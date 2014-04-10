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Минобразования фактически признало, что идея с ЕГЭ полностью провалилась

10 Апреля 2014, 11:54 | В России

Структура Единого государственного экзамена вновь претерпит радикальные изменения. Уже со следующего года школьников лишат возможности положиться на удачу и выбрать один из четырех вариантов ответа в блоке А Единого госэкзамена. Согласно нынешней структуре ЕГЭ, блок A является первым при сдаче экзамена и содержит тестовые задания, в каждом из которых необходимо выбрать один вариант ответа из четырех предложенных. Об этом изменении «Известиям» рассказал министр образования и науки Дмитрий Ливанов.

- Обсуждается несколько принципиальных изменений, направленных на повышение прозрачности Единого государственного экзамена, максимально выявляющих знания школьников и уровень усвоения ими образовательной программы. Мы планируем поэтапно исключить часть А из заданий Единого государственного экзамена из всех вариантов по всем предметам, - пояснил Ливанов.

Помимо отказа от «блока-угадайки» планируется введение устного экзамена по всем гуманитарным предметам и перевод сдачи госэкзамена с письменной формы на полностью электронный формат.

- Также мы планируем ввести устную часть в ЕГЭ. Вначале это будет иностранный язык, а затем такая технология будет опробована на всех гуманитарных предметах - истории, литературе и так далее. Станут развиваться электронные технологии сдачи экзамена. Сперва на компьютере будут сдавать только единый экзамен по информатике, но я не исключаю, что после проведения апробации распространим данную практику и на остальные предметы, - добавил Ливанов.

По словам министра, все окончательные изменения будут подготовлены не позднее августа этого года, чтобы уже с 1 сентября были известны новые правила игры, по которым будет проходить Единый госэкзамен в 2015 году.

- Как правило, блок А не дифференцирован и достаточно простой, и, возможно, предметные комиссии, профессиональное сообщество и общественность смогли донести данную мысль до министерства, ведь это тестовый блок, где закрытые вопросы идут исключительно под выбор правильного варианта из предложенных, - говорит директор Института развития образования «НИУ ВШЭ» Ирина Абанкина.

Сопредседатель межрегионального профсоюза учителей Андрей Демидов считает данный шаг неоправданным и призывает ведомство обратить особое внимание на блок С, который является творческим.

- Шаг популистский, потому что блок А играл свою роль, и я так понимаю, что таким шагом они рассчитывают избавиться от упреков в адрес ЕГЭ по поводу натаскивания. В целом проблема не в части А, к которой дети уже привыкли, а в части С, за которую многие просто не берутся, где как раз предполагается применение творческого подхода. Надо часть С расширить и сделать обязательной, - поясняет Демидов.

Ректор РЭУ имени Плеханова Виктор Гришин считает вопрос совершенствования структуры и процедуры единого экзамена актуальным.

- Минобрнауки постоянно идет по пути совершенствования структуры Единого госэкзамена, и это правильное направление. Сейчас со стороны вуза при поступлении абитуриента можно будет оценить и его аттестат, и внеурочную деятельность, и многое другое. В избавлении от блока А я не вижу ничего страшного, - отметил Гришин.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам прессы
Теги: дети  ЕГЭ  образование  школа 



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