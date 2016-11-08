Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Бизнес-гороскоп: Ракам стоит покрепче зажать деньги в клешнях
Гороскоп на неделю с 8 по 14 ноября
ОВЕН. На этой неделе для вас денежные вопросы могут стать поводом для беспокойства. Не исключена необходимость крупных трат. В среду или четверг возможны незначительные финансовые поступления. В конце недели внезапно может подвернуться дополнительный заработок. В воскресенье лучше не заходить в магазин, чтобы не впасть в транжирство.
ТЕЛЕЦ. Вторник порадует удачными деловыми встречами и соглашениями. В среду постарайтесь не попадать в экономическую зависимость к друзьям или родственникам, лучше занять у банка, но предварительно изучив все условия. В пятницу или субботу возможны долгожданные денежные поступления.
БЛИЗНЕЦЫ. Вас ждет финансовый успех и интересные предложения заняться новыми творческими и бизнес-проектами. Максимально рационально расходуйте свои денежные ресурсы. В выходные покупки будут весьма удачными.
РАК. Необходимо избегать необдуманных денежных расходов, так как в финансовом плане вас ожидают некоторые ограничения, поэтому не транжирьте и не бросайте деньги на ветер. В четверг не пропустите важной информации. Вас ждут приятные новости, которые сулят прибыль.
ЛЕВ. Если вам на этой неделе сделают заманчивое предложение - постарайтесь отнестись к нему скептически. Берегите свой кошелек. Не стоит думать о смене работы, лучше старайтесь проявить себя в вашем нынешнем коллективе. В выходные не тратьте деньги на ненужные вещи, пусть даже на первый взгляд они покажутся необходимыми.
ДЕВА. В первой половине недели возможны денежные поступления. На работе вас ожидает пристальное внимание со стороны начальства, старайтесь не опаздывать и не перекладывать ответственность на других. Вопросы, связанные со страховками и кредитами, лучше решать в среду. В четверг есть вероятность поступлений из тайных источников дохода.
ВЕСЫ. Финансовое положение будет достаточно стабильно, но не стоит легкомысленно относиться к деньгам. Если вам приходится иметь дело с бухгалтерскими документами или с казенными средствами, то необходимо проявить внимание и собранность, чтобы избежать проблем.
СКОРПИОН. На этой неделе вероятно улучшение финансового положения. Вам отдадут все долги. И еще предложат дополнительный заработок. Четверг - хороший день для давно запланированных крупных приобретений. В пятницу и субботу можно не жалеть денег на отдых.
СТРЕЛЕЦ. Будьте честны: ваше финансовое положение не так уж плохо, если не сорить деньгами направо и налево. Рассудительность поможет вам избежать денежных проблем. Во второй половине недели могут появиться неожиданные доходы. Начальство вами довольно, говорят звезды.
КОЗЕРОГ. Понедельник - один из самых удачных дней для покупок по хозяйству. Во второй половине недели можно ожидать новые финансовые поступления. В пятницу будьте бдительны, не доверяйте тем, кто предлагает вам легкий заработок.
ВОДОЛЕЙ. Есть возможность найти новых надежных деловых партнеров, не упустите свой шанс, и перед вами откроются широкие финансовые горизонты. В первой половине недели вероятен приятный сюрприз, возможно солидный подарок. В выходные постарайтесь избежать крупных трат.
РЫБЫ. Финансовое положение сейчас стабильно, но требует некоторых ограничений. Постарайтесь выбрать время для планирования вашего бюджета, чтобы потом не залезать в долги. Неприятные моменты, связанные с кредитными обязательствами, решатся довольно легко.
Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Бизнес-гороскоп: Ракам стоит покрепче зажать деньги в клешнях
- Бизнес гороскоп: Ракам эту неделю лучше отсидеться под камнем
- Силовикам отменят пенсии
- В России испытали первое в мире радиоэлектронное оружие
- Курортный сбор введут в пяти российских регионах
- Стал известен размер материнского капитала на 2017 год
- Губернатора Владимира Миклушевского могут призвать в армию
- Назван идеальный возраст для поиска работы
- В России установят минимальный размер оплаты труда в 100 рублей за час
- В России станут применять новый вид уголовного наказания
Новости раздела
- Бизнес-гороскоп: Ракам стоит покрепче зажать деньги в клешнях
- Госорганам запретили требовать у граждан 85 видов справок
- Пенсии работающих пенсионеров снова оставят без индексации...
- Бизнес гороскоп: Ракам эту неделю лучше отсидеться под камнем
- На примере Приморья и других регионов развеян миф о жуткой дороговизне жизни в Москве
- Силовикам отменят пенсии
- В России испытали первое в мире радиоэлектронное оружие
- Курортный сбор введут в пяти российских регионах
- Стал известен размер материнского капитала на 2017 год
- Губернатора Владимира Миклушевского могут призвать в армию
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Незарегистрированные дома в Приморье будут сносить
- Приморье завалили подозрительно дешевым молоком
- "Гонконгский" грипп и вирус "Вирджиния" впервые выйдут на Россию
- В Приморье в ходе сельхозпереписи найдены "черные" фермеры
- Госорганам запретили требовать у граждан 85 видов справок
- Пенсии работающих пенсионеров снова оставят без индексации...
- На сайте Центра "Амурский тигр" открылось голосование за лучшее имя тигру
- Во Владивостоке сдавать жилье в аренду становится невыгодно
- В Москве вспомнили, что обещали построить во Владивостоке метро
- Рынок недвижимости в Приморье готов к любым катаклизмам