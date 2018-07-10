Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Абоненты Tele2 поддержали российскую сборную в соцсетях
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, проанализировал интернет-активность абонентов во время игры России с Хорватией. Вечером 7 июля клиенты Tele2 в Москве израсходовали 100 Тб интернет-трафика, а объем потребления дата-услуг на стадионе «Фишт» почти на 30% превысил показатели матча Россия – Уругвай на «Самара Арене».
Как и во время триумфального матча Россия – Испания, пик активности болельщиков вечером 7 июля пришелся на заключительные моменты игры, когда команды России и Хорватии сражались в дополнительное время и разыгрывали серию пенальти. Во время матча на сочинском стадионе «Фишт» болельщики израсходовали 292 Гб интернет-трафика. Это на 21% превышает объем потребления дата-услуг во время футбольного поединка Уругвая и Португалии, который состоялся неделей ранее на той же спортивной арене. Особенно активно футбольные фанаты загружали фото и видео в Instagram, Facebook и VK, а также пользовались мессенджерами (WhatsApp, Skype, Viber).
Tele2 проанализировала потребление дата-трафика болельщиками в сравнении с другим матчем с участием российской команды на стадионе «Самара Арена», который вмещает почти одинаковое с «Фиштом» число зрителей. Оказалось, что на сочинском стадионе болельщики израсходовали на 64 Гб, или на 28%, больше трафика, чем во время игры России с Уругваем 25 июня.
7 июля в часы игры (с 21:00 до 23:45) дата-трафик в Москве вырос на 25%, в Санкт-Петербурге – на 18% по сравнению с субботой 30 июня, также активным по потреблению днем, когда прошел яркий матч Уругвай – Португалия.
Tele2 также сравнила потребление трафика в Москве в день игры Россия – Хорватия с 1 июля, когда состоялся матч России с Испанией. За три часа столичные болельщики израсходовали примерно одинаковый объем дата-услуг – около 100 Тб. Это на 33% превысило уровень потребления интернет-трафика в те же часы в обычную майскую субботу.
Своим абонентам Tele2 гарантирует высокое качество связи на всех объектах проведения матчей мирового первенства. Оператор выступил главным застройщиком сотовой инфраструктуры на трех из двенадцати стадионов − в Калининграде, Нижнем Новгороде и Саранске. Tele2 обеспечила качественное покрытие трибун, подтрибунных пространств и всех технических помещений.
Газета "Золотой Рог", Владивосток
Новости тематики
- Абоненты Tele2 поддержали российскую сборную в соцсетях
- Номер мобильного телефона заменит паспорт
- "ГПМ Матч" и "Ростелеком" открыли телеканал "Матч! Ультра"
- Чиновников будут уволять за использование WhatsApp, Viber и Telegram
- ФСБ будет расшифровывать весь интернет-трафик россиян
- "Фейсбук" окончательно обнаглел
- За оскорбление в соцсетях будут жестко наказывать
- Роскомнадзор просит помочь защитить детей от запрещенной информации
- "Почта России" доставила письмо, которое шло 40 лет
- МЧС оповестит пользователей "ВКонтакте" о ЧС
Новости раздела
- Абоненты Tele2 поддержали российскую сборную в соцсетях
- Бизнес-гороскоп: Близнецы смогут позволить себе тратить за двоих
- Большинство учителей в опросе признались в этом
- Бизнес-гороскоп: Тельцам лучше пастись в надежном стаде
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- Номер мобильного телефона заменит паспорт
- Никакого реального повышения пенсий в 2019 году не будет
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Как взять всё и поделить
- Tele2 приготовила "Гол" для футбольных болельщиков
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба