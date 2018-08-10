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Правительство окончательно хоронит шансы людей в возрасте устроиться на работу
Премьер Дмитрий Медведев лично озвучил угрозу для бизнеса ввести уголовное наказание за увольнение пожилых сотрудников
После поднятия пенсионного возраста введение административной и уголовной ответственности за увольнение пожилых сотрудников может стать «серьезной гарантией» их прав, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Представители бизнес-организаций уже прокомментировали это откровенно недалекое мнение премьера. Самой главной реакцией бизнеса в таких условиях станет однозначный отказ от приема на работу сотрудников «в возрасте», так как в случае, если он по каким-то причинам не будет устраивать предприятие, потеряет необходимые навыки и пр., уволить его будет просто невозможно.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поддержал идею о том, чтобы наряду с повышением пенсионного возраста законодательно закрепить ответственность работодателя за увольнение пожилых сотрудников, сообщает ТАСС.
«Сейчас готовятся предложения — очень разные, вплоть до введения жесткой административной и уголовной ответственности за увольнение таких работников», — сказал Медведев. Он подчеркнул, что, если такие предложения поддержат президент и парламент, это станет «достаточно серьезной гарантией».
В качестве примера эффективной гарантии такого рода Медведев привел норму уголовного законодательства, по которой запрещается увольнять женщину, находящуюся в декретном отпуске.
«Я думаю, что подобную систему гарантий необходимо создавать и в отношении лиц зрелого возраста. Это совершенно нормально», — считает премьер.
О том, что Минтруд прорабатывает вопрос об ответственности работодателей за увольнение сотрудников пожилого возраста, РБК сообщал 25 июня. В проект плана, целью которого названо смягчение социальных последствий пенсионной реформы в России, включено предложение рассмотреть все варианты, вплоть до уголовной ответственности для работодателя. Эта мера, как отмечается в документе, позволит защитить трудовые права граждан, «не допустить увольнений и отказов в приеме на работу по мотивам, не связанным с профессиональными качествами», и добиться «искоренения стереотипов и предвзятого отношения» к лицам предпенсионного возраста.
Помимо этого Минтруд предлагает выплачивать повышенное пособие по безработице «предпенсионерам», которые не смогут найти или сохранить работу.
Идея уголовной ответственности за увольнение работников предпенсионного возраста вызвала много вопросов со стороны работодателей и профсоюзов, поэтому министерство отправило ее на доработку.
Глава Минтруда Максим Топилин, комментируя этот вопрос, отметил, что правительство не намерено добиваться введения уголовной ответственности за увольнение пожилых сотрудников. «Никакого введения [уголовной ответственности] не предусмотрено. Вы придумываете то, чего нет», — сказал он.
В июне правительство предложило повысить пенсионный возраст для мужчин до 65 лет и для женщин до 63 лет (сейчас — 60 и 55 лет соответственно). Такое повышение должно быть постепенным, реформа предполагает переходный период — до 2028 года для мужчин и до 2034-го для женщин. По расчетам властей, изменение возраста выхода на пенсию позволит найти деньги на индексацию пенсий. В среднем они должны увеличиваться на 1 тыс. руб. в год.
Правительственный законопроект 19 июля был одобрен Госдумой в первом чтении. Второе чтение состоится осенью, срок предоставления поправок — до 24 сентября.
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