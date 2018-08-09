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Власти задумались об отмене домашних заданий в школе
Жалко только, что прислушались они только к опыту других стран
От школьных домашних заданий необходимо отказаться из-за их ненужности и даже вредности. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. По его мнению, это время детям лучше тратить на прогулки на свежем воздухе. Здравые мысли, к которому уже давно пришли в большинстве цивилизованных стран мира, начали доходить до наших властей спустя десятилетия после того, как эта проблема начала озвучиваться.
Советско-российская школьная муштра, основанная на тотальном и бессмысленном заучивании всего, что есть в учебниках, а не на развитии личности и полезных навыков, показала свою ущербность еще во времена СССР. С одной стороны миллионы граждан после школы были просто перенасыщены знаниями, которые они никогда в жизни и не при каких обстоятельствах ни применяли, а с другой миллионы же выпускников школ выходили так и не освоив многих предметов. Ярким примером тут является обучение иностранным языкам. Более 93% выпускников советских школ не осваивали языки в принципе, поскольку тоталитарные методики обучения никак этому не способствовали. В итоге сотни тысяч учителей тратили тысячи своих и детских часов жизни и миллионы рублей в виде зарплат и содержания школ на пустое сотрясание воздуха. О том, что такой тип обучения, возникший еще в эпоху промышленной революции, никак не подходит для обучения современного человека и новым вызовам, никто не думал. Зато об этом не без скрипа, но задумывались в других странах.
«В школах во всем мире уходят от домашнего задания, и ничего страшного в этом нет. Домашнее задание — это ненужная сегодня вещь. Мы и так заставляем детей всё время находиться в школе или на каких-то занятиях», — приводит слова Чернышова агентство городских новостей «Москва».
Депутат добавил, что из-за большой нагрузки у школьников теряется интерес к учебе. Он отметил, что необходимо сделать образование интересным и дать возможность ученикам отдышаться, поиграть в футбол и погулять.
По словам парламентария, та нагрузка, которую дети получают после школьных занятий, — домашние задания и развивающие кружки и секции — также негативно влияет на их здоровье, пишет НСН.
Даже поверхностные расчеты показывают, что многие современные школьники, особенно начиная со средних классов, сегодня фактически работают намного больше своих родителей. Многие не имеют выходных вообще, так как в большинстве школ субботы рабочие, а половина воскресенья уходит на подготовку «домашки» к понедельнику. А «домашка» стала занимать уже от 3 до 7 (!) часов в сутки. Заметьте, это помимо самих уроков. И всем на это долгое время было наплевать. Классический шовинизм взрослых родил отличную «отмазку»: мы так учились и наши дети пускай учатся.
Введение ЕГЭ только ухудшило ситуацию. Бездумного зубрежа стало только больше. В итоге большинство детей поход в школу воспринимают только с содроганием, прекрасно осознавая, что большая часть времени, проведенного там – вычеркнутые из жизни годы. Практически все дети, прошедшие школу, хронически больны хотя бы одним заболеванием. Гастриты и язвы, сколиозы, нервные расстройства и пр. стали постоянными «гостями» в школах.
Многие из детей сейчас имеют возможность общаться со сверстниками из других стран. Понятно, что проблем в образовании хватает везде, но все прекрасно видят, что творческое начало в подходе к образованию намного более эффективнее, чем попытка забить в головы несчастных детей никому не нужной информации. Которую было бы желательно не просто выучить, но еще и понять. А вот на это уже нет возможностей даже в тоталитарной системе образования.
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