Лучшими в России могут стать семьи из Приморья

Жителей Приморского края приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Семья года – 2017», сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Как сообщили в департаменте труда и социального развития региона, конкурс проводится по пяти номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России», «Семья – хранитель традиций».

«Приморье по праву может гордиться многодетными и дружными семьями. О том, как построить крепкие и надежные семейные отношения, достойно воспитать детей и уважительно относиться к старшему поколению жители региона знают не понаслышке. Предлагаем всем желающим проявить себя и принять участие в конкурсе», – отметили в ведомстве.

Организаторы мероприятия – Министерство труда и социальной защиты РФ, а также Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – ставят перед собой задачу повысить общественный престиж семейных ценностей и ответственного родительства.

Отметим, участниками конкурса могут быть семьи, в которых создаются благоприятные условия для гармоничного развития каждого члена семьи; в которых дети получают воспитание, основанное на духовно-нравственных ценностях; активно участвующие в социально значимых мероприятиях и общественной жизни своего региона; уделяющие внимание эстетическому воспитанию детей, приобщению их к творчеству и искусству, культурно-историческому наследию, национальной культуре.

По итогам конкурса будет издана почетная книга «Семья года».