Президент РФ Владимир ПУТИН поддержал идею установить законодательный приоритет зарплат над другими обязательными платежами предприятий - налогами и социальными взносами, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Президент России назвал обоснованной идею Федерации независимых профсоюзов о законодательном закреплении приоритета заработной платы над другими обязательными платежами, такими как взносы в социальные фонды или даже налоги.

Этот шаг поможет сократить долги по зарплате, объяснил президенту Шмаков. «Процесс выплаты заработной платы и отсутствия долгов: пока заработная плата не будет выплачена, не пойдут налоги», - сказал он, уточнив, что сейчас, в соответствии со ст. 855 Гражданского кодекса, эти платежи «являются одинаковыми».

Газета «Золотой Рог», Владивосток