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В России объявлен II Всероссийский конкурс на тему "Безопасность детей в Интернете"
«Ростелеком» объявляет о старте 2-го Всероссийского конкурса педагогических разработок по теме «Безопасность детей в Интернете». Конкурс проводится при поддержке компании «Лаборатория Касперского».
Его основная цель – привлечь внимание широкой общественности к проблеме безопасности детей и подростков в Интернете на всех ступенях образовательного цикла, формирование методологической базы, а также поощрение участников Конкурса, которые понимают важность данной проблемы и демонстрируют творческий подход при ее решении, сообщила ZRPRESS.Ru пресс-служба ОАО "Ростелеком" Приморский филиал.
К участию приглашаются студенты, преподаватели ВУЗов, ученики старших классов, учителя начальной и средней школы. Оценку работ участников и объявление финалистов будет осуществлять экспертный совет, в состав которого входят ведущие специалисты в области образования и информационных технологий.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
О взрослом по-детски;
Интернет будущего;
Информация без опасности.
Заявку на участие в Конкурсе можно подать до 16 декабря 2013 года через электронную форму на сайте Конкурса – www.safe-internet.ru. На этом же сайте представлена подробная информация о Конкурсе, а также Методические рекомендации по проведению уроков по интернет-безопасности в начальной и средней школе.
Церемония награждения лауреатов Конкурса пройдет в феврале 2014 года в рамках Всероссийской Недели Безопасного Интернета.
«Ростелеком» является традиционным лидером российского рынка интернет–услуг. Суммарная емкость клиентских подключений «Ростелекома» превышает 2,3 Тбит/с, что кратно больше аналогичного показателя любой другой российской компании.
Кроме того, «Ростелеком» лидирует по показателю качества интернет–услуг, на протяжении длительного времени занимая верхнюю строку в рейтинге международного агентства Renesys (наиболее авторитетный рейтинг качества Интернет–услуг в мировой телекоммуникационной отрасли). Сегодня компания оказывает всестороннюю поддержку проектам и программа, способствующим популяризации и продвижению сервисов и услуг на базе Интернета, а также формированию правил безопасной работы в Сети.
Досье: Приморский филиал ОАО «Ростелеком» – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».
ZRPRESS.Ru, Владивосток.
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