В России могут ввести электронные визы для иностранцев

Законопроект, предлагающий введение электронных виз в РФ, внесен в Госдуму. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», текст инициативы был размещен вчера вечером на официальном сайте нижней палаты парламента.

По мнению разработчиков закона, введение электронных туристических виз поможет обеспечить увеличение въездного туристического потока в Россию, а также способствовать развитию туристической и транспортной инфраструктуры, созданию новых рабочих мест в туристической и смежных отраслях, улучшению социальных показателей, увеличению притока инвестиций.

В пояснительной записке отмечается, что в условиях девальвации рубля отдых в России стал намного выгоднее, и за девять месяцев 2015 года в Российскую Федерацию въехало с целью туризма более 319 тысяч туристов их Германии, более 102 тысяч - из Великобритании и 154 тысяч - из США.

«Влияние туристических виз на турпотоки неоспоримо. Россия не должна упустить свой шанс стать одним из ведущих туристических центров, введение электронных виз будет способствовать этому процессу», - считают авторы законопроекта. Они отмечают, что в международной практике давно применяется порядок оформления въездных виз в электронном виде, а современные технологии позволяют создать защищенные документы с использованием электронно-цифровой подписи.

Ранее за снижение цен на въездные визы и упрощение оформления виз выступал также глава Ростуризма Олег Сафонов: «Более важным становится или отмена виз, или упрощение оформления визы. Прежде всего, так называемые электронные визы, или визы по прибытии, которые получают непосредственно в аэропорту или в порту, на вокзале, в пунктах досмотра».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.