Преступники смогут официально откупаться от наказания

В ближайшее время Верховный суд разъяснит, как применять новый метод по освобождению от преследования фигурантов уголовных дел. Теперь судьи могут наложить на них судебный штраф, который, по сути, не является ни административным, ни уголовным взысканием. Проект соответствующего постановления на своем пленуме обсудил Верховный суд, пишут «Известия».

На заседании пленума ВС обсудил проект разъяснений для судей, в котором говорится о правилах применения нового инструмента наказания для впервые совершивших преступление небольшой и средней тяжести. Летом этого года они получили новую возможность избежать уголовной ответственности в случае возмещения ущерба или вреда.

Сейчас освобождение от ответственности возможно в случае деятельного раскаяния, примирения с потерпевшим. Вместо приговора суд может назначать им судебный штраф, который не является ни уголовным, ни административным наказанием, а считается «мерой уголовно-правового характера». В результате человек, заплативший судебный штраф, сможет избежать судимости и связанных с ней негативных последствий - проблем с карьерой или с получением кредитов.

Однако, если он не заплатит его в установленный судом срок, ему грозит полноценное уголовное разбирательство и приговор по той статье, которую ему изначально вменяли.

В проекте постановления (есть в распоряжении «Известий») ВС указывает, что судьи при назначении такого штрафа должны убедиться в обоснованности выдвинутого обвинения или подозрения. Им также надлежит не рассматривать ходатайства следователей и дознавателей о прекращении дел и назначении судебных штрафов их фигурантам, если последние против этого, следует из проекта.

Адвокат Сергей ЛИТВИНЕНКО говорит, что в документе «описаны требования Уголовно-процессуального кодекса РФ и сложившаяся практика». По его словам, новшеств или кардинальных изменений в проекте нет.

При назначении судебного штрафа несовершеннолетним, объясняет ВС, судам нужно учитывать нормы главы 14 УК, регламентирующей правила наказания детей. Штраф может составлять от 1000 до 50 тыс. рублей и взыскиваться как с самого ребенка, если у него есть доходы или имущество, так и с его родителей.

Для взрослых граждан размер судебного штрафа, согласно УПК, не должен превышать половины от максимально возможного взыскания по статье, по которой он привлекается к ответственности. Если же в уголовной статье штрафы не предусмотрены, то судебное взыскание не может быть больше 250 тыс. рублей.

Адвокат Денис КРАУЯЛИС напоминает, что при назначении штрафа суд должен учитывать тяжесть совершенного преступления и имущественное положение освобождаемого от уголовной ответственности.

ВС обращает внимание нижестоящих судов на то, что УПК не предусматривает продление срока, отведенного на оплату судебного штрафа, а также не предполагает его отсрочку или рассрочку. При этом выплату уголовного штрафа можно рассрочить на пять лет.

- Четкий срок для уплаты судебного штрафа в Уголовном кодексе РФ не обозначен. Его устанавливает суд с учетом материального положения указанного лица и его семьи, - говорит адвокат Сергей Литвиненко.

Неоплата в установленный срок без уважительных причин судебного штрафа грозит человеку возобновлением уголовного дела. Уважительным обстоятельством ВС предлагает считать, например, лечение в стационаре, утрату заработка или имущества из-за обстоятельств, которые не зависели от человека.