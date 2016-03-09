Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Бизнес-гороскоп на неделю: Найдутся такие, кто захочет погладить Скорпионов
Гороскоп со 9 по 14 марта от Деловой газеты "Золотой Рог" и портала Ignio
Овен. Ваше финансовое положение сейчас не блестяще. К сожалению, ваши желания не всегда могут совпасть с вашими возможностями. Особенно в понедельник вы можете почувствовать нехватку денежных средств. Однако к четвергу ситуация улучшится.
Телец. В первой половине недели вероятны денежные поступления. В четверг не исключены проблемы из-за неточностей, допущенных в деловых бумагах ранее. В пятницу удачно сложатся деловые переговоры, легко наладятся нужные вам контакты.
Близнецы. Близкие порадуют вас приятными и дорогими подарками к празднику. Ваше финансовое положение вполне стабильно. К тому же в четверг ожидаются новые денежные поступления.
Рак. В начале недели вероятны некоторые финансовые затруднения. Однако ваше положение скоро улучшится. К тому же звезды говорят, что многие траты готов с вами разделить ваш любимый человек.
Лев. Деньги будут, жаловаться на безденежье вам точно не стоит. Но много тратить или давать крупные суммы в долг не следует, скорее всего, это не будет оправдано. Прислушайтесь к голосу разума - и не относитесь к рабочим вопросам с излишней легкостью.
Дева. В понедельник старайтесь не попасться на умелый рекламный ход, иначе потом будете сокрушаться по поводу бесполезности своего приобретения. Не отказывайтесь от нового источника доходов, даже если придется немало работать.
Весы. Похоже, вас ждет серьезный разговор с начальством. Держитесь уверенно и по-деловому. Возможно, во второй половине недели появится шанс улучшить материальное положение. В субботу будут удачны покупки для всей семьи.
Скорпион. Для сделок и договоров наиболее благоприятен вторник. Среда - удачный день для совершения запланированных покупок. В четверг можно ожидать похвалу от начальства и дополнительную премию. Ваши идеи поддержат и помогут реализовать.
Стрелец. В понедельник и четверг деловая активность принесет практические результаты, но это потребует от вас сдержанности и контроля над эмоциями. В среду ситуация может совершенно неожиданно столкнуть вас с соблазнами, так что вам будет трудно удержаться от существенных трат. Суббота удачна для покупок и приобретений.
Козерог. Удачная командировка во вторник благоприятно отразится на вашем финансовом положении. Однако будьте внимательны, берегите свой кошелек. Вашим родственникам может понадобиться от вас материальная помощь.
Водолей. Заключение договоров лучше перенести на вторую половину недели, тогда некоторые нюансы прояснятся. В среду и четверг есть вероятность улучшения финансового положения. В коллективе лучше сохранять деловые отношения и не пытаться стать друзьями.
Рыбы. Ваше финансовое положение может улучшиться благодаря неким скрытым источникам дохода, и лучше, чтобы посторонние об этом не знали. В среду и в пятницу вероятны удачные деловые встречи, которые откроют перед вами новые возможности.
Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Скорпионам стоит как можно точнее целиться
- Фильтры МВС КЕМА ФСТ отлично справятся с механической очисткой воды
- В августе россиянам мало не покажется
- Бизнес-гороскоп: Львам придется побыть котиками
- Россиян становится все меньше и меньше
- Бизнес-гороскоп: Ракам стоит быстрее передвигать клешнями
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Бизнес-гороскоп: Близнецы смогут позволить себе тратить за двоих
- Бизнес-гороскоп: Тельцам лучше пастись в надежном стаде
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
Новости раздела
- Скорпионам стоит как можно точнее целиться
- Власти в пенсионной реформе решили немного сдать назад
- В России собираются продлить обучение в школе на год
- Фильтры МВС КЕМА ФСТ отлично справятся с механической очисткой воды
- В Госдуме заговорили об отмене государственных пенсий
- Правительство окончательно хоронит шансы людей в возрасте устроиться на работу
- Власти задумались об отмене домашних заданий в школе
- Строителей будут штрафовать за заведомое вранье дольщикам
- В августе россиянам мало не покажется
- Бизнес-гороскоп: Львам придется побыть котиками
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока задумал доселе немыслимое
- Путина все-таки удастся увидеть на свадьбе
- Жесткие изменения ждут водителей с 1 сентября
- Приморцы не увидят дешевой горбуши
- Пенсионеров проинструктируют по вопросам выплат пенсий на карты "Мир"
- На Курилах освоили европейский вид рыбалки - близнецовый лов
- Автопассажирский паром свяжет Камчатку с портами Дальнего Востока
- Приморцы с 1 октября будут получат единую квитанцию на оплату тепловой и электрической энергии
- Ущерб от действий ОПГ автомошенников в Хабаровском крае составил 10 млн рублей
- Россия в шаге от кризиса, похожего на крах 1998 года