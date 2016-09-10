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Путин разрешил российским компаниям сначала платить зарплаты, а потом - налоги
Президент РФ Владимир ПУТИН поддержал идею установить законодательный приоритет зарплат над другими обязательными платежами предприятий - налогами и социальными взносами, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Президент России назвал обоснованной идею Федерации независимых профсоюзов о законодательном закреплении приоритета заработной платы над другими обязательными платежами, такими как взносы в социальные фонды или даже налоги.
Этот шаг поможет сократить долги по зарплате, объяснил президенту Шмаков. «Процесс выплаты заработной платы и отсутствия долгов: пока заработная плата не будет выплачена, не пойдут налоги», - сказал он, уточнив, что сейчас, в соответствии со ст. 855 Гражданского кодекса, эти платежи «являются одинаковыми».
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