Деньги стали богом

Научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг о роли денег в нашей жизни

У кого денег нет, тот постоянно в них нуждается. У кого они есть, нуждается в них еще больше. Но пословицу «Не в деньгах счастье» придумали все-таки первые.

С тех пор как деньги вошли в обиход человечества, их существование сопровождается предрассудками, небылицами, суевериями. Деньги наделяются магическими свойствами. Их фетишизируют и окружают показным равнодушием, обожествляют и презирают, возвеличивают и низводят до «всеобщего эквивалента». А брезгливое, ханжеское отношение к деньгам - это то, на чем выросло и воспиталось несколько поколений советских людей. Не потому ли мы бываем не по средствам расточительны и неразумны в житейских тратах, что не любим деньги или не умеем их любить? На вопросы «РГ» отвечает доктор экономических наук, руководитель Института экономики РАН, член-корреспондент Академии Руслан ГРИНБЕРГ.

Сегодня никакая большая сумма не будет значительной

- Какую сумму вы для себя считаете значительной?

- М-м-м... Как ни странно, вопрос трудный. Мало запросишь - не поверят, много - скажут, обнаглел совсем. Даже не знаю, что вам сказать. Для теперешней России, где экономическая турбулентность скорее правило, а не исключение и где деньги имеют гипертрофированное значение, никакая большая сумма не будет значительной. Мы возвращаемся в первозданный капитализм, то есть в капитализм без всякой социальной инфраструктуры. А это означает, что от роддома до могилы вы должны сами платить за все. Очень сложный вопрос вы задали…

Россия - особый случай. Особый потому, что здесь, во-первых, все кругом коммерциализируется, а во-вторых, почти везде царит монопольное картельное ценообразование. Месяца два-три тому назад знакомый человек просил меня помочь ему устроить участок на одном кладбище. Тогда это стоило 300 тысяч рублей, а сейчас - уже 700. Неопределенность будущего беспрецедентна. Все очень зыбко.

- Почему столь живуч предрассудок, что быть богатым некрасиво, неприлично, стыдно?

- Этот предрассудок, как я теперь думаю, родился вместе с уникальной русской литературой ХIХ века. Не зря Томас Манн однажды заметил, что немецкая, английская и французская литературы великие, а русская - святая. Ее гуманистическая направленность, сочувствие «униженным и оскорбленным» в значительной мере определили мировоззрение нескольких поколений русской интеллигенции. Именно тогда в России возникло, как я теперь понимаю, весьма искусственное противопоставление материального и духовного, которое не прекращается и сегодня. За семьдесят лет советской власти с ее идеологией нестяжательства и умеренного потребления отмеченный вами предрассудок только укрепился в массовом сознании. Считалось, что хорошо обеспеченный космонавт, ученый, писатель - это нормально: своим трудом человек заработал. А, скажем, торговый работник - это не то.

- А сегодня быть богатым - это нормально?

- Сегодня это опять неприлично. У нас нет сбалансированного отношения к деньгам. При советской власти к ним относились с презрением. Некоторый всплеск уважения к деньгам появился в конце перестройки, в начале ельцинской эры. Тогда считалось, что богатство - это очень хорошо.

- Почему так считалось?

- Потому что бедные наивно думали, что теперь они станут богатыми. Вот появятся частные предприятия, всяк, кто пожелает, откроет свое кафе, турфирму, автомастерскую... Наладится производство качественных товаров и услуг, за которые люди будут платить хорошие деньги... Такая сказка. Я помню, шахтеры просили, чтобы их побыстрее приватизировали. Даже Андрей Дмитриевич Сахаров попался на эту удочку.

- А теперь?

- Всплеск уважения к деньгам, конечно, не прошел. Но так и не удалось найти рациональное отношение к ним. В советские времена очень либеральный поэт Андрей ВОЗНЕСЕНСКИЙ требовал: «Уберите Ленина с денег!» Мол, Ленин на купюрах - это святотатство. А теперь деньги стали богом. И это другая крайность, такая же дурацкая. Молодые менеджеры воспитаны в убеждении, что, где бы ты ни работал, смысл твоего труда в сокращении издержек и максимальном извлечении прибыли. Этим блокируется нормальное развитие общества. Гипертрофированная роль денег так же печальна, так же контрпродуктивна, как и презрение к ним.

- Деньги дают независимость или, наоборот, закабаляют?

- Думаю, что в приемлемых размерах (каждый считает, что ему не хватает немножко) они, несомненно, дают независимость. Если у вас есть стабильный доход, от сдачи квартиры в аренду например, то вы не так зависите от начальства. Хотите - работайте. Хотите - не работайте. Правда, могут запретить «тунеядство», но это будет карикатурное возвращение в советскую эпоху.

Никто не любит сильных и богатых, но все хотят пользоваться ими

- Почему существует традиция - она закреплена и в мировой литературе - противопоставлять деньги и мораль, богатство и добродетель?

- Во-первых, мы не можем отменить такое человеческое качество, как зависть. Как в той шутке: «Во-первых, зависть. Во-вторых, как вам нравится «во-первых»?» Из моего общения с олигархами я вывел формулу, выражающую их отношение к братьям по бизнесу: «У кого больше денег, чем у меня, тот вор. У кого меньше, тот лопух». Никто не любит сильных и богатых. Но все хотят пользоваться ими. К богатому человеку очередь выстраивается, причем из творческих людей: композиторов, писателей, артистов, ученых. И человек, к которому выстроилась очередь за деньгами, укрупняется в собственных глазах, проникается уверенностью, что в творческом отношении он ровня знаменитому композитору или писателю, просто у него нет времени сочинять симфонии или романы.

- Значит, сейчас эпоха уважения к богатым?

- Нет, сейчас эпоха неприязни к ним.

- Неприязни?

- Да.

- Это только у нас в России?

- Это везде, во всем мире. Закончились разговоры, что, мол, надо прекратить социализм, перестать плодить нахлебников, а богатых освободить от налогов, потому что они потенциальные инвесторы. Оказалось, что если капитализм не регулировать, не перераспределять первичные доходы от состоятельных людей к менее удачливым, тогда и общество ужесточается, и экономика стагнирует. Теперь уже эмпирически доказано, что при росте неравенства личных доходов, а именно так и было в последние тридцать лет, экономика могла работать только при массовом кредитовании малоимущих слоев населения. Ведь, когда все деньги скапливаются у «подавляющего» меньшинства, откуда взяться массовому покупательскому спросу? Вот и началось время легких кредитов. Барак ОБАМА назвал его «эпохой распространения культуры безответственности». И это в равной мере касалось и кредиторов, и заемщиков. Тем, кто брал, говорили: «Нужны деньги? Бери сколько надо». - «Ох, боюсь, что не отдам». - «Не волнуйся, бери, пока дают». Вот так и жили. А сейчас так жить уже не получается. Легких кредитов уже не получишь, а доходы большинства людей как раньше не росли, так и сейчас не растут. В результате покупательская лихорадка сменилась на уныние и режим строгой экономии. Атмосфера обогащения уступила место атмосфере страха. А когда вы ждете еще более трудных времен, они точно наступают. И не по каким-то мистическим причинам, а потому, что вы ничего не покупаете...

И у нас с Западом есть и общее, и особенное. И там, и здесь растет поляризация личных доходов. И там, и здесь обозначилась тенденция уменьшения доли среднего класса в общей численности населения. Но надо иметь в виду, что в западных странах средний класс составляет от 65 до 70 процентов, а у нас только каждый пятый может быть зачислен в эту категорию граждан. Потом, у них бушует дефляция, а у нас инфляция. И величина разрыва в доходах между богатыми и бедными у нас минимум в три раза больше, чем, например, в странах Европейского союза. Словом, примерно 20 процентов россиян, независимо от того, как они относятся к Путину, живут по западным стандартам. Квартиры и машины покупают, за границу ездят, читают что хотят, едят что хотят (правда, сегодня это уже не так очевидно). Я клоню к тому, что им есть что терять. А 80 процентов граждан совсем в другой цивилизации находятся: шесть соток, огурчики-помидорчики, натуральное хозяйство, от получки до получки, там чуть-чуть подзаработал, тут чуть-чуть приворовал... Но даже при таком социальном расслоении и теперешней жуткой неопределенности наших экономических перспектив вряд ли можно ожидать в обозримом будущем общенационального протеста. Атомизация социума продолжается. Все как-то приспособились.

Мы все выпускники сиротского приюта

- В России происходит воспроизводство бедных с одновременным формированием у них особой субкультуры бедности. То есть растет число трудоспособных людей, не желающих работать. Они стремятся стать получателями социальной помощи, уповают на государство, полагаются только на власть. А у тех, кто богат, сформировалась субкультура богатства?

- Еще какая! Одни яхт-клубы чего стоят. Знаете, почему богатые предпочитают общаться с богатыми? Потому что богатый у богатого ничего просить не станет.

- А выставление богатства напоказ, демонстрация роскоши, упоение ею - они не оттого ли, что не было ни гроша, да вдруг алтын? Нет привычки не то что к роскоши, даже к относительному материальному благополучию. Появится эта привычка - и объем продаж «Бентли» в России, наверное, упадет.

- Абсолютно в этом уверен. Мы все выпускники сиротского приюта - и бедные, и богатые, и среднеобеспеченные. Вся народная революция наша - она на 90 процентов была связана с отменой привилегий. Чтобы обмануть великий русский народ, человек от этой остановки до той доехал на троллейбусе, а затем прошел 50 шагов до районной поликлиники. Это же такое геройство беспрецедентное.

- И все-таки деньги нужно любить?

- Деньги - это инструмент, без которого не способна существовать экономика. Ясно, что не может быть равномерного распределения денег. Но общество обязано заботиться о том, чтобы это неравенство было приемлемым. Россия должна найти свой баланс между богатыми и бедными.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.