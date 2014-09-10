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Российская молодежь готова дать деру за рубеж
Три четверти российских выпускников хотят работать за границей. Из них каждый пятый готов уехать из России навсегда
По данным социологического опроса, проведенного порталом Career.ru, почти 77 процентов выпускников российских вузов стремятся найти работу за рубежом. Из них 3 процента свою мечту уже осуществили, а 14 процентов еще только ищут подходящее место работы.
Больше всего "утечка мозгов" распространена у гуманитариев — среди них за границу планирует уехать 86 процентов. Среди менеджеров пакуют чемоданы 78 процентов, среди юристов — 73 процента, среди экономистов — 70. Для сравнения, работать в иностранныз компаниях готовы лишь 43 процента педагогов и 41 процент врачей.
Больше половины всех опрошенных привлекает высокий уровень жизни в других странах. Еще 37 процентов респондентов отмечают хорошее отношение к молодым специалистам.
Почти 46 процентов выпускников хотели бы работать в Европе. 10 процентов рассматривают в качестве страны для переезда США, 6 процентов выбрали Австралию и Новую Зеландию, 5 процентов хотят отправиться в Канаду. Еще 4 процента молодых специалистов хотели бы работать в странах СНГ и Юго-Восточной Азии.
Каждый пятый опрошенный хотел бы уехать из России навсегда, а 36 процентов готовы остаться в чужой стране на срок более 5 лет. 25 процентов выпускников готовы проработать за рубежом от 2 до 5 лет.
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Комментарии
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Псевдоним22:38, 10.09.2014#
"Больше всего "утечка мозгов" распространена у гуманитариев — среди них за границу планирует уехать 86 процентов. Среди менеджеров пакуют чемоданы 78 процентов, среди юристов — 73 процента, среди экономистов — 70. " - хех. . . :( Кому эти малообразованцы в заграницах нужны?!!! Никаких шансов. Спрос есть только на специалистов с ВО, которые реально что-то умеют, на кораблестроителей, инженеров-дизелистов, электриков, электронщиков и программистов. И с реальными знаниями и умениями, а не с картонкой, на которой написано ДИПЛОМ.
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