Из Москвы во Владивосток можно будет долететь за полтора часа

Для этого придется достичь космоса

Существенно сократить время перелета между крайними точками нашей родины предложили российские ученые из МГТУ им. Баумана и КБ им. С.В.Ильюшина, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Они создали проект аэрокосмической транспортной системы для экстренной доставки пассажиров на расстояние 6400 км (расстояние от Москвы до Владивостока) буквально за полтора (!) часа. Разработка была недавно представлена на научной конференции «Королёвские чтения» в МГТУ, пишет «МК».

За счет чего достигается заявленная скорость до 17 000 км/ч (напомним, что обычный самолет летит со скоростью до 800 км/ч)? За счет заброски летательного аппарата — планера в разреженные слои атмосферы, в ближний космос, где меньше сила трения.

В космопланере, который больше напоминает летающую тарелку, помещаются до пяти человек — один пилот и три-четыре пассажира. Маловато, зато время из столицы до Владивостока они затратят не больше, чем на машине от Москвы до Мытищ. Разработчики надеются, что на первых порах аэрокосмические перелеты окажутся полезными для членов правительства, крупных бизнесменов, у которых очень сжатый график, а расстояния, которые необходимо преодолевать как можно быстрее, огромные.

О деталях разрабатываемой системы нам рассказал ведущий специалист проекта из КБ Ильюшина Сергей БЫКОВСКИЙ:

— Наша система, общий вес которой составляет всего 48 тонн, может стартовать с обычного аэродрома. Она состоит из самолета-носителя (им может быть существующий транспортник Ил-76ТД или новая модификация Ил-76МД-90А), легкой одноступенчатой ракеты-носителя и собственно самого планера. Выглядит все это не совсем обычно: блок ракеты-носителя с прикрепленным к ней летательным аппаратом находятся внутри самолета. На высоте 10 600 м Ил сбрасывает «груз», после чего ракета-носитель с планером на борту продолжает подниматься выше, до отметки 79 км от Земли. Ну а после — снова отделение, и уже сам планер по инерции достигает максимальной высоты 97 км. Это так называемый ближний космос, где воздух разрежен настолько, что в нем можно разгоняться до огромных, гиперзвуковых скоростей.

По словам Быковского, начальная скорость гиперзвукового планера составляет 4,8 км/с (или 17 280 км/ч, или 16 чисел Маха). Для сравнения, американский гиперзвуковой беспилотный аппарат Х-43 на прямоточном двигателе способен развить максимальную скорость до 3,2 км/с (11 520 км/ч, или 11 чисел Маха).

— У нашего многоразового планера, с виду напоминающего плоскую летающую тарелку, двигателей для маневров в воздухе нет — он летит по инерции, а спускается на двигателях, специально предназначенных для посадки.

Но вот вопрос: как обычный человек может выдержать перегрузки на гиперзвуковых скоростях?

— Перегрузка до 5 g если и будет, то очень кратковременная, секунд на 30–40, во время первых погружений в плотные слои атмосферы, — говорит Сергей. — Траектория полета будет волнообразной, напомнит полет плоского камешка, заброшенного в воду. В дальнейшем перегрузка не превысит 3 g — в два раза больше, чем в обычном самолете при взлете. Но на подлете к месту назначения летательный аппарат включит посадочные двигатели и плавно приземлится на любой гражданский или военный аэродром.

Кстати, разработчики подчеркивают еще одно полезное качество своего планера: за счет его отличной аэродинамики он в случае какого-нибудь воздушного нападения сможет эффективно уклоняться от средств поражения противника, словно корабли Федерации в «Звездных войнах».

Пока разработка находится на рассмотрении у руководства КБ, но сами конструкторы системы уверены, что за таким транспортом будущее.

Фото ТАСС.