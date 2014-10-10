Больше половины российских школьников сидят в Интернете круглосуточно

Доля российских школьников, которые пользуются всемирной сетью буквально круглосуточно, составляет 53 процента. Об этом говорится в исследовании антивирусной компании ESET.

В ходе исследования в сентябре 2014 года было опрошено 600 респондентов, в чьих семьях есть дети школьного возраста. Опрос проходил в российском сегменте социальных сетей.

Респонденты отметили, что дети дома выходят в сеть с помощью ПК или ноутбука, а в других местах они используют мобильные устройства.

Доля тех, кто проводит время онлайн только после окончания учебных часов в школе и приготовления домашних заданий, составляет чуть меньше четверти — 22 процента.

Кроме того, девять процентов опрошенных считает, что интернет должен служить только рабочим целям, а детям онлайн-игры вообще нужно запретить.

ZRPRESS.RU, Владивосток.