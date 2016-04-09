В России создают онлайн-игру с подключением к "детектору лжи"

Многопользовательская игра с нейроинтерфейсом будет передавать правдивые эмоции игроков

В 2017 году в России появится первая многопользовательская игра с нейроинтерфейсом: гарнитура будет считывать эмоции игрока и транслировать их на игрового персонажа, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Разработкой оригинального мультинейроинтерфейса с гарнитурой, способной регистрировать в режиме реального времени целый ряд физиологических показателей, занимаются лаборатория психофизиологии МГУ, ряд лабораторий Петербургского политехнического университета, а также компания «Нейроматикс», пишут «Известия».

Специалисты объединены в группе NeuroNet, сформированной в рамках президентской «Национальной технологической инициативы».

— Мы стремимся создать обучающую и развивающую систему, знаменующую привнесение нового механизма контроля игровой среды, поведения объекта и восприятия контента, — рассказал Владимир Статут, генеральный директор «Нейроматикс». — Создаваемая нами система — это мультинейроинтерфейс. На рынке игровых приложений пока нет нейроинтерфейса, который бы полностью соответствовал потребительским пожеланиям к утилитарным свойствам оборудования. В основном все что есть построено на распознавании электроэнцефалограммы, мы же стремимся расширить ворота, регистрируя больше показателей: кожно-гальваническую реакцию, миограмму, кулограмму, пульс, температуру и так далее. По сумме этих данных мы сможем получать нужную информацию о психофизиологическом состоянии пользователя, дифференцировать ее и направлять на систему управления средой, которая, в свою очередь, таким образом будет давать обратную связь и развивать пользователя.

По словам Статута, игра создается с прицелом на социальную сеть «ВКонтакте», ее тестовая версия должна стать доступной в 2017 году. Официальный представитель соцсети «ВКонтакте» Евгений Красников подтвердил «Известиям», что взаимодействие с «Нейроматикс» обсуждается.

— Не имеем ничего против появления новых, тем более таких инновационных игр, — сказал Красников. — Лишь бы они не нарушали правила «ВКонтакте».

Разработчики мультинейроинтерфейса видят два основных способа применения системы: обучение и развлечение. Обучение может выглядеть следующим образом: человек читает плотный по содержанию текст, и система, анализируя определенный набор психофизиологических параметров, регистрирует не самый лучший уровень восприятия информации. Следовательно, тот же материал нужно дать в более разряженном виде. Тогда система в режиме реального времени из заранее подготовленных блоков материала под разные типы восприятия компилирует тот материал, который будет восприниматься читающим наиболее адекватно.

— В игре, которую мы создаем в форме приложения к социальной сети, пользователи смогут привнести в игровое пространство эмоциональную составляющую, — говорит Статут. — То есть они будут видеть эмоции друг друга, настоящую реакцию на те или иные действия. Сейчас в онлайн-играх нет эмоций. Человек может совершить убийство, и он не получит адекватной эмоциональной отдачи. Не имея эмоций в виртуальных средах, человек впоследствии может расплатиться отсутствием эмоций в реальной жизни. Мы хотим уйти от этого, создав такую среду, где человек, совершая определенные действия в игре, будет выдавать и передавать эмоциональную окраску. Если человек будет совершать неблаговидные поступки и, не дай Бог, еще получать от этого удовольствие, то он должен будет в игре понести за это эмоциональную расплату. Это будет не стрелялка и не боевой симулятор. Теория игры в разработке, она будет иметь образовательную направленность.

Вячеслав Лебедев, инженер-исследователь из лаборатории психофизиологии МГУ, отмечает, что созданию нового нейрогаджета должно предшествовать решение масштабной научной задачи.

— Фундаментальная задача в том, чтобы определить минимально необходимый набор физиологических параметров для выделения и классификации функциональных состояний: когда человек испытывает стресс, утомление и т.д., — говорит Лебедев. — Когда мы научимся хорошо эти вещи выделять и специальный алгоритм обработки позволит это делать автоматически и в режиме онлайн, то после этого можно приступать к поиску более тонких нюансов, допустим, интенсивности эмоций, классификации их на яркие и не самые яркие. Это все будет проводиться в лабораторных условиях, накопленная информация будет обработана специалистами по анализу больших объемов данных, которые помогут нам отобрать параметры, которые стоит использовать. Затем уже можно переходить к построению алгоритма, на основе которого будет разрабатываться новый аппаратно-программный комплекс, регистрирующий ряд физиологических параметров: электроэнцефалограмму и ряд периферических показателей, например кардиограмму, тонус мышц и т.д.

Создание нейроинтерфейсов в последние годы стало отдельным направлением развития систем управления техникой. Созданию нейроинтерфейсов большое внимание уделяют военные, которые видят большие перспективы применения непосредственно на поле боя. Одну из подобных разработок — создание дрона, управляемого силой мысли, — профинансировал российский Фонд перспективных исследований, поддерживающий прикладные исследовательские программы в интересах обеспечения обороны.

— Боец бежит с автоматом, и тут по нему открывают огонь снайперы, — поясняет идею создания дрона, управляемого мысленными командами, генеральный директор компании Neurobotics Владимир Конышев. — Он бросается на землю и мыслями приказывает коптеру дать изображение с того направления, откуда ведется огонь. Изображение может передаваться на очки дополненной реальности. Боец при этом лежит, не двигаясь, оружие из рук не выпускает… Генерация команд связана с использованием специальных психотехник: человек в нужные моменты представляет те действия, которые система может распознать и идентифицировать. Например, он может представить, как сжимает кисть правой руки трижды.

По прогнозам экспертной группы NeuroNet, к 2035 году мировой рынок нейротехнологий достигнет объема $1 трлн. Такой уровень будет достигнут благодаря массовому использованию искусственных органов, таких как ухо, глаз или нога (от сегодняшних протезов и слуховых аппаратов их будет отличать прямое управление центральной нервной системой), развитию нейроморфных компьютеров и интерфейса для нейроуправления бытовым пространством.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.