Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Верховный суд вступился за ребенка
По статистике, каждое пятое наследство оспаривается и проходит через судебные коридоры.
Поэтому каждое решение Верховного суда по таким делам вызывает повышенный интерес. Тем более что в нашем случае речь идет об актуальных деталях: малолетнем наследнике и пропущенных сроках принятия наследства, пишет «РГ».
Итак, в суд пришла гражданка и попросила восстановить срок для принятия наследства ее маленькой дочерью. Надо сказать, что на тот момент наследство уже было распределено между женой и детьми умершего человека. Истица попросила это распределение отменить и к списку наследников добавить ее ребенка. Районный суд пошел ей навстречу. Возмущенные наследники обратились в вышестоящий суд и там победили.
Апелляционная инстанция заявила, что когда наследство делили, то новая претендентка молчала. А теперь все сроки, извините, вышли. Так что наследнице со стороны уже ничего не положено, раз ее мать вовремя не побеспокоилась о ее правах.
Истица вынуждена была пойти дальше и пожаловалась в Верховный суд. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда перечитала дело и заявила, что бездействие законного представителя малолетнего наследника, пропустившего срок принятия наследства, не повод оставлять малыша без причитающегося ему по закону добра.
Вот как Верховный суд разъяснил свою правовую позицию. После смерти мужчины его жена и дочь стали наследниками. Но спустя полгода в суд обратилась другая женщина, доказывая, что ее ребенок - это родная дочь умершего. Результаты экспертизы подтвердили заявление гражданки, и суд вынес решение, что ребенок - законная дочь своего отца. После такого решения суда на маленькую девочку были оформлены все метрики. И лишь после официальной процедуры родительница новой наследницы и заявила о правах своей дочери на часть наследства. К тому моменту все прописанные в законе сроки для его принятия были женщиной безнадежно пропущены.
Вот что в связи с таким решением разъяснял Верховный суд. По статье 1155 Гражданского кодекса, если наследник пропустил срок принятия наследства, то суд может его восстановить - в течение шести месяцев с момента как отпали причины, по которым срок принятия наследства был пропущен.
Суд апелляции, отказав в восстановлении срока для принятия наследства, сослался на упомянутую статью 1155 Гражданского кодекса. И сказал, что оснований для восстановления срока он не видит. Дескать, у матери девочки были возможности обратиться в суд с просьбой продлить срок принятия наследства, но она это не сделала и уважительных причин не назвала. На это утверждение Верховный суд заметил: причины пропуска срока истицей в предмет доказывания по этому делу вообще не входят. И правового значения не имеют. Апелляция неправильно истолковала закон.
Из статьи 1155 Гражданского кодекса, по мнению Верховного суда, следует, что суду, который рассматривает сроки для принятия наследства ребенком, надо оценить реальную возможность маленького человека заявить о своих правах. Вот главный аргумент: причины пропуска срока для принятия наследства ребенком должны быть связаны с его личностью как наследника, а не с личностью взрослого. Апелляционная инстанция, рассматривая это дело, не учла, что на момент открытия наследства девочка не могла в полном объеме понимать важность соблюдения сроков принятия наследства и не могла самостоятельно обратиться к нотариусу.
Это по закону за нее должен сделать взрослый человек. Но если этот взрослый свои обязанности, возложенные на него Семейным кодексом (статья 64), «исполнил ненадлежаще», то это ни в коей мере не должно сказаться на правах и интересах ребенка. И если действие или бездействие законного представителя маленького человека привело к пропуску срока для обращения в суд, то это вовсе не основание для отказа в восстановлении срока для ребенка.
Верховный суд подчеркнул: районная инстанция совершенно правильно рассмотрела это дело. Судья увидел уважительные причины пропуска срока. Ведь на момент открытия наследства ребенок еще не был признан родным для наследодателя человеком. Верховный суд встал в итоге на сторону интересов ребенка.
Новости тематики
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Как взять всё и поделить
- Tele2 приготовила "Гол" для футбольных болельщиков
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- "Единая Россия" категорически отказалась поддержать референдум по пенсионной реформе
- Призывникам уменьшат срок службы
- Бизнес-гороскоп: Стрельцам советуют быть точнее
- Бизнес-гороскоп: Скорпионы будут с денежной добычей
- Бизнес-гороскоп: Весам придется всю неделю всё взвешивать
- "Дети - это не моя тема"
Новости раздела
- Номер мобильного телефона заменит паспорт
- Никакого реального повышения пенсий в 2019 году не будет
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Как взять всё и поделить
- Tele2 приготовила "Гол" для футбольных болельщиков
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Число учебников в школах уменьшится пока на треть
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- Минобороны ликвидирует военные кафедры в вузах
- "Единая Россия" категорически отказалась поддержать референдум по пенсионной реформе
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- "Люди кипели от возмущения"
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Приморье накроет волна протестных митингов