Куда вынесет собачья упряжка

Восточный гороскоп на 2018 год для знаков по годам рождения

Собака защитит нуждающихся, помирит враждующих и по заслугам рассчитается с недоброжелателями, лентяями, лгунами.

2018 год пройдет под женским знаком, потому особо ярко в этом году проявят себя интуитивное и логическое мышление. Проявление искренности вознаградится новыми отношениями, созданием семьи, открытием своего дела или другим важным для вас начинанием. С другой стороны, Собака, как женский символ, принесет частые смены настроения, волн успеха и неудач.

Собака не без недостатков…

Символ года - животное прирученное. В особом почете в 2018 году семейные ценности, умиротворение и уют в домашней атмосфере. Звезды советуют больше времени уделять семье, оказывать нужную близким поддержку. А она понадобится в первую очередь тем родным, кто привык полагаться только на себя и живет в атмосфере одиночества.

Самым ощутимым недостатком Собаки можно считать некоторую лень и порой равнодушие к проблемам других людей. Многих в 2018 году поджидают крупные невзгоды, и тем, кто привык держаться особняком и не принимать помощь других, справиться с проблемами будет гораздо сложнее. Чтобы этого избежать, старайтесь стать ближе с окружающими, поддержите советом или действием, если в этом нуждаются. Будьте менее критичны к другим и помните, что идеальных людей не существует. Тогда и год выдастся спокойным, справедливым и семейным.

Китайский календарь гласит, что вслед за годом Красного Огненного Петуха наступает следующий - год Желтой Земляной Собаки. Новоиспеченный покровитель - животное верное, мирное, потому и 2018 год грядет более стабильный, гармоничный, чем предыдущий.

Далее предлагаем более детальный восточный гороскоп на 2018 год для каждого знака.

Крыса

Люди, рожденные в год Крысы, в 2018 году часто будут попадать в неприятные и конфликтные ситуации. Даже если вы по природе своей дружелюбны и миролюбивы, в силу не зависимых от вас обстоятельств именно вам придется стать центром конфликта и позже своими же силами его разрешить. Особенно осторожными и чуткими нужно быть женщинам, так как ситуация может дойти до рукоприкладства.

Начало года Собаки может быть сложным в финансовом плане. Чтобы облегчить ситуацию, избегайте давать деньги в долг - вполне вероятно, что их вам не вернут. Не принимайте участие в разных денежных махинациях, особенно с непроверенными людьми - выгоду вы не получите.

В конце весны ситуация с деньгами стабилизируется. Но на пути к этому вы настолько вымотаетесь, что уже в июне-июле могут проявиться проблемы со здоровьем. Чтобы не провести теплые летние дни дома на больничном или, что хуже, в больнице, заблаговременно позаботьтесь о себе и не запускайте здоровье. Следите за своим состоянием и замечайте даже малейшие тревожные сигналы. Давайте себе время от времени передохнуть от забот.

Осень будет насыщенной в амурных делах. Высока вероятность завести роман на работе - он будет непродолжительным, но громогласным. Особенно это касается семейных представителей знака - скандал может разразиться вплоть до развода с вашей второй половиной.

Последний месяц 2018 года будет спокойным, он расставит всё на свои места. Взамен на довольно сложный в эмоциональном, физическом и финансовом плане год вы в итоге получите денежную независимость, гармоничные отношения и стабильное здоровье.

Бык

Вспыльчивому по своему нраву знаку Бык символ года - Собака - покажет, кто на самом деле хозяин. И если в 2017 году Быки главенствовали над Петухом, то в 2018 им придется поумерить свой пыл и научиться покорности. Определяющая черта Собаки - справедливость. Потому очень непросто придется руководителям высшего звена и другим Быкам, привыкшим, что их слушаются и беспрекословно выполняют их требования, даже если понимают, что они неправы. В 2018 году ваша авторитетная непоколебимость будет разрушена, причем человеком, работающим намного ниже вас по должности.

Такой удар по самолюбию хорошо пошатнет психическое здоровье властолюбивых Быков. Возможны нервные срывы. Постарайтесь отделаться от забот и дать себе передышку в работе: в мае проведите время в кругу тех, кто вам дорог, и кто любит вас.

В конце 2018 года велика вероятность получения вами большой финансовой выгоды. Это может быть получение дорогостоящего наследства, карьерное продвижение и повышение зарплаты или, к примеру, заключение брака с успешным человеком.

Декабрь станет успешным для Быков в любовных делах. Одинокие встретят свою вторую половину. Те, кто в парах, достигнут полного взаимопонимания. Удачное время для заключения брака.

Тигр

В 2018 году рожденные в год Тигра станут покладистыми и спокойными. Из яростного и вспыльчивого зверя, которым они были в 2017 году, Тигры превратятся в добродушного и умиротворенного котенка. В начале года вы будете пребывать в полной гармонии с окружающим миром, в некоей расслабленности и даже ленивости.

Но как только природа начнет пробуждаться после зимней спячки, тут же будет проявляться и характер истинного хищника. И эти черты характера коснутся в первую очередь работы - профессиональная хватка будет работать на полную мощь и вскоре принесет первые плоды.

Март 2018 года - удачное время для Тигров, желающих начать собственный бизнес. Особенно успешными будут проекты, основанные совместными усилиями с близкими и проверенными друзьями. Уверенным в своих чувствах представителям знака захочется объясниться в своих чувствах. Потому уже к концу лета появятся первые плоды такой активности - вы или получите большое денежное вознаграждение, или будете вести подготовку к предстоящей свадьбе.

В конце года важно заботиться о своем здоровье. Даже малейшая простуда, если ее не вылечить вовремя, может привести к осложнениям и уже к началу следующего года перейдет в хроническую форму.

Кролик

В год Огненного Петуха Кроликам пришлось потрудиться пуще остальных знаков. Потому заслуженным образом 2018 год станет для вас возможностью отдохнуть и насладиться жизнью.

В плане карьеры у представителей этого знака всё стабильно. Вас уважают, к вашему мнению прислушиваются, ваши советы реализуются. В амурных делах вы обретете полную гармонию с вашей второй половиной. Подобная картина и в денежных делах - вас ожидает стабильность и вера в успешное будущее.

Но и ложку дегтя 2018 год не забыл подготовить. Практически с первых недель года у Кроликов проявятся сложности со здоровьем, в частности с работой пищеварительной системы. Вас ожидает немало консультаций у гастроэнтеролога и весьма неприятных процедур.

Девушкам Кроликам стоит обратить внимание на функционирование половой системы. Старайтесь не переохлаждаться, всегда тепло одеваться. Малейшая простуда способна привести к проявлению сложных гинекологических проблем. Потому если почувствуете даже малейшие тревожные симптому, сразу же обратитесь к гинекологу. То же касается и визитов к стоматологу. Берегите себя!

Дракон

Год Собаки пройдет весьма насыщенно для Дракона. Происходить будут как приятные события, так и те, что вас расстроят. На протяжении 2018 года возникнет какая-то неприятная ситуация с близким человеком, и именно на ваши плечи падет решение этой проблемы и все ее последствия.

Первые несколько месяцев будут не особо благоприятны в денежном плане. Планируйте свои траты и избегайте незапланированных покупок - из-за них вам придется непросто. Но уже с весной к вам вернется финансовое благополучие. Вероятно, произойдет повышение по карьерной лестнице и увеличение оклада, причем на большую сумму. Но даже если денег будет валом, не растрачивайте их бесполезно. Впереди вас поджидает удачная крупная покупка или вложение, поберегите финансы на этот случай. Приятней ведь обзавестись машиной или квартирой, чем тонной по сути ненужной одежды.

Летом Драконы подвержены получению травм. Будьте аккуратны, занимаясь активными видами спорта, особенно на воде. В целом звезды советуют провести отпуск 2018 года в спокойной и семейной атмосфере, а экстрим оставить на следующий.

Осень негативно отразится на отношениях Драконов с семьей, друзьями. Частые конфликты и возникающие недопонимания выведут из равновесия ваше психическое здоровье. Чтобы не подорвать его, постарайтесь меньше переживать.

Ближе к концу года вы познакомитесь с человеком, под влиянием которого поднимете и свое финансовое положение, и социальный статус в окружении. 2018 год - успешный для разноплановых вложений, удача на вашей стороне.

Змея

Собака весьма неоднозначно поведет себя по отношению к представителям знака Змеи. На протяжении всего года периоды финансового благополучия и крепкого здоровья будут сменяться частыми конфликтами с близкими людьми.

В первые месяцы года свое недовольство вам может показать начальник на работе. Но не нужно воспринимать подобные выпады близко к сердцу - вы займете верную позицию и обзаведетесь поддержкой своих коллег. Возможны трудности и в денежной сфере. Хотя у вас и имеются необходимые для жизни накопления, они вскоре могут закончиться. Вас не будут покидать тревожные мысли о том, как обеспечить себе стабильное финансовое положение в ближайшем будущем. Решение придет ближе к середине лета - вы узнаете секрет, который поможет снова обрести почву под ногами и поднимет вашу жизнь на качественно новый уровень.

На протяжении 2018 года у представителей знака Змея будут некоторые сложности налаживания отношений с противоположным полом. Но и это явление временное - уже к осени ситуация придет в норму. Самые прыткие даже заключат брак.

В зоне риска Змей - здоровье. Но и это можно контролировать. Серьезных последствий и осложнений удастся избежать, если заблаговременно проводить профилактику вирусных и простудных заболеваний. Тогда вам не грозит ничего, кроме простого насморка.

Лошадь

Для рожденных пол знаком Лошади год Собаки станет периодом больших возможностей и интригующих новостей. Буквально в первые месяцы на ваш адрес поступит заманчивое предложение. Звезды на вашей стороне - не стоит от него отказываться, беритесь за дело. Приняв такое решение, вы получаете хорошую возможность продемонстрировать свои профессиональные навыки и заручиться поддержкой. Проявите энергичность, и уже в ближайшее время заметно поднимете свое финансовое положение и статус в социуме.

Весна 2018 года для Лошади - идеальное время для совершения крупных покупок и вложений. Даже если предоставленная возможность кажется вам невероятной - стоит рискнуть. Удача будет особо благосклонна к представителям этого знака. Но принимать такое решение стоит только после заверения в успехе компетентного человека, которому вы доверяете.

На лето планируйте ремонт. Совместные домашние работы улучшат атмосферу в вашей семье и сблизят. Интерьерное обновление пройдет на удивление гладко и удачно.

Из-за частых ссор и перенапряжений на работе могут возникнуть проблемы с нервной системой. Осенью выделите время на отпуск и проведите его со своей второй половинкой - это пойдет на пользу и вашему здоровью, и отношениям. Приятные воспоминания о совместно проведенном отдыхе отлично налаживают атмосферу.

Довольно сложным будет последний месяц 2018 года. Могут обнаружиться сложности с состоянием здоровья кого-то из ваших близких, дадут знать о себе и ваши болезни.

Коза

Год Собаки для Коз будет более чем успешным. Почти все время представители знака будут пребывать в состоянии влюбленности, а потому не будут замечать всех возникающих неприятностей и сложностей и неосознанно преодолеют их. По той же причине вас обойдут стороной и придуманные еще в прошлом году болезни. Любовь может быть новой, но с такой же вероятностью способны вспыхнуть когда-то потухшие чувства к хорошо знакомому вам человеку.

В самом начале года Козам попадется в руки перспективный рабочий проект. Беритесь за него, и успех вскоре явится к вам. Значительное денежное вознаграждение вы получите еще в конце весны. Хотя купюры будут литься рекой, постарайтесь не растратить впустую весь свой заработок. Уже к осени финансовая стабильность может пошатнуться, и прибереженные к этому времени деньги упростят ваше положение. Но подумать об экономии вам все же придется.

С начала 2018 года поддерживайте хорошие отношения с друзьями, ведь именно от них может поступить предложение начать работать на привлекательной должности и со стабильной и завидной зарплатой. Помогут друзья и морально - после тяжелого периода вам будет весьма кстати провести отпуск в компании любимых людей, да еще и при их финансовой поддержке.

Осень - идеальное время, чтобы воплотить в реальность вашу совместную с друзьями бизнес-задумку. Денежные дела вам придется оставить на них, а вот все вопросы, касающиеся организации процесса, вам под силу.

В декабре подведите итоги года. Хотя его и не назовешь легким, результаты все-таки вас порадуют. После этого, находясь в приподнятом настроении, вы потратите немалую сумму на подарки близким. И можете себе это позволить.

Обезьяна

Все рожденные в год Обезьяны имеют общую черту - они любят рисковать. Но вот Собака не поощряет такие деяния, потому звезды советуют представителям знака поумерить свои порывы. Иначе велика вероятность проблем - как с деньгами, так и со здоровьем.

Вместо совершения легкомысленных поступков Обезьянам лучше сосредоточиться на своей семье. в 2018 году тем, кто привык к частым командировкам, встречам, общению, такие развлечения не будут приносить привычного удовольствия. Наоборот, вы чаще будете попадать в неприятности, может быть обретете знакомство с мошенниками, что в итоге плохо для вас обернется. В апреле-мае могут даже завязаться романтические отношения с человеком, который окажется обманщиком, что чревато для вас крупными денежными долгами.

Весь год весьма насыщен любовными переживаниями для Обезьян, хотя особым результатом они не обернутся. Летом может возникнуть сильная привязанность. Но на фоне переутомления и частых болезней представителей этого знака уже к началу осени есть риск разрыва отношений.

Большие успехи ожидают творческих личностей. Таким Обезьянам удастся воплотить свои замыслы и может быть даже основать свое небольшое дело. Такое начинание кроме финансовой выгоды принесет и общественное признание.

Петух

2018 год для представителей знака Петух обернется большими объемами работы. Однако она будет для вас приятна, так как вознаграждение за выполняемый вами труд окажется более чем достойным. Уже ближе к середине года вам представится возможность потратить заработанные деньги на туристические путешествия с любимым человеком. Однако, хотя ваши сбережения будут значительными, не растрачивайте их зря - вторая половина года окажется не столь успешной.

Успешным год собаки выдастся для общественных деятелей этого знака. Вам повезет проявить свои способности и улучшить социальный статус. В 2018 году вы приобретете новых знакомых, вполне вероятно, что среди них окажутся и известные личности.

Внимательно стоит относиться Петухам к своему здоровью. Могут возникнуть симптомы, причину которых вы не сможете выявить: продуктивность упадет, жизненных сил станет меньше. Звезды называют единственную их причину - переутомление. Потому выделяйте достаточно времени на сон и отдых и делайте периодические разгрузки.

Собака

Никто не удивится, узнав, что для Собак этот год станет успешным практически во всех делах. Все еще не реализованные планы станут реальностью, на пути к этому не возникнет проблем, и в свой год вы не столкнетесь с завистью недоброжелателей.

Особый успех 2018 год принесет в любовные отношения. С самого начала года Собаки будут окружены атмосферой любви. Примерно в середине года большая вероятность основания семьи.

Второе полугодие Собаки проведут, занимаясь обустройством своего жилища. Это может быть как капитальный ремонт квартиры, так и строительство собственного дома. Не возникнет проблем с финансовой стороной вопроса - даже если ваших накоплений окажется недостаточно, большую поддержку вам окажут друзья и родственники.

Хотя год и благополучен, все же не идеален. Виной тому - вновь возникшие проблемы со здоровьем. О себе снова может заявить аллергия, о которой вы давно забыли. Больше всего подвержены сбоям в физическом здоровье мужчины.

Последние месяцы 2018 года пройдут в спокойствии и домашнем уюте. Собаки будут наслаждаться своим семейным счастьем, и никто не будет способен им помешать. Новогодняя ночь для представительниц знака может обернуться хорошей и неожиданной новостью.

Свинья

Представителям знака Свинья звезды советуют проявить умение анализировать происходящее вокруг - только такой подход поможет достичь желаемого. Первый месяц весны окажется успешным в денежном плане - вы получите большую прибыль. Вложить эти деньги стоит в первую очередь в недвижимость или в основание собственного небольшого бизнеса. Такое инвестирование быстро окупится.

Удача сопутствует этому знаку и в амурных делах - 2018 год принесет вам знакомство с любовью всей жизни. Потеряв голову от страсти и нежности, вы рискуете расстаться и со своими деньгами, утратив контроль над проектами и тратами. Однако семья вовремя окажет нужную поддержку, и вы вернетесь в изначальное состояние - и морально, и финансово.

На вторую половину года запланируйте больше командировок, разных поездок, встреч. Увеличьте круг общения - новые знакомства окажутся весьма кстати. Под влиянием некоторых из них вы качественно измените свой взгляд на окружающий мир, возможно даже решите переехать или сменить работу на ту, что приносит настоящее наслаждение. Для семейных представителей знака это отличное время, чтобы внести новшество в супружескую жизнь или вообще попробовать со своей половинкой начать ее с чистого листа.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.