Должников известят о запрете выезда заказным письмом

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому судебные приставы должны будут заказным письмом уведомлять граждан об ограничении их выезда за рубеж из-за долгов.

Такой подход, как следует из текста законопроекта, позволит исключить ситуации, когда «невыездные» россияне узнают об этом лишь на границе, пишут «Известия».

Закон «Об исполнительном производстве» обязывает судебных приставов извещать граждан о проведении в отношении них исполнительных действий, в том числе о введении временного ограничения на выезд из страны. Причем уведомить гражданина о запрете выезда приставы должны не позднее следующего рабочего дня после применения этих мер.

В действующем законе оговаривается, что граждане извещаются об этом повесткой, однако конкретный вид почтовой корреспонденции в нем не определен. Соответственно, тот или иной вид отправления применяется на усмотрение судебного пристава.

Автор законопроекта, зампредседателя думского комитета по финансовому рынку Дмитрий САВЕЛЬЕВ считает, что действующая система оповещения о производимых процедурах исполнительного производства нуждается в корректировке, поскольку не позволяет в полной мере защитить права граждан.

- Часто граждане узнают о том, что в отношении них ведется исполнительное производство, только по случайности - например, когда человек захотел выехать из страны на отдых, купил путевку, но в аэропорту выясняется, что выезд ему закрыт, поскольку у него долг по алиментным обязательствам, - пояснил депутат.

В связи с этим законопроектом предлагается закрепить, что оповещение граждан и организаций о проводимых процедурах исполнительного производства должно осуществляться заказным письмом.

Заказное отправление в отличие от простого вручается лично адресату в руки под расписку. Если его нет на месте, то оставляется соответствующее извещение. В случае неявки адресата за почтовым отправлением в течение пяти рабочих дней ему доставляется и вручается под расписку вторичное извещение. Более того, заказные письма и бандероли регистрируются, им присваивается определенный номер, по которому можно отследить их путь.

Вместе с тем руководитель направления по гражданскому, уголовному и арбитражному праву независимого экспертного центра «Общественная дума» Антон СОНИЧЕВ напомнил, что по закону судебный пристав имеет право вынести постановление о временном ограничении на выезд из страны в отношении любого гражданина, являющегося должником по исполнительному производству на сумму свыше 10 тыс. рублей и не погасившего долг без уважительных причин в установленный срок.

- Задолженность может быть любого характера и перед кем угодно: банком, магазином, страховщиками, налоговой службой, ГИБДД, работниками, кредиторами, по алиментам и т.д., - подчеркивает эксперт.

Юрист международной юридической фирмы «CMS, Россия» Данила КЕЛИН, в свою очередь, добавил, что действия судебных приставов в связи с извещением недолжным образом можно обжаловать в суде. Однако судебная практика, по его словам, складывается не в пользу должников.

- Шансы на успех есть в тех случаях, когда долга нет, а запрет на выезд есть. При наличии же достаточного размера задолженности вопрос об извещении отходит на второй план. Поэтому сейчас гражданам лучше самостоятельно отслеживать информацию о своих долгах, - считает Келин.

Как сообщил «Известиям» специалист управления организации исполнительного производства Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий ЖЕЛУДКОВ, узнать о наличии неоплаченного долга граждане и организации могут через «Банк данных исполнительных производств», который размещен на сайте ФССП (достаточно ввести регион и ФИО). Для получения информации о действующих ограничениях, в том числе на выезд за рубеж, следует обращаться в отдел судебных приставов, где ведется исполнительное производство.

Желудков также отметил, что нередко причиной, по которой извещение не доходит до должника, становится тот факт, что в исполнительном листе указан некорректный или устаревший адрес. Понятно, что в этом случае не поможет даже заказное письмо.

По данным ФССП, по состоянию на конец прошлого года ограничение на выезд за рубеж действовало в отношении почти 271 тыс. человек. За 5 месяцев этого года судебными приставами было вынесено около 352 тыс. постановлений об ограничении выезда из России. По данным ФССП, около трети запретов на выезд за границу приходится на должников по алиментам.

С 2016 года должники, погасившие свой долг, смогут выехать за границу уже на следующий день после совершения платежа. Соответствующее распоряжение было направлено правительством в ФССП, и «дорожная карта» по реализации этой инициативы уже утверждена. Сегодня эта процедура занимает до 10 дней.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.