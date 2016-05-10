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В Рунете скоро исчезнет анонимность

10 Мая 2016, 14:00 | В России

Опубликованный черновик по развитию и оптимизацию соцсетей и СМИ в интернете, подготовленный Институтом развития интернета, представил потенциальный запрет на анонимные комментарии в Рунете. Как сообщает деловая газета "Золотой Рог", документ будет рассмотрен президентом, а затем, после праздников, передан в Госдуму на обсуждение.

Согласно тексту документа, правительство установит единый механизм авторизации через Госуслуги и соцсети. Это позволит без труда идентифицировать каждого пользователя в сети, включая ранее анонимных. Сейчас в Единой системе идентификации и аутентификации зарегистрировано 26 млн человек. Большинство из них - люди, подтвердившие свой профиль через Госуслуги в одном из 13 тысяч филиалов.
 
За внедрение такого метода авторизации сайты получат поблажку - ответственность за "проблемные" комментарии, оставленные пользователями, будет перекладываться именно на пользователя, а не администрацию ресурса. Впрочем, реальная выгода решения сомнительна - сейчас процедура подразумевает наличие запроса на удаление комментария от Роскомнадзора, причем администрация должна некоторое время его игнорировать. Тем не менее, многие онлайн-СМИ закрыли возможность комментирования, не желая тратить силы на непрофильную работу.
 
Нынешнее законодательство определено постановлением пленума Верховного суда от 2010 года. Тогда правительство постановило, что СМИ несут ответственность за комментарии посетителей. Предложенные правки потребуют внесения поправок в этот и ряд других документов.
 

 

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Теги: интернет  цензура  анонимность 



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Комментарии

  • сергей18:33, 08.05.2016#

    да и флаг им всем в руки, барабан на шею и попутного ветра в жо. .

  • vasya23:55, 08.05.2016#

    И бронепоезд навстречу.

  • Вот тогда и заживем19:22, 08.05.2016#

    Я то, к примеру, избегаю некорректных комментариев, оскорблений и матершины. Но ведь совсем нельзя будет исключить, что от имени пользователя может кто-нибудь оставить коментарий. Например аутентификация на госуслугах возможна не только по эцп, но и по логину-паролю, а они то и могут по не очень сложным причинам попасть в посторонние руки, если учесть что многие хранят подобную информацию на клочках бумажек и иногда даже приклеивают их на свои мониторы

  • vasya23:58, 08.05.2016#

    Не понимаю, зачем такая суета? У нас и сейчас никакой анонимности нет. Интернет, СИМки, проводной телефон - строго по паспорту. Вычислить любого писаку - дело пустяковое. Когда надо, находят легко. Но нет, надо гражданам ещё одну головную боль устроить.

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