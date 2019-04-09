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Бизнес-гороскоп: Рыбам рекомендуют плыть в банк
Гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля
ОВЕН. В финансовом плане неделя неоднозначна. Вероятны некоторые финансовые проблемы и повышенная требовательность со стороны начальства. В среду возможно интересное предложение о новой работе. Также может появиться новый источник доходов. К концу недели проблемы с деньгами будут решены.
ТЕЛЕЦ. В начале недели ваши желания могут не совпадать с вашими возможностями, поэтому наберитесь терпения и отложите поход по магазинам до субботы. В среду возможны денежные поступления. В четверг будьте осторожны, вероятны ошибки, срыв поставок и сроков.
БЛИЗНЕЦЫ. Ваши финансовые возможности радуют. Найти бы еще время пройтись по магазинам и устроить романтическое свидание в необычном месте, а не только работать и ходить на деловые встречи. Ваш избранник преподнесет вам дорогой подарок. Он вообще готов взять многие ваши расходы на себя.
РАК. В понедельник действуйте самостоятельно, рассчитывайте только на свои силы, а обаяние и веские аргументы помогут вам отстоять свои финансовые интересы. В среду ждите похвалу от начальства и премию. Пятница - хороший день для мелких покупок, особенно - по части гардероба.
ЛЕВ. В финансовой сфере вас ожидает некоторое затишье. Заказов и заданий станет меньше. В среду будут удачны встречи и переговоры с новыми партнерами. В пятницу излишняя самоуверенность может привести к ненужным тратам.
ДЕВА. Вы настолько погружены в рабочие проблемы, что можете не услышать перспективного предложения, которое обещает принести вам новый источник доходов. Есть вероятность получения крупной суммы денег.
ВЕСЫ. Некоторые деловые планы лучше заморозить, вероятны непредвиденные задержки, к тому же ваш собственный настрой будет не слишком активным. Однако это не отразится на вашем финансовом положении. Во вторник или среду возможны денежные поступления. В выходные не вздумайте работать. Вам нужен отдых.
СКОРПИОН. Финансовое положение стабильно. Вас ждет солидная прибыль, вам вернут все долги и заплатят за все законченные проекты. В среду и пятницу удачными будут сделки и переговоры. Ваша карьера идет в гору, вас ценит начальство и уважают коллеги.
СТРЕЛЕЦ. Понедельник обещает быть одним из самых благоприятных в финансовом плане дней недели. Возможны денежные поступления и прибыльные предложения. Но прежде чем соглашаться, необходимо хорошенько всё продумать. Пятница и суббота отлично подходят для похода по магазинам.
КОЗЕРОГ. Средства, которыми вы будете располагать, скромны, но стабильны. В четверг вероятны новые денежные поступления, только не спешите все сразу потратить. Лучше отложить.
ВОДОЛЕЙ. На этой неделе возможны определенные затруднения, связанные с вопросами недвижимости. Будет лучше в данной области никаких действий не предпринимать. В магазинах удобнее расплачиваться банковской картой, а не искать мелочь.
РЫБЫ. Неделя обещает быть стабильной, но крупных денежных поступлений пока, увы, не предвидится. Возможны определенные финансовые проблемы, связанные с дальней поездкой или отпуском. В этом случае лучше не брать в долг, а оформить кредитную карту.
Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.com.
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