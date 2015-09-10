Стипендии студентам повысят в 2016 году

Министр образования и науки России Дмитрий Ливанов сообщил, что стипендии студентам будут повышены либо в начале, либо в середине следующего года. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Ъ», индексация стипендий будет проиндексирована на уровень фактической инфляции.

Ливанов напомнил, что министерство образования России предлагало 20% индексацию стипендии еще нынешней зимой, но правительством России предложение не было одобрено, исходя из непростой бюджетной ситуации. Министр отметил, что важнейшей в этом вопросе будет поддержка депутатского корпуса.

Согласно сообщению правительства, российские вузы обяжут выплачивать стипендии по единому графику. Как показала проверка, проведенная по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева, сами вузы решали, в какие сроки перечислять студентам деньги. По мнению чиновников, именно это приводит к задержкам стипендий и «определенному напряжению» среди учащихся. В свою очередь, уполномоченный по правам студентов Артем Хромов предложил начать ежемесячный мониторинг выплаты стипендий.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.