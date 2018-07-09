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Бизнес-гороскоп: Близнецы смогут позволить себе тратить за двоих

09 Июля 2018, 18:20 | В России

Гороскоп на неделю с 9 по 15 июля

ОВЕН. Ваша активность, собранность и трудолюбие принесут результаты. К середине недели ваше финансовое положение улучшится, что позволит оптимистично смотреть на мир. Однако приближающийся отпуск может потребовать дополнительных затрат.

ТЕЛЕЦ. Середина недели - удачный момент для планирования вашего бюджета. Вы с легкостью удержитесь от ненужных трат. И на выходных, возможно, придется заняться делами. Так что времени для похода по магазинам совсем не останется.

БЛИЗНЕЦЫ. Если вы ощущаете, что тратите больше, чем можете себе позволить, скоро ситуация изменится. Настойчивость, творческие идеи и решительность помогут вам заработать дополнительные деньги. Вас ждет прибыль и финансовый успех.

РАК. Постарайтесь обойтись на работе без эмоций. В данный момент они могут помешать делу. Банковские вопросы и общение с налоговыми органами лучше запланировать на вторник или среду. От встречи с партнерами в четверг будет зависеть ваша финансовая стабильность.

ЛЕВ. В финансовых делах все уладится наилучшим образом, можно не беспокоиться. В понедельник берегите содержимое кошелька, покупки можно сделать и в среду. В пятницу вероятны денежные поступления, которые будут прямо пропорциональны затраченным усилиям. Так что не отказывайтесь от работы.

ДЕВА. В среду будут удачны мелкие покупки. В четверг же, напротив, лучше обходить магазины стороной. В целом неделя стабильна, но не располагает к крупным тратам. С коллегами возможны разногласия. Хотя бы не начинайте спор сами.

ВЕСЫ. Прибавления к зарплате пока не предвидится, что может вызвать напряжение в отношениях с начальством, но не стоит обострять ситуацию до конфликта. В конце недели вам могут отдать старые долги. Постарайтесь хоть что-то отложить.

СКОРПИОН. Ваша личная жизнь сейчас вовсе не мешает, а помогает работе. Возможно, у вас служебный роман или супруг даст вам дельный профессиональный совет. В четверг вас порадуют новые денежные поступления. В пятницу возможна выгодная сделка, но ведите себя как можно более дипломатично.

СТРЕЛЕЦ. Первая половина недели удачна в финансовом плане, а вот на вторую ее половину лучше не планировать крупных покупок. Пятница - день обмана и невыполнения обещаний со стороны партнеров. В субботу возможны незначительные денежные поступления.

КОЗЕРОГ. На этой неделе вероятны некоторые материальные затруднения, которые вы сможете решить только с помощью близких людей. Осторожнее с заманчивыми предложениями о новой работе. В четверг вероятны денежные поступления.

ВОДОЛЕЙ. В начале недели ваши финансовые возможности будут ощутимо ограничены. Среда - хороший день для подписания договоров и для смены работы. В выходные желательно не носить с собой крупных сумм денег, пользуйтесь банковской картой.

РЫБЫ. Начало недели - не лучшее время для деловой активности, отдохните, а вот начиная с четверга результат ваших усилий потечет прямо вам в кошелек тонкой, но стабильной струйкой. В воскресенье старайтесь ограничить себя в тратах на развлечения. Если собираетесь в отпуск, не стоит покупать дорогие билеты. Поищите горящий тур.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.

Газета "Золотой Рог", Владивосток

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Теги: гороскоп  прогноз 



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