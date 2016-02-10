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Владимир Путин скажет всё народу 14 апреля

10 Февраля 2016, 14:12 | В России

Прямую линию с Владимиром Путиным проведут 14 апреля, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Общение президента РФ с гражданами должно пройти, как и в прошлом году, в Гостином Дворе, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в телевизионной отрасли. По словам собеседников издания, техническая подготовка к эфиру уже началась. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил это, но дату не уточнил.

В прошлом году прямую линию с Путиным, которая состоялась 16 апреля, посмотрели более 8 млн жителей страны.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: президент  песков  Путин  пресс-конферениция 



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Комментарии

  • Псевдоним15:50, 10.02.2016#

    и снова зомби-передача?). . . фу

  • Псевдоним17:43, 10.02.2016#

    Уверен, ни че путевого, кроме как "все ништяк, крепитесь!" не услышим.

  • 111111111111122:18, 10.02.2016#

    А еще он споет песню о том что все будет хорошо прекрасная маркиза все хорошо все хорошо .

  • vasya23:08, 10.02.2016#

    Кашпировский с Чумаком отдыхают. :)))

  • Псевдоним23:44, 10.02.2016#

    Вопросы известны, ответы- тоже!))). . . Фу

  • Анатолей23:33, 14.02.2016#

    сдохнуть он не хочет ?

  • приморский23:44, 14.02.2016#

    Патологический лжец!

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