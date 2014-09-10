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Российская молодежь готова дать деру за рубеж

10 Сентября 2014, 12:31 | В России

Три четверти российских выпускников хотят работать за границей. Из них каждый пятый готов уехать из России навсегда

По данным социологического опроса, проведенного порталом Career.ru, почти 77 процентов выпускников российских вузов стремятся найти работу за рубежом. Из них 3 процента свою мечту уже осуществили, а 14 процентов еще только ищут подходящее место работы.

Больше всего "утечка мозгов" распространена у гуманитариев — среди них за границу планирует уехать 86 процентов. Среди менеджеров пакуют чемоданы 78 процентов, среди юристов — 73 процента, среди экономистов — 70. Для сравнения, работать в иностранныз компаниях готовы лишь 43 процента педагогов и 41 процент врачей.

Больше половины всех опрошенных привлекает высокий уровень жизни в других странах. Еще 37 процентов респондентов отмечают хорошее отношение к молодым специалистам.

Почти 46 процентов выпускников хотели бы работать в Европе. 10 процентов рассматривают в качестве страны для переезда США, 6 процентов выбрали Австралию и Новую Зеландию, 5 процентов хотят отправиться в Канаду. Еще 4 процента молодых специалистов хотели бы работать в странах СНГ и Юго-Восточной Азии.

Каждый пятый опрошенный хотел бы уехать из России навсегда, а 36 процентов готовы остаться в чужой стране на срок более 5 лет. 25 процентов выпускников готовы проработать за рубежом от 2 до 5 лет.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам интернет-сайтов
Теги: студенты  исследования  вузы  работа 



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Комментарии

  • 213:34, 10.09.2014#

    хотят то все, а вот получается не у каждого

  • Псевдоним21:17, 10.09.2014#

    Все правильно!В Россию узбеков, таджиков. . . . Русские в лучшие страны)))

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј21:25, 10.09.2014#

    Флаг в руки, три пера в задницу. И попутного ветра.

  • Ptss21:54, 10.09.2014#

    Обидно то да ? ))сидеть в рашке всю жизнь, зато говном облить тех у кого получиться отсюда выбраться.

  • Псевдоним21:40, 10.09.2014#

    Гуманитарии в перых рядах ??? Это кем работать ???

  • Псевдоним22:09, 10.09.2014#

    Поступают по методу нашего великого . у него дочки давным давно за кардоном находятся. а почему?ведь у нас все самое лучшее по ихним словам. А по сути страна зашла в конкретный тупик. и выхода с этой властью просто нет.

  • Псевдоним22:38, 10.09.2014#

    "Больше всего "утечка мозгов" распространена у гуманитариев — среди них за границу планирует уехать 86 процентов. Среди менеджеров пакуют чемоданы 78 процентов, среди юристов — 73 процента, среди экономистов — 70. " - хех. . . :( Кому эти малообразованцы в заграницах нужны?!!! Никаких шансов. Спрос есть только на специалистов с ВО, которые реально что-то умеют, на кораблестроителей, инженеров-дизелистов, электриков, электронщиков и программистов. И с реальными знаниями и умениями, а не с картонкой, на которой написано ДИПЛОМ.

  • 36222:39, 10.09.2014#

    С уровнем их образования всех этих манагеров, юристов и экономистов не возьмут в нормальную компанию даже входные двери открывать, одна дорога с такими дипломами месить навоз с соломой по анано-технологиям.

  • пословица05:42, 16.09.2014#

    Ну и скатертью дорожка.

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