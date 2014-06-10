Ракам стоит поползать по кругу

Гороскоп на неделю с 9 по 15 июня

Овен. Первая половина недели благоприятствует Овнам, у которых есть несколько источников доходов. Между тем сейчас не следует афишировать уровень своих доходов. Во второй половине недели возможны осложнения при завершении проектов, а также при подготовке отчетов.

Телец. В начале недели Тельцам рекомендуется проявлять инициативу в делах и активнее сотрудничать с коллегами и единомышленниками. Такой стиль поведения будет наиболее эффективным. Вторая половина недели не подходит для деловых поездок, знакомств и учебы. Не полагайтесь на свою память, записывайте важную информацию.

Близнецы. Близнецы в первой половине недели смогут установить более доверительные отношения с начальством. Также вам может оказать содействие влиятельный человек. Вторая половина недели неблагоприятна для контактов с коллегами и подчиненными: возможны споры из-за денег.

Рак. Ракам рекомендуется использовать первую половину недели для расширения кругозора и обмена мнениями с коллегами и единомышленниками. Успешно сложится работа в коллективе. В конце рабочей недели стоит воздержаться от инициатив и инноваций. Любые усовершенствования могут ухудшить результаты вашей деятельности.

Лев. Эта неделя складывается удачно для Львов, занимающих руководящие должности. Вы сможете добиться поставленных целей, используя способность убеждать и находить компромиссы. В конце недели не следует доверять сомнительным источникам информации.

Дева. Первая половина недели благоприятствует Девам, проходящим обучение в вузах или на курсах повышения квалификации. Также это подходящее время для урегулирования юридических и имущественных споров с деловыми партнерами. В конце недели лучше воздержаться от новых знакомств.

Весы. Начало недели пройдет успешно для Весов, занятых в сервисных центрах и выполняющих работы по ремонту и обслуживанию техники. Отношения в трудовом коллективе будут доброжелательными. В конце недели возможны финансовые убытки из-за неправильного расходования средств.

Скорпион. У Скорпионов наступит удачное время для расширения деловых связей. В поле вашего зрения могут появиться новые люди, сотрудничество с которыми будет выгодным для вас. Также это подходящее время для проведения рекламных мероприятий, направленных на привлечение новых клиентов.

Стрелец. Стрельцам рекомендуется сосредоточиться на выполнении текущих плановых работ. При этом следует уделить внимание поддержанию хороших отношений с коллегами и подчиненными. В конце недели воздержитесь от рискованных финансовых операций, не стоит давать деньги в долг.

Козерог. Неделя благоприятствует Козерогам, занятым в торговле или работающим посредниками. Это удачный период для сетевого маркетинга и оптовой торговли. В конце недели не стоит подписывать договоры о партнерском сотрудничестве: в это время возможны нарушения действующих соглашений.

Водолей. Неделя благоприятствует Водолеям в улучшении условий труда на рабочем месте. Возможно, помещение, в котором вы работаете, будет оснащено удобной техникой. В конце недели не исключены сбои в работе из-за несогласованности действий в коллективе.

Рыбы. Рыбы на этой неделе смогут расширить и укрепить свои деловые связи. Успешно сложатся переговоры, командировки. Это благоприятный период для торговой и посреднической деятельности. В конце недели могут осложниться дела у учащихся. Возможны конфликтные ситуации с преподавателями.

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Газета "Золотой Рог", Владивосток.