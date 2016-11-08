Бизнес-гороскоп: Ракам стоит покрепче зажать деньги в клешнях

Гороскоп на неделю с 8 по 14 ноября

ОВЕН. На этой неделе для вас денежные вопросы могут стать поводом для беспокойства. Не исключена необходимость крупных трат. В среду или четверг возможны незначительные финансовые поступления. В конце недели внезапно может подвернуться дополнительный заработок. В воскресенье лучше не заходить в магазин, чтобы не впасть в транжирство.

ТЕЛЕЦ. Вторник порадует удачными деловыми встречами и соглашениями. В среду постарайтесь не попадать в экономическую зависимость к друзьям или родственникам, лучше занять у банка, но предварительно изучив все условия. В пятницу или субботу возможны долгожданные денежные поступления.

БЛИЗНЕЦЫ. Вас ждет финансовый успех и интересные предложения заняться новыми творческими и бизнес-проектами. Максимально рационально расходуйте свои денежные ресурсы. В выходные покупки будут весьма удачными.

РАК. Необходимо избегать необдуманных денежных расходов, так как в финансовом плане вас ожидают некоторые ограничения, поэтому не транжирьте и не бросайте деньги на ветер. В четверг не пропустите важной информации. Вас ждут приятные новости, которые сулят прибыль.

ЛЕВ. Если вам на этой неделе сделают заманчивое предложение - постарайтесь отнестись к нему скептически. Берегите свой кошелек. Не стоит думать о смене работы, лучше старайтесь проявить себя в вашем нынешнем коллективе. В выходные не тратьте деньги на ненужные вещи, пусть даже на первый взгляд они покажутся необходимыми.

ДЕВА. В первой половине недели возможны денежные поступления. На работе вас ожидает пристальное внимание со стороны начальства, старайтесь не опаздывать и не перекладывать ответственность на других. Вопросы, связанные со страховками и кредитами, лучше решать в среду. В четверг есть вероятность поступлений из тайных источников дохода.

ВЕСЫ. Финансовое положение будет достаточно стабильно, но не стоит легкомысленно относиться к деньгам. Если вам приходится иметь дело с бухгалтерскими документами или с казенными средствами, то необходимо проявить внимание и собранность, чтобы избежать проблем.

СКОРПИОН. На этой неделе вероятно улучшение финансового положения. Вам отдадут все долги. И еще предложат дополнительный заработок. Четверг - хороший день для давно запланированных крупных приобретений. В пятницу и субботу можно не жалеть денег на отдых.

СТРЕЛЕЦ. Будьте честны: ваше финансовое положение не так уж плохо, если не сорить деньгами направо и налево. Рассудительность поможет вам избежать денежных проблем. Во второй половине недели могут появиться неожиданные доходы. Начальство вами довольно, говорят звезды.

КОЗЕРОГ. Понедельник - один из самых удачных дней для покупок по хозяйству. Во второй половине недели можно ожидать новые финансовые поступления. В пятницу будьте бдительны, не доверяйте тем, кто предлагает вам легкий заработок.

ВОДОЛЕЙ. Есть возможность найти новых надежных деловых партнеров, не упустите свой шанс, и перед вами откроются широкие финансовые горизонты. В первой половине недели вероятен приятный сюрприз, возможно солидный подарок. В выходные постарайтесь избежать крупных трат.

РЫБЫ. Финансовое положение сейчас стабильно, но требует некоторых ограничений. Постарайтесь выбрать время для планирования вашего бюджета, чтобы потом не залезать в долги. Неприятные моменты, связанные с кредитными обязательствами, решатся довольно легко.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.