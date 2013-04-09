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Стрельцы рискуют потерять финансы
Гороскоп с 9 по 14 апреля
Овен. Овнам звезды советуют направить свою энергию на расширение и укрепление деловых связей. Успешно сложится учеба у студентов вузов и колледжей. Между тем это не лучшее время для контактов с начальством. Излишняя инициатива может стать причиной выхода за рамки компетенции и вызвать недовольство у руководства, пишет Goroskops.Com.
Телец. Тельцы на этой неделе смогут существенно повысить уровень доходов. Возможно, вам удастся найти работу по совместительству или на полставки с удобным для вас графиком. Между тем это не лучший период для обмена опытом, учебы и совершенствования в своей профессии.
Близнецы. Близнецам на этой неделе звезды советуют в любом деле стараться брать на себя ответственность, а также проявлять инициативу, если предстоит коллективная работа. В зоне риска сейчас оказывается финансовая деятельность, а также работа в страховых агентствах.
Рак. Многим Ракам на этой неделе будет нелегко найти общий язык с деловыми партнерами и клиентами. Это особенно относится к руководящим работникам, менеджерам, управленцам. Если же вы работаете на подчиненных должностях, то отношения с начальством могут укрепиться.
Лев. Львам на этой неделе рекомендуется заниматься планированием и исследовательской деятельностью. Вы будете способны найти перспективные сферы развития, предугадать дальнейшие события и избежать возможных неприятностей. Старайтесь не вступать в конфликты с коллегами.
Дева. Девы на этой неделе вполне преуспеют, работая на руководящих должностях. Возможно, в вашем трудовом коллективе произойдут изменения, однако вы только выиграете от перемен. Между тем это не лучшее время для творческих профессий. Воздержитесь от рискованных финансовых вложений.
Весы. Исключительно удачно складывается эта неделя для студентов вузов. Вы сможете не только успешно усвоить большой объем учебного материала, но и сдать все необходимые экзамены и зачеты. Отношения с преподавателями улучшатся. Между тем в работе, связанной с недвижимостью, могут возникнуть осложнения.
Скорпион. Скорпионам рекомендуется на этой неделе быть осмотрительнее при установлении новых деловых контактов. Возможны напряженные моменты в партнерском сотрудничестве, командировках и торговой деятельности. Между тем это удачный период для работников кредитно-финансовых учреждений.
Стрелец. Стрельцы на этой неделе рискуют понести финансовые убытки из-за собственных ошибочных решений. Постарайтесь не рисковать своими деньгами, не вкладывать их в сомнительные проекты и не браться за работу без предоплаты. Между тем это удачное время для подписания договоров о сотрудничестве, а также для работы с клиентами.
Козерог. Козерогам на этой неделе звезды советуют забыть о личных инициативах и сосредоточиться на выполнении текущей работы. Опирайтесь на деловое сотрудничество с коллегами по трудовому коллективу. Успешно сложится деятельность у офисных сотрудников. Также это хорошее время для производственной практики у студентов.
Водолей. Водолеям на этой неделе рекомендуется действовать открыто, отдавать предпочтение творческим видам деятельности. Можно принимать участие в конкурсах, кастингах: ваши шансы занять призовое место сейчас возрастут. Более осмотрительно работайте с документами: не исключена потеря важных деловых бумаг.
Рыбы. Рыб ждет удачная неделя для завершения работы над проектами. Особенно это относится к сфере недвижимости, строительства, коммунальных услуг. Офисные служащие смогут улучшить условия своего труда, а также подготовить отчетную документацию точно и в срок. Воздержитесь от участия в профсоюзных собраниях.
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