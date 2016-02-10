Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Владимир Путин скажет всё народу 14 апреля
10 Февраля 2016, 14:12 | В России
Прямую линию с Владимиром Путиным проведут 14 апреля, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Общение президента РФ с гражданами должно пройти, как и в прошлом году, в Гостином Дворе, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в телевизионной отрасли. По словам собеседников издания, техническая подготовка к эфиру уже началась. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил это, но дату не уточнил.
В прошлом году прямую линию с Путиным, которая состоялась 16 апреля, посмотрели более 8 млн жителей страны.
Автор:
Новости тематики
- Алексей Малобродский: "Отношусь к следствию с презрением"
- Бизнес-гороскоп: Водолеев течение принесет в банк
- Бизнес-гороскоп: Козероги рогами нацепляют много денег
- Жители Владивостока обогнали всех остальных россиян по денежным запросам
- Законопроект Яровой: Получение лицензии на охотничье оружие максимально усложнят
- Бизнес-гороскоп: Стрельцам удастся настрелять денег
- Сегодня отмечается День Спецназа
- Ракам можно брать в клешни кредиты
- Путин раскрыл важный личный секрет
- Бизнес-гороскоп: Тельцам не стоит делать резких движений
Новости раздела
- Алексей Малобродский: "Отношусь к следствию с презрением"
- Бизнес-гороскоп: Водолеев течение принесет в банк
- Бизнес-гороскоп: Козероги рогами нацепляют много денег
- Жители Владивостока обогнали всех остальных россиян по денежным запросам
- Бедный потребитель: сколько россиян живут в режиме жесткой экономии
- Законопроект Яровой: Получение лицензии на охотничье оружие максимально усложнят
- Бизнес-гороскоп: Стрельцам удастся настрелять денег
- Россиянам не надо будет доказывать отсутствие долгов за ЖКХ
- Сегодня отмечается День Спецназа
- Пенсионеры сказали, сколько они хотят денег
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Свершилось: В круиз на лайнере можно будет отправиться прямо из Владивостока
- Доллару предрекли 30-процентный обвал
- Дарькин сказал всё, что думает о Кожемяко
- Муниципальный автопарк Хабаровска пополнился новыми автобусами на газовом ходу
- Фестиваль "Территория. Сахалин" открылся спектаклем-концертом "Ван Гог. Письма к брату"
- Игорь Пушкарёв: "Добро и зло всегда возвращается к тем, кто их творит..."
- Эсминец ВМС США приблизился к Владивостоку на критическое расстояние
- Швартовать, так "принцессу"
- Жители Приморья рассказали, как отмечают Новый год на работе
- На Дальнем Востоке откроется сетевая академия компании Huawei
Loading...
и снова зомби-передача?). . . фу