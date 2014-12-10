Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Болезни, которыми нас "заражают" деньги
Представляем три болезни, которые делают людей зависимыми от денег
Люди по-разному относятся к деньгам. Одни до последнего копят их на черный день, другие спускают всю зарплату в мгновение ока. Мы собрали три главные болезни нового века, которые делают людей зависимыми от денег.
Ваша зарплата улетучивается в день, когда вы ее получили? Вы не можете распланировать свой бюджет? Живете одним днем, не задумываясь о будущем? Сидите на шее у близких? Если при прочтении этой статьи вы узнаете в себе некоторые симптомы, значит вы финансово зависимы.
Шопоголизм обнаружили еще в 1915 году
По-научному это невротическое расстройство называется ониоманией - это неконтролируемая страсть у людей к совершению покупок, которой подвержены не только женщины, как считают многие, но и мужчины. Первым новую болезнь обнаружил еще в 1915 году знаменитый немецкий психиатр Эмиль КРЕПЕЛИН, «первооткрыватель» шизофрении и маниакальной депрессии. Он заметил, что новый недуг очень похож на прочие виды зависимости и шопоголики испытывают примерно то же, что и наркоманы.
Симптомы. Во-первых, человек ходит в магазин не для того, чтобы что-то купить, а чтобы просто провести время. Во-вторых, шопоголиков не покидает желание что-то купить, даже если ничего не нужно. В-третьих, люди, зависимые от покупок, чувствуют разочарование или злость, когда понимают, что покупка оказалась слишком дорогой или ненужной. В-четвертых, шопоголики часто и по долгу обсуждают свои покупки. В-пятых, такие люди чувствуют себя подавленными из-за невозможности сходить в магазин и, наоборот, ощущают повышение настроения при походе в торговый центр.
Причины проблемы. Шопоголизм развивается лишь в том случае, если в семье превалирует культ денег. Если же мама и папа с детства прививают ребенку вечные ценности, объясняют, что удовольствие могут нести и нематериальные радости, такие как творчество, спорт, природа, дружба, любовь, то такое воспитание может стать естественной «прививкой» от шопоголизма.
Кредитоманы не думают о будущем
Если вы отдаете большую часть своих заработанных денег в счет погашения полученных ранее кредитов и дорогие покупки совершаете в кредит, то у вас налицо все симптомы новой болезни века - это зависимость от кредитов. Чаще всего в финансовую ловушку попадаются либо молодые люди до 30 лет, либо пенсионеры. Сегодня реклама банков и магазинов о взятии кредита утверждает, что получить нужную сумму денег можно прямо сейчас, легко, имея на руках минимум документов, по выгодным (на первый взгляд) условиям. Многие поддаются соблазну получить деньги легко на осуществление любой мечты, не задумываясь о будущем долге.
Симптомы. У кредитозасимых людей почти нет денег на хранении, «заначек» на непредвиденные расходы, они не открывают вклады и не пользуются страховками. Можно сделать вывод, что такие люди не думают о завтрашнем дне, предпочитая жить сегодня и даже сейчас. Кредитозависимые часто нуждаются в дорогостоящих вещах, которые не так легко получить с помощью накопленных денег. Они хотят выглядеть богаче, чем могу себе позволить, поэтому не раздумывая «ведутся» на легкие деньги кредита. У многих людей кредитная зависимость появляется как следствие шопоголизма.
Причины проблемы. Опять же, как и в случае с шопоголизмом, причиной кредитомании может служить желание самоутвердиться. Распространению болезни также помогает реклама, которая преследует нас повсюду, обещая легкие деньги и не говоря о том, что их придется возвращать. К сожалению, за время существования рекламы многие люди стали подвергаться ее воздействию, не в силах себя контролировать. Для некоторых причиной зависимости от кредитов является нестабильный доход. Еще одной причиной может служить простое неумение соотносить свои расходы и доходы.
Финансовая несостоятельность – женская болезнь
Это еще одна категория финансово зависимых людей, только зависимы они не от своих денег, а от денег своих родственников. Всем знакомы ситуации, когда дети долго не могут уйти из-под опеки родителей и начать работать, у них стоит психологический барьер. Или когда жена пребывает в сконфуженном состоянии от того, что муж просил не работать, а заниматься домом и детьми, при этом лишая ее свободных денег и заставляя их выпрашивать. Мы назовем эту «болезнь» финансовой несостоятельностью.
Симптомы. Финансово зависимые люди часто ощущают подавленность либо гнев из-за постоянного давления обязательств, которые выполнить почти невозможно, потому что чаще всего они являются нематериальными. Родители, давая деньги детям, тоже ждут от них отдачи, часто не уточняя, какой именно. У зависимых детей или жен (а возможно, и мужей) часто нет амбиций, целей в жизни, они зачастую неуверены в себе. Такие люди не имеют представления о том, как строится семейный бюджет. Они все время находятся в напряжении, потому что боятся лишиться денег, к примеру, если родители перестанут давать «на карманные расходы» или муж захочет развестись.
Причины проблемы. В России основную группу риска для финансовой зависимости составляют женщины. Во многих семьях с детства учат, что деньги - это мужская территория, куда не следует совать нос. Подобная зависимость подрывает самооценку женщины и может быть разрушительной для отношений, в которых она состоит. Деньги в нашем мире являются базовой ценностью, и если у человека отсутствует контроль над ними, он не ощущает и контроля над собственной жизнью. Часто финансовая зависимость формируется в детях, когда родители не позволяют им самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность.
Новости тематики
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Как взять всё и поделить
- Tele2 приготовила "Гол" для футбольных болельщиков
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- "Единая Россия" категорически отказалась поддержать референдум по пенсионной реформе
- Призывникам уменьшат срок службы
- Бизнес-гороскоп: Стрельцам советуют быть точнее
- Бизнес-гороскоп: Скорпионы будут с денежной добычей
- Бизнес-гороскоп: Весам придется всю неделю всё взвешивать
- "Дети - это не моя тема"
Новости раздела
- Никакого реального повышения пенсий в 2019 году не будет
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Как взять всё и поделить
- Tele2 приготовила "Гол" для футбольных болельщиков
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Число учебников в школах уменьшится пока на треть
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- Минобороны ликвидирует военные кафедры в вузах
- "Единая Россия" категорически отказалась поддержать референдум по пенсионной реформе
- "ГПМ Матч" и "Ростелеком" открыли телеканал "Матч! Ультра"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- "Люди кипели от возмущения"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела