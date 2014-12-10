В России предлагается разрешить защищать свой дом всеми доступными способами

Представители Ассоциации юристов России намерены серьезно доработать законопроект, фактически разрешающий гражданам защищать свое жилье всеми возможными способами, сообщает Zrpress.Ru со ссылкой на «РГ». Граница дома может стать священной и неприкосновенной.

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму группой сенаторов и присоединившихся к ним депутатов. Документ, помимо прочего, предлагает четко прописать в Уголовном кодексе, что «не является преступлением причинение вреда лицу, посягающему на неприкосновенность жилища путем незаконного проникновения в жилище против воли проживающего в нем лица».

Иными словами, когда незваный гость ломится в дом, хозяин будет вправе остановить его любым способом. Ну а если грабитель вдруг при этом погибнет, значит так ему на роду написано. У правоохранителей претензий не будет, дом - это святое.

Насколько эта идея популярна у граждан, говорить не надо. Тем не менее у правоведов к такому предложению отношение неоднозначное. Ряд серьезных замечаний к проекту высказало правительство страны в своем официальном отзыве. Поэтому недавно документом продолжила заниматься комиссия Ассоциации юристов России по конституционному законодательству и государственному строительству.

К работе подключен и экспертно-консультативный совет при комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. «Сохраняющиеся жесткие позиции правоприменителей в данном вопросе в определенной степени нарушают право человека на жизнь, - сказал «РГ» ответственный секретарь комиссии Ассоциации юристов по конституционному законодательству и государственному строительству Дмитрий Кравченко. - Проблема заключается в слишком поверхностном восприятии данного права. Между тем во всем мире под правом на жизнь понимается целая система принципов, в том числе возможность достойного, безопасного, уверенного проживания. Проще это можно выразить в поговорке «Мой дом - моя крепость».

В частности, законопроект прописывает случаи, когда для обороны все средства хороши и кровь преступника не ляжет на защищавшегося человека. Например, карт-бланш предлагается дать при защите от изнасилования, когда насильник явно физически сильнее жертвы. Также документ предлагает внести в Уголовный кодекс отдельную статью, прописывающую использование технических устройств для защиты дома или участка, читай: капканов и различных ловушек. Проект вводит такой принцип: что бы ни случилось с тайным гостем, хозяин невиновен. То есть в своем доме можно ставить самые опасные ловушки. Правда, есть важные условия: границы владения при этом должны быть четко обозначены. И, скажем, на заборе участка ставить ловушки или пускать ток по колючей проволоке нельзя. Ведь пострадать могут и те, кто вовсе не собирался забираться в чужой огород.

В свою очередь, в Верховном суде считают, что действующее законодательство по вопросам самообороны и так вполне достаточно. К тому же два года назад было принято постановление пленума Верховного суда, разъяснившее важные вопросы, связанные с правом граждан на защиту. Говорилось там и о тех же ловушках в доме. Пленум признал законным использование защитных приспособлений. При этом подразумевается, что незаконные ловушки устанавливать нельзя. Допустим, мины или гранаты на растяжках. Если же ловушки относительно невинные, то есть разрешенные законом, они имеют право быть.

Эксперты, работавшие над постановлением, объясняли тогда «РГ», почему, по их мнению, нельзя вводить в законе принцип, заранее снимающий с хозяина всякую ответственность за судьбу гостя. По их словам, есть опасность, что этим правилом начнут злоупотреблять; например, можно будет убить соседа, зашедшего за солью, и сказать, что была защита. И уж точно будут ссылаться на свое право «защиты жилья» хозяева, убившие гостей-собутыльников в ходе пьяной ссоры. «Более полной реализации потенциала статьи 37 УК РФ «Необходимая самооборона», как представляется, могло бы способствовать принятие и последовательная реализация комплекса мер организационно-правового характера, направленных на повышение информированности граждан об их праве на причинение вреда в состоянии необходимой обороны, а также на снижение количества ошибочных процессуальных решений, выносимых по соответствующей категории уголовных дел (включая их необоснованное возбуждение), - говорится в официальном отзыве Верховного суда России. - Однако соответствующие предложения в законопроекте отсутствуют».

Юристы, занимающиеся доработкой проекта, согласны, что одной из проблем здесь является человеческий фактор: у многих правоприменителей сохраняется консервативный подход. Сейчас комиссия АЮР готовит свои предложения по совершенствованию законопроекта и будет дальше продвигать инициативу.

Кстати, в Госдуме лежит еще один проект, внесенный примерно в то же время. Псковское областное собрание депутатов предлагает внести в статью «Необходимая самооборона» положение, по которому применение насилия к гражданину, незаконно проникшему в жилище или транспортное средство, не будет считаться преступлением. Не исключено, что комиссия АЮР учтет и некоторые предложения из данной инициативы.

Одним из самых громких дел по самообороне стала история студентки Лотковой, открывшей стрельбу из травматического пистолета в столичном метро. По ее словам, она защищала своих товарищей, у которых вышел конфликт с группой посторонних лиц. В результате были ранены два человека. Видеозапись инцидента была выложена и бурно обсуждалась в Интернете. Суд признал ее виновной и приговорил к трем годам колонии. Недавно Лоткова была освобождена условно-досрочно. Еще одно громкое дело - приговор чемпионке по пауэрлифтингу Татьяне Андреевой. Она зарезала мужчину, который, по ее словам, пытался ее изнасиловать. Следствие не согласилось с такой версией. В итоге суд приговорил девушку к семи годам. Мнения по этому делу в обществе самые полярные.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.