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Бизнес-гороскоп: Тельцам не стоит делать резких движений

09 Октября 2018, 18:40 | В России

Гороскоп на неделю с 9 по 15 октября

ОВЕН. Сфера финансов вас не особенно порадует. Вероятны лишние траты и непредвиденные расходы, которые грозят пошатнуть ваш бюджет. Хотя бы воздержитесь от развлечений и походов в рестораны. Уж лучше собраться с друзьями в выходные дома, заранее договорившись, кто что покупает.

ТЕЛЕЦ. В начале недели вероятны финансовые потери, которые огорчат вас. Но к четвергу положение стабилизируется за счет новых денежных поступлений. Сейчас главное – не делать резких движений, не менять работу под влиянием негативных эмоций.

БЛИЗНЕЦЫ. У вас появился новый источник дохода, и скоро вы сможете не считать деньги. Так что уже сейчас порадуйте себя путешествием, покупками, походом в ресторан с экзотической кухней. Всё это вас вдохновит на новые трудовые подвиги.

РАК. Ресурсы пока достаточно скромны, но мир полон неожиданностей. В середине недели вероятно повышение заработной платы или внезапная премия. Начальство вами явно довольно.

ЛЕВ. На работе возможны интриги и скандалы. Так что не опаздывайте и не перекладывайте свои обязанности на других. Не исключено, что во второй половине недели появится шанс улучшить материальное положение. В субботу будут удачны покупки для вас и детей.

ДЕВА. Вероятны благоприятные перемены в финансовом отношении. Правда, и работать придется много. В том числе - выполнять срочные поручения и осваивать новые сферы деятельности.

ВЕСЫ. Финансовое положение стабильно. Для дальнейшего успешного осуществления ваших замыслов нужно проявить спокойствие и дипломатичность. Хорошее время для приобретения практических знаний, получения второго образования. Суббота удачна для покупок, в том числе и недвижимости.

СКОРПИОН. Финансовые дела идут в гору. Ваше положение стабильно. Вам интересно решать профессиональные задачи. Вы сможете избежать ошибок. Начальство ценит вас.

СТРЕЛЕЦ. Сейчас лучше не тратить деньги, а откладывать. Во вторник может подвернуться отличная возможность для хороших заработков. В четверг ждите денежных поступлений.

КОЗЕРОГ. На этой неделе у вас могут возникнуть определенные трудности в отношениях с партнерами по бизнесу. Внезапно появятся новые планы, которые оттеснят прежние дела вместе со старыми обязательствами. В среду будет трудно договориться.

ВОДОЛЕЙ. В среду вероятны денежные поступления, время собирать плоды богатого урожая. Правда, определенную часть доходов лучше отложить на грядущие времена. Похоже, вам предстоит отмечать юбилей или свадьбу – свои или близких родственников. И дешево сделать это не получится.

РЫБЫ. Возможно, вам напомнят о старом долге, постарайтесь решить эту проблему. Не забывайте платить проценты по кредитам. Во вторник удачно пройдут деловые переговоры и подписание бумаг и контрактов. В субботу азарт может обернуться вам во вред.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.com.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: гороскоп  прогноз 



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