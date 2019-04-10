ЗАГСы подают сигнал SOS: число зарегистрированных браков в России буквально обрушилось

Продолжающие стремительно нищать россияне не хотят ни жениться, ни размножаться

Число зарегистрированных браков на тысячу жителей России в 2018 году составило 6,2, следует из данных Росстата. Это минимальный уровень с начала века. Показатель может перейти к росту только после 2025 года, говорит эксперт.

Количество зарегистрированных браков в России по итогам 2018 года снизилось на 12,7% по сравнению с 2017 годом и составило 917 тыс., следует из данных Росстата. Годом ранее было зарегистрировано 1,05 млн браков. На это обратили внимание эксперты РАНХиГС в свежем мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения, пишет РБК.

Коэффициент брачности (число зарегистрированных браков на 1 тыс. человек населения) составил 6,2 в прошлом году, тогда как в 2017-м показатель составлял 7,2. Этот коэффициент (как и абсолютное количество браков) опустился до минимального значения с 2000 года, когда показатель составлял те же 6,2.

Общий коэффициент брачности очень сильно зависит от возрастной структуры населения, пояснила РБК старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Рамиля Хасанова. «Сейчас браки заключаются среди малочисленных поколений, родившихся в 1990-е годы, поэтому неудивительно, что общий коэффициент брачности снижается», — сказала эксперт. По ее словам, количество регистрируемых браков продолжит снижаться в ближайшие годы.

Между тем число рождений после падения в 1990-е годы постепенно начало повышаться с начала 2000-х годов, заметил директор института демографии НИУ ВШЭ Анатолий Вишневский. Когда поколения, родившиеся в 2000-е, начнут входить в возраст заключения браков, тогда и коэффициент брачности начнет расти, сказал он РБК. По его словам, увеличение числа зарегистрированных браков следует ожидать с середины 2020-х годов.

Число зарегистрированных разводов по итогам 2018 года снизилось на 4,5% и составило 584 тыс. Общий коэффициент разводимости сократился по сравнению с 2017 годом до четырех разводов на 1000 населения. Это минимальное значение показателя с 1990 года. Коэффициент соотношения разводов и браков (количество разводов на 1000 браков) из-за более резкого сокращения числа браков вырос до 637, что является максимумом с 2004 года.

С октября 2018 года в России начал действовать Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). С этого момента Росстат получает информацию о регистрации браков и разводов из ЕГР ЗАГС. Переход на автоматизированную систему, безусловно, отвечает современным вызовам цифровизации, однако на этапе старта она вызывает определенные трудности, указали авторы мониторинга.

Сроки публикации оперативных данных увеличены, и ежемесячная оперативная информация о естественном движении населения (данные о количестве родившихся и умерших, естественный прирост и др.) публикуется с отметкой о возможности их последующей корректировки. «Под рисками не только сроки предоставления оперативных данных, но и качество предоставляемой информации», — предупредили аналитики.

Естественная убыль населения России по итогам 2018 года составила 218,4 тыс. человек, что превышает аналогичный показатель 2017 года на 62,5% (на 84 тыс. человек), указали эксперты РАНХиГС. Миграционный приток населения России в 2018 году был самым низким за всю постсоветскую историю страны, подчеркнули авторы мониторинга. «Снижение миграционного прироста происходило быстро, в каждом квартале, кроме первого, показатель был почти вдвое ниже, чем годом ранее», — указали они. По итогам 2018 года миграционный прирост составил 124,9 тыс. человек.

Таким образом, миграционный приток не смог компенсировать естественную убыль, и общая численность населения России сократилась впервые за десять лет. По предварительным данным Росстата, на 1 января 2019 года в России проживали 146,7 млн человек, а в среднем за 2018 год — 146,8 млн человек.

Причиной естественной убыли населения является как значительное сокращение рождаемости, так и незначительное снижение показателей смертности населения. Число родившихся в 2018 году составило 1,599 млн человек, это на 5,4% меньше, чем в 2017 году. Снижение коэффициента рождаемости продемонстрировали практически все регионы России, максимальное падение коэффициента наблюдается в Магаданской области (сокращение на 12%), Республике Коми (-11%), Ненецком автономном округе (-10,5%), Ставропольском крае (-9,5%), Костромской, Смоленской областях и Севастополе (-9%).

Вице-премьер Татьяна Голикова заявляла о необходимости дополнительных мер по поддержке рождаемости в России. «Очевидно, что, скорее всего, нам нужно будет принимать дополнительные меры, для того чтобы мотивировать семьи к появлению в них детей. Это связано со многими аспектами, в том числе с той темой, о которой сказали вы: с необходимостью обеспечения сохранения нации», — говорила вице-премьер. По ее словам, в правительстве обсуждают идею предоставления материнского капитала при рождении первого ребенка (сейчас семья может получить маткапитал в размере 453 026 руб. при рождении второго ребенка).