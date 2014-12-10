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Куда сейчас ни приезжаешь, везде россияне отдыхают
Президент одного из крупнейших российских туроператоров «Натали Турс» Владимир ВОРОБЬЕВ рассказал РБК, что заставляет операторов работать на убыточных направлениях из года в год и как обидно слышать упреки чиновников про отсутствие в отрасли саморегулируемых организаций.
- После этого летнего сезона как, на ваш взгляд, изменится ситуация с гарантиями операторов?
- С моей точки зрения, наличие «Турпомощи» (задача ассоциации - создать за счет ежегодных отчислений компенсационный фонд для экстренной эвакуации туристов) себя оправдало, и, наверное, дальше просто надо как-то это дело улучшить. Что касается института страхового обеспечения, то, скорее всего, от него надо отказываться и, возможно, вводить какие-то другие инструменты.
Например, в группе компаний «Натали Турс» есть сейчас туроператоры, работающие в Европе. И там, если брать Испанию, Францию или Италию, государство делает ставку, с моей точки зрения, не на крупный бизнес, а на мелкий и средний. Поэтому там достаточно легко выйти на рынок. Эта банковская гарантия колеблется от €30 тыс. в Испании до €100 тыс. во Франции.
- Много лет обсуждается страхование каждого тура, каждой путевки. Общее мнение: эта идея нереализуема. Почему?
- Мне сложно сказать. Скорее, это говорят страховые компании. Меня вполне устроило бы. Я думаю, что и туристов бы это устроило. У нас же есть различные страховые инструменты, в частности от невыезда, и такая страховка стоит вполне разумных денег, несколько процентов от стоимости путевки. Если бы страховой рынок был готов нам предложить подобный инструмент, наверное, это бы всех устроило.
- Каким был этот летний сезон для вашей компании?
- Думаю, это один из самых тяжелых сезонов за 20 лет существования «Натали Турс». И, конечно, основные проблемы начались с банкротства «Невы». Мы сразу почувствовали такое настороженное отношение клиента к происходящему на туррынке, сразу снизилась глубина продаж (разница между датой покупки тура и датой вылета по путевке), сократились ежедневные объемы продаж. И дальше это пошло как снежный ком. Когда это происходит в начале или в конце сезона, туроператоры в состоянии это отрегулировать, сняв дополнительные рейсы. Но когда это происходит в середине сезона, конечно, это создает колоссальные финансовые проблемы для всего рынка. Потому что самолеты законтрактованы, по половине самолетов уже продано до трети мест. То есть отменить рейс уже практически невозможно. И тут ты просто вынужден снижать цены. Поэтому рост объемов на отдельных направлениях есть, но финансовые показатели будут нелучшими.
- Кто-то вообще зарабатывает в туризме? Отчетность немецкой TUI Travel и британской Thomas Cook свидетельствует, что их бизнес в России убыточен. Швейцарская Kuoni, которая купила «Мегаполюс», была убыточна и предпочла уйти из России.
- Конечно, год на год не приходится. Я думаю, что этот год вряд ли оставляет надежды для крупных компаний на положительные финансовые результаты. Тем не менее есть отдельные направления, которые и в этом тяжелом году показывают положительную маржу, например Объединенные Арабские Эмираты. Поэтому, если компания очень гибко входит и выходит в те или иные продукты, если она не бьется за объемы, а бьется за прибыль и имеет гибкую модель, она может и в такой тяжелый год показать положительный финансовый результат.
- Чего вы ждете от зимнего сезона?
- На самом деле мы ничего хорошего не ждем. Если государство сейчас не вмешается и не поднимет имидж туротрасли, то рассчитывать не на что. Объемы продаж сейчас очень резко сократились в глубину: проседание от 30 до 80% в зависимости от направления (то есть туры приобретаются в последний момент). Причем чем дороже направление, тем больше проседание. Турист не хочет брать на себя риски. Сейчас в самой тяжелой ситуации оказались, естественно, Карибы, Доминикана, Мексика, Куба, где мы наблюдаем просто панические настроения со стороны туристов. Там средний чек был $2-2,5 тыс. А по Эмиратам, где, несмотря на имидж дорогого направления, средний чек где-то в районе $1 тыс., проседание наблюдается меньше всего.
- Ключевым зимним направлением является Египет, который восстанавливается после прошлогодних политических событий. Тут какие прогнозы?
- Как я уже сказал, проседают в первую очередь самые дорогие направления. А на бюджетных направлениях, наоборот, намечается рост спроса. И в этом плане, наверное, Египет в меньшей степени пострадает. Но здесь надо иметь в виду, что в последнее время Египет активно используется авиакомпаниями и туроператорами, у которых есть свои авиакомпании, для загрузки самолетов в зимний сезон. Поэтому там никто никогда и так зимой не зарабатывал, а в ситуации, когда проседают другие направления, куда могли бы летать самолеты, туда, видимо, будут поставлены еще более избыточные емкости, и туроператоры вряд ли смогут заработать на этом направлении.
- Какой-то невеселый разговор получился...
- Почему? Рынок структурируется. Сейчас пять-восемь туроператоров на рынке доминируют, и через них 80%, а может быть, уже и 90% организованных туристов выезжают за границу. Наверное, следующим этапом будет слияние и поглощение этих туроператоров. И мы видим, что какие-то обсуждения идут. Якобы «Библио Глобус» поглощает Tez Tour, или Tez Tour поглощает «Библио Глобус», или «Трансаэро» поглощает и тех, и других. Никто точно не знает, что же там на самом деле происходит. Агентский рынок тоже развивается, и развивается достаточно стремительно.
Куда сейчас ни приезжаешь, везде россияне отдыхают. И, слава богу, отдыхают достаточно организованно, качественно. С этой точки зрения проблем уже нет. В этом году все кричали: «Испания проседает!» Я на Майорке был. Да там на некоторых курортах россиян уже оказалось больше, чем немцев и англичан. Правда, в основном самостоятельных. Но тем не менее они там.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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