второй раз

10 Декабря 2014, 11:30 | В России

Российский миллиардер, владелец «Интерроса» Владимир Потанин подтвердил, что женился во второй раз. С первой женой бизнесмен официально развелся в феврале этого года. Экс-супруги до сих пор не могут договориться о разделе имущества, сообщает ZRPRESS.RU со ссылкой на РБК.

Признание бизнесмена прозвучало в интервью телеканалу «Россия 24», посвященном 250-летнему юбилею Эрмитажа. Потанин является главой Попечительского совета музея.

«Вчера была экскурсия по Эрмитажу. Большинство гостей были на концерте, а мы с супругой пошли вместе с экскурсоводом по залам Эрмитажа», – заявил предприниматель.

Ранее в СМИ уже ходили слухи о втором браке Потанина. Издание Tatler писало, что новую избранницу зовут Екатерина, она 1975 года рождения.

С первой женой – Натальей – Потанин официально развелся в феврале 2014 года. Суд постановил, что миллиардер должен выплачивать четверть дохода в качестве алиментов на несовершеннолетнего ребенка. Как отмечал адвокат Потанина, речь идет о сумме  около 8,5 млн руб. в месяц. Бывшие супруги до сих пор не могут договориться о разделе имущества.

Потанин входит в топ-100 мирового рейтинга миллиардеров Forbes. Американский журнал оценивает его состояние примерно в $12,6 млрд. Принадлежащий ему диверсифицированный инвестиционный холдинг «Интеррос», в частности, владеет акциями ГМК «Норильский никель» (30,3%), интернет-холдинга «Афиша-Рамблер-SUP» (50%), горнолыжного курорта «Роза Хутор» (100%), сети кинотеатров «Синема парк» (100%).

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: РБК
Теги: forbes  культура  олиграхи  бизнес  семья 



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