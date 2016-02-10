Владимир Путин скажет всё народу 14 апреля

Прямую линию с Владимиром Путиным проведут 14 апреля, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Общение президента РФ с гражданами должно пройти, как и в прошлом году, в Гостином Дворе, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в телевизионной отрасли. По словам собеседников издания, техническая подготовка к эфиру уже началась. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил это, но дату не уточнил.

В прошлом году прямую линию с Путиным, которая состоялась 16 апреля, посмотрели более 8 млн жителей страны.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.