В России платежи за тепловую энергию хотят "расщепить"

Общая задолженность российских потребителей за поставленный газ по состоянию на 1 апреля 2013 года составляла 165 миллиардов рублей.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в среду проведет селекторное совещание, участники которого обсудят ситуацию с задолженностью за поставки газа в регионах России и способы решения этой проблемы, говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.

На совещании будут обсуждаться также неотложные меры по укреплению платежной дисциплины в сфере поставок газа. С инициативой о проведении такого совещания Медведев выступил в сентябре на встрече с представителями деловых кругов.

В совещании примут участие вице-премьер Аркадий Дворкович, главы Минэнерго — Александр Новак, Минрегионразвития — Игорь Слюняев, МВД — Владимир Колокольцев, руководитель Федеральной службы по тарифам Сергей Новиков, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

Общая задолженность российских потребителей за поставленный газ по состоянию на 1 апреля 2013 года составляла 165 миллиардов рублей. "Газпром" отмечал, что основной причиной накопления задолженности является наличие посредников в цепочке расчетов за потребляемый газ, включая газовую составляющую в тепловой энергии, в виде недобросовестных управляющих компаний.



Для укрепления платежной дисциплины необходимо ввести механизм обязательного "расщепления" платежей за тепловую энергию. Это позволит выделять газовую составляющую и перечислять ее через региональные информационно-расчетные центры непосредственно поставщику газа, полагал концерн, пишет РИА "РИА Новости".