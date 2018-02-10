Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Из Москвы во Владивосток можно будет долететь за полтора часа
Для этого придется достичь космоса
Существенно сократить время перелета между крайними точками нашей родины предложили российские ученые из МГТУ им. Баумана и КБ им. С.В.Ильюшина, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Они создали проект аэрокосмической транспортной системы для экстренной доставки пассажиров на расстояние 6400 км (расстояние от Москвы до Владивостока) буквально за полтора (!) часа. Разработка была недавно представлена на научной конференции «Королёвские чтения» в МГТУ, пишет «МК».
За счет чего достигается заявленная скорость до 17 000 км/ч (напомним, что обычный самолет летит со скоростью до 800 км/ч)? За счет заброски летательного аппарата — планера в разреженные слои атмосферы, в ближний космос, где меньше сила трения.
В космопланере, который больше напоминает летающую тарелку, помещаются до пяти человек — один пилот и три-четыре пассажира. Маловато, зато время из столицы до Владивостока они затратят не больше, чем на машине от Москвы до Мытищ. Разработчики надеются, что на первых порах аэрокосмические перелеты окажутся полезными для членов правительства, крупных бизнесменов, у которых очень сжатый график, а расстояния, которые необходимо преодолевать как можно быстрее, огромные.
О деталях разрабатываемой системы нам рассказал ведущий специалист проекта из КБ Ильюшина Сергей БЫКОВСКИЙ:
— Наша система, общий вес которой составляет всего 48 тонн, может стартовать с обычного аэродрома. Она состоит из самолета-носителя (им может быть существующий транспортник Ил-76ТД или новая модификация Ил-76МД-90А), легкой одноступенчатой ракеты-носителя и собственно самого планера. Выглядит все это не совсем обычно: блок ракеты-носителя с прикрепленным к ней летательным аппаратом находятся внутри самолета. На высоте 10 600 м Ил сбрасывает «груз», после чего ракета-носитель с планером на борту продолжает подниматься выше, до отметки 79 км от Земли. Ну а после — снова отделение, и уже сам планер по инерции достигает максимальной высоты 97 км. Это так называемый ближний космос, где воздух разрежен настолько, что в нем можно разгоняться до огромных, гиперзвуковых скоростей.
По словам Быковского, начальная скорость гиперзвукового планера составляет 4,8 км/с (или 17 280 км/ч, или 16 чисел Маха). Для сравнения, американский гиперзвуковой беспилотный аппарат Х-43 на прямоточном двигателе способен развить максимальную скорость до 3,2 км/с (11 520 км/ч, или 11 чисел Маха).
— У нашего многоразового планера, с виду напоминающего плоскую летающую тарелку, двигателей для маневров в воздухе нет — он летит по инерции, а спускается на двигателях, специально предназначенных для посадки.
Но вот вопрос: как обычный человек может выдержать перегрузки на гиперзвуковых скоростях?
— Перегрузка до 5 g если и будет, то очень кратковременная, секунд на 30–40, во время первых погружений в плотные слои атмосферы, — говорит Сергей. — Траектория полета будет волнообразной, напомнит полет плоского камешка, заброшенного в воду. В дальнейшем перегрузка не превысит 3 g — в два раза больше, чем в обычном самолете при взлете. Но на подлете к месту назначения летательный аппарат включит посадочные двигатели и плавно приземлится на любой гражданский или военный аэродром.
Кстати, разработчики подчеркивают еще одно полезное качество своего планера: за счет его отличной аэродинамики он в случае какого-нибудь воздушного нападения сможет эффективно уклоняться от средств поражения противника, словно корабли Федерации в «Звездных войнах».
Пока разработка находится на рассмотрении у руководства КБ, но сами конструкторы системы уверены, что за таким транспортом будущее.
Фото ТАСС.
Новости тематики
- Из Москвы во Владивосток можно будет долететь за полтора часа
- В воскресенье российские автолюбители становятся осторожнее
- В РЖД объяснили, могут ли пассажиры с верхних полок сидеть на нижних
- Верховный суд России разъяснил, как установить виновника ДТП, который не установлен
- В Петербурге заложат две "Варшавянки" для ТОФ
- Летчикам, летающим по маршруту Владивосток - Москва, официально разрешат спать на рабочем месте
- Авиадебоширам в России светят многомиллионные штрафы
- В России появятся черные списки авиапассажиров
- В России восстановлено движение всех ранее отмененных электричек
- Сотни приморцев застряли в Москве из-за непогоды
Новости раздела
- Из Москвы во Владивосток можно будет долететь за полтора часа
- "Синдром Шурыгиной": хайп любой ценой
- Россиянки перестают рожать
- Соседский спор дошел до КС
- Что изменится в жизни россиян с начала февраля
- Президент ФНП удостоен звания "Заслуженный юрист РФ"
- В воскресенье российские автолюбители становятся осторожнее
- Банк пересчитал Татьян
- Готовится закон, упрощающий проведение собраний в многоквартирных домах
- Семьи бизнесменов хотят разводить по особым правилам
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- "Красная машина" прибыла в Сеул в ужасном настроении
- Россия заплатит МОК за собственное унижение
- Cлухи о кончине правого руля преждевременны
- Курс доллара может опуститься ниже 50 рублей
- В интернете появился сенсационный фильм о "деле Пушкарева"
- Потребительское кредитование ограничат
- В Приморье построят отели, сеть брендовых магазинов и масштабные развлекательные объекты
- Не жилец
- На портале госуслуг стала доступна новая возможность
- Новые штрафы, "уголовка" и ОСАГО