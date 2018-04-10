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Российская армия пришла в движение, в том числе и на Дальнем Востоке
Эксперты считают это предупреждением НАТО, по приказу которого боевики устроили очередную «химическую постановку» в Сирии
Российское военное командование внезапно привело все войска в повышенную боевую готовность, движение боевых машин и ракетных систем наблюдается повсеместно, почти по всей стране, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Активность российских войск, по данным интернет-источников, наиболее заметна в западной части России, вблизи границ с Украиной и Республикой Беларусь, а также в Забайкалье и на Дальнем Востоке.
Ключевой датой стало 8-9 апреля, когда внезапно было проведено активное движение большого количества военных кораблей и танков, а также было обнаружено перемещение ракетных систем «Искандер» и систем ПВО.
Некоторые источники сообщили о развертывании специальных систем командования и управления на основных военных военно-морских базах и военных аэродромах страны.
Российские оборонные чиновники отказались комментировать любые перемещения войск.
Некоторые эксперты объясняют это желанием США и НАТО ударить по Сирии после устроенного контролируемыми Западом боевиками «химической постановке». Причем, очередной спектакль был настолько топорно сработан, что в его реальность можно «поверить» только при большой нелюбви к Сирии, России и Ирану.
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