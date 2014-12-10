Болезни, которыми нас "заражают" деньги

Представляем три болезни, которые делают людей зависимыми от денег

Люди по-разному относятся к деньгам. Одни до последнего копят их на черный день, другие спускают всю зарплату в мгновение ока. Мы собрали три главные болезни нового века, которые делают людей зависимыми от денег.

Ваша зарплата улетучивается в день, когда вы ее получили? Вы не можете распланировать свой бюджет? Живете одним днем, не задумываясь о будущем? Сидите на шее у близких? Если при прочтении этой статьи вы узнаете в себе некоторые симптомы, значит вы финансово зависимы.

Шопоголизм обнаружили еще в 1915 году

По-научному это невротическое расстройство называется ониоманией - это неконтролируемая страсть у людей к совершению покупок, которой подвержены не только женщины, как считают многие, но и мужчины. Первым новую болезнь обнаружил еще в 1915 году знаменитый немецкий психиатр Эмиль КРЕПЕЛИН, «первооткрыватель» шизофрении и маниакальной депрессии. Он заметил, что новый недуг очень похож на прочие виды зависимости и шопоголики испытывают примерно то же, что и наркоманы.

Симптомы. Во-первых, человек ходит в магазин не для того, чтобы что-то купить, а чтобы просто провести время. Во-вторых, шопоголиков не покидает желание что-то купить, даже если ничего не нужно. В-третьих, люди, зависимые от покупок, чувствуют разочарование или злость, когда понимают, что покупка оказалась слишком дорогой или ненужной. В-четвертых, шопоголики часто и по долгу обсуждают свои покупки. В-пятых, такие люди чувствуют себя подавленными из-за невозможности сходить в магазин и, наоборот, ощущают повышение настроения при походе в торговый центр.

Причины проблемы. Шопоголизм развивается лишь в том случае, если в семье превалирует культ денег. Если же мама и папа с детства прививают ребенку вечные ценности, объясняют, что удовольствие могут нести и нематериальные радости, такие как творчество, спорт, природа, дружба, любовь, то такое воспитание может стать естественной «прививкой» от шопоголизма.

Кредитоманы не думают о будущем

Если вы отдаете большую часть своих заработанных денег в счет погашения полученных ранее кредитов и дорогие покупки совершаете в кредит, то у вас налицо все симптомы новой болезни века - это зависимость от кредитов. Чаще всего в финансовую ловушку попадаются либо молодые люди до 30 лет, либо пенсионеры. Сегодня реклама банков и магазинов о взятии кредита утверждает, что получить нужную сумму денег можно прямо сейчас, легко, имея на руках минимум документов, по выгодным (на первый взгляд) условиям. Многие поддаются соблазну получить деньги легко на осуществление любой мечты, не задумываясь о будущем долге.

Симптомы. У кредитозасимых людей почти нет денег на хранении, «заначек» на непредвиденные расходы, они не открывают вклады и не пользуются страховками. Можно сделать вывод, что такие люди не думают о завтрашнем дне, предпочитая жить сегодня и даже сейчас. Кредитозависимые часто нуждаются в дорогостоящих вещах, которые не так легко получить с помощью накопленных денег. Они хотят выглядеть богаче, чем могу себе позволить, поэтому не раздумывая «ведутся» на легкие деньги кредита. У многих людей кредитная зависимость появляется как следствие шопоголизма.

Причины проблемы. Опять же, как и в случае с шопоголизмом, причиной кредитомании может служить желание самоутвердиться. Распространению болезни также помогает реклама, которая преследует нас повсюду, обещая легкие деньги и не говоря о том, что их придется возвращать. К сожалению, за время существования рекламы многие люди стали подвергаться ее воздействию, не в силах себя контролировать. Для некоторых причиной зависимости от кредитов является нестабильный доход. Еще одной причиной может служить простое неумение соотносить свои расходы и доходы.

Финансовая несостоятельность – женская болезнь

Это еще одна категория финансово зависимых людей, только зависимы они не от своих денег, а от денег своих родственников. Всем знакомы ситуации, когда дети долго не могут уйти из-под опеки родителей и начать работать, у них стоит психологический барьер. Или когда жена пребывает в сконфуженном состоянии от того, что муж просил не работать, а заниматься домом и детьми, при этом лишая ее свободных денег и заставляя их выпрашивать. Мы назовем эту «болезнь» финансовой несостоятельностью.

Симптомы. Финансово зависимые люди часто ощущают подавленность либо гнев из-за постоянного давления обязательств, которые выполнить почти невозможно, потому что чаще всего они являются нематериальными. Родители, давая деньги детям, тоже ждут от них отдачи, часто не уточняя, какой именно. У зависимых детей или жен (а возможно, и мужей) часто нет амбиций, целей в жизни, они зачастую неуверены в себе. Такие люди не имеют представления о том, как строится семейный бюджет. Они все время находятся в напряжении, потому что боятся лишиться денег, к примеру, если родители перестанут давать «на карманные расходы» или муж захочет развестись.

Причины проблемы. В России основную группу риска для финансовой зависимости составляют женщины. Во многих семьях с детства учат, что деньги - это мужская территория, куда не следует совать нос. Подобная зависимость подрывает самооценку женщины и может быть разрушительной для отношений, в которых она состоит. Деньги в нашем мире являются базовой ценностью, и если у человека отсутствует контроль над ними, он не ощущает и контроля над собственной жизнью. Часто финансовая зависимость формируется в детях, когда родители не позволяют им самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.