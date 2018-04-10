Бизнес-гороскоп: Тельцы все крепче стоят на "копытах"

Гороскоп на неделю с 10 по 15 апреля

ОВЕН. Ваше финансовое положение в ближайшие дни может не позволить вам реализовать задуманные планы. Вам необходимо сосредоточиться и приложить максимум усилий, чтобы исправить ситуацию. Нужны дополнительные шаги и нестандартные деловые решения.

ТЕЛЕЦ. Финансовое положение постепенно изменяется и становится устойчивым. В первой половине недели вероятно получение денег, особенно в среду. В четверг на работе возможны интриги и перекладывание ответственности на чужие плечи. Вам лучше в этом не участвовать.

БЛИЗНЕЦЫ. Вас ждет финансовый успех, если работать вы будете с интересом и азартом, привнося творческое начало и креативные идеи. Все это принесет прибыль, причем довольно быстро. И у вас появятся новые заказы и проекты.

РАК. Ваши усилия принесут результат. У вас появятся весьма интересные предложения, касающиеся работы. Однако не стоит транжирить деньги. Необходимо планировать ваши расходы и приобретения. В среду будут особенно успешны деловые встречи и переговоры.

ЛЕВ. Если денег в кошельке мало, а планов в голове - громадье, постарайтесь умерить пыл и аппетит. Тратьте только на необходимое, отказывайтесь от авантюрных предложений и рискованного помещения капитала. Не забывайте, что кредит приятно брать, но трудно выплачивать.

ДЕВА. Финансовое положение сейчас не слишком устойчиво, поэтому распоряжаться деньгами необходимо очень разумно. Уже в начале недели возможны непредвиденные крупные расходы, которые опустошат ваш карман и поставят вас в достаточно сложную ситуацию.

ВЕСЫ. Благоприятная в финансовом плане неделя. Но вот от крупных покупок, приобретения техники и автомобиля лучше пока воздержаться. В понедельник или четверг может состояться важное совещание с начальством. Постарайтесь принять новые реалии, а не спорить, что все устроено не так, как вам бы хотелось. В среду возможны денежные поступления. В субботу не тратьте слишком много на развлечения.

СКОРПИОН. Вероятны позитивные изменения на работе, вслед за которыми могут последовать и улучшения в финансовой сфере. У вас появится шанс дополнительного заработка. Ожидаются интересные командировки и новые проекты, которые дадут вам возможность продвинуться по карьерной лестнице.

СТРЕЛЕЦ. Ситуация в сфере финансов на этой неделе будет стабильной и надежной. В четверг не стоит проявлять излишнюю расточительность. В том числе - и тратиться на подарки близким людям, они вряд ли по достоинству оценят ваши труды. Лучше просто проявите заботу и внимание. В пятницу ваше финансовое положение еще больше стабилизируется за счет новых денежных поступлений.

КОЗЕРОГ. Осторожнее с финансовыми авантюрами и кредитами. Не забывайте про проценты, которые придется платить. Максимально рационально расходуйте свои ресурсы. Крупных денежных поступлений пока не предвидится, но об интересных деловых предложениях, поступивших в пятницу, стоит задуматься.

ВОДОЛЕЙ. Во вторник не стоит обещать никому легких денег и работы, когда не надо особо напрягаться. И сами не верьте в такие сомнительные перспективы. Хотите больше получать, нужно и больше стараться, трудиться, проявлять себя. В пятницу могут в положительную сторону решиться дела, связанные с недвижимостью.

РЫБЫ. Понедельник и вторник обещают успех. Подписывайте контракты, заключайте сделки с новыми партнерами по бизнесу. Вас может ждать премия, но на поступление больших сумм пока рассчитывать не приходится. Так что обойдитесь без нового планшета или телефона, если старый еще отлично работает.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.