С начала апреля в России появятся детсады и школы под одной крышей

С начала апреля в России могут появиться детские сады и начальные школы под одной крышей. Соответствующее поручение Минобрнауки, Минстрою и главам регионов дал премьер-министр Дмитрий Медведев. Указание размещено на официальном сайте правительства, пишет "РГ".

"Минобрнауки России и Минстрою России совместно с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации в ходе реализации проектов модернизации региональных систем дошкольного образования предусмотреть возможность строительства зданий, которые могут быть использованы организациями как дошкольного, так и начального общего образования", - говорится в сообщении.

Напомним, что в ежегодном послании Федеральному Собранию Владимир Путин предложил рассмотреть возможность строительства детсадов и помещений для начальной школы под одной крышей. "В ближайшие 5-6 лет благодаря положительной динамике число школьников возрастет на миллион. Нам нужно предусмотреть эффективные решения, в том числе надо так строить детские сады, чтобы в перспективе они могли бы использоваться и под начальную школу. Это не должно привести к удорожанию проектов детских садов", - сказал ранее президент.

ZRPRESS.RU, Владивосток.