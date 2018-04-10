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Российская армия пришла в движение, в том числе и на Дальнем Востоке

10 Апреля 2018, 17:00 | В России

Эксперты считают это предупреждением НАТО, по приказу которого боевики устроили очередную «химическую постановку» в Сирии

Российское военное командование внезапно привело все войска в повышенную боевую готовность, движение боевых машин и ракетных систем наблюдается повсеместно, почти по всей стране, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Активность российских войск, по данным интернет-источников, наиболее заметна в западной части России, вблизи границ с Украиной и Республикой Беларусь, а также в Забайкалье и на Дальнем Востоке.

Ключевой датой стало 8-9 апреля, когда внезапно было проведено активное движение большого количества военных кораблей и танков, а также было обнаружено перемещение ракетных систем «Искандер» и систем ПВО.

Некоторые источники сообщили о развертывании специальных систем командования и управления на основных военных военно-морских базах и военных аэродромах страны.

Российские оборонные чиновники отказались комментировать любые перемещения войск.

Некоторые эксперты объясняют это желанием США и НАТО ударить по Сирии после устроенного контролируемыми Западом боевиками «химической постановке». Причем, очередной спектакль был настолько топорно сработан, что в его реальность можно «поверить» только при большой нелюбви к Сирии, России и Ирану.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: США  флот  аэродром  российская армия  армия  нато  вдв  восточный округ  база  искандер 



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