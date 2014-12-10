Верховный суд вступился за ребенка

По статистике, каждое пятое наследство оспаривается и проходит через судебные коридоры.

Поэтому каждое решение Верховного суда по таким делам вызывает повышенный интерес. Тем более что в нашем случае речь идет об актуальных деталях: малолетнем наследнике и пропущенных сроках принятия наследства, пишет «РГ».

Итак, в суд пришла гражданка и попросила восстановить срок для принятия наследства ее маленькой дочерью. Надо сказать, что на тот момент наследство уже было распределено между женой и детьми умершего человека. Истица попросила это распределение отменить и к списку наследников добавить ее ребенка. Районный суд пошел ей навстречу. Возмущенные наследники обратились в вышестоящий суд и там победили.

Апелляционная инстанция заявила, что когда наследство делили, то новая претендентка молчала. А теперь все сроки, извините, вышли. Так что наследнице со стороны уже ничего не положено, раз ее мать вовремя не побеспокоилась о ее правах.

Истица вынуждена была пойти дальше и пожаловалась в Верховный суд. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда перечитала дело и заявила, что бездействие законного представителя малолетнего наследника, пропустившего срок принятия наследства, не повод оставлять малыша без причитающегося ему по закону добра.

Вот как Верховный суд разъяснил свою правовую позицию. После смерти мужчины его жена и дочь стали наследниками. Но спустя полгода в суд обратилась другая женщина, доказывая, что ее ребенок - это родная дочь умершего. Результаты экспертизы подтвердили заявление гражданки, и суд вынес решение, что ребенок - законная дочь своего отца. После такого решения суда на маленькую девочку были оформлены все метрики. И лишь после официальной процедуры родительница новой наследницы и заявила о правах своей дочери на часть наследства. К тому моменту все прописанные в законе сроки для его принятия были женщиной безнадежно пропущены.

Вот что в связи с таким решением разъяснял Верховный суд. По статье 1155 Гражданского кодекса, если наследник пропустил срок принятия наследства, то суд может его восстановить - в течение шести месяцев с момента как отпали причины, по которым срок принятия наследства был пропущен.

Суд апелляции, отказав в восстановлении срока для принятия наследства, сослался на упомянутую статью 1155 Гражданского кодекса. И сказал, что оснований для восстановления срока он не видит. Дескать, у матери девочки были возможности обратиться в суд с просьбой продлить срок принятия наследства, но она это не сделала и уважительных причин не назвала. На это утверждение Верховный суд заметил: причины пропуска срока истицей в предмет доказывания по этому делу вообще не входят. И правового значения не имеют. Апелляция неправильно истолковала закон.

Из статьи 1155 Гражданского кодекса, по мнению Верховного суда, следует, что суду, который рассматривает сроки для принятия наследства ребенком, надо оценить реальную возможность маленького человека заявить о своих правах. Вот главный аргумент: причины пропуска срока для принятия наследства ребенком должны быть связаны с его личностью как наследника, а не с личностью взрослого. Апелляционная инстанция, рассматривая это дело, не учла, что на момент открытия наследства девочка не могла в полном объеме понимать важность соблюдения сроков принятия наследства и не могла самостоятельно обратиться к нотариусу.

Это по закону за нее должен сделать взрослый человек. Но если этот взрослый свои обязанности, возложенные на него Семейным кодексом (статья 64), «исполнил ненадлежаще», то это ни в коей мере не должно сказаться на правах и интересах ребенка. И если действие или бездействие законного представителя маленького человека привело к пропуску срока для обращения в суд, то это вовсе не основание для отказа в восстановлении срока для ребенка.

Верховный суд подчеркнул: районная инстанция совершенно правильно рассмотрела это дело. Судья увидел уважительные причины пропуска срока. Ведь на момент открытия наследства ребенок еще не был признан родным для наследодателя человеком. Верховный суд встал в итоге на сторону интересов ребенка.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.