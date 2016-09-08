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Из России стали меньше уезжать
Российский выездной поток в первом полугодии 2016 года сократился на 13,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, граждане страны за этот период совершили 13,2 млн зарубежных поездок, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на аАссоциацию туроператоров России (АТОР).
Выездной поток продолжает сокращаться, но уже меньшими темпами, отмечает организация. Так, в первом полугодии 2015 года количество зарубежных поездок граждан России составило 15,2 млн, что на 24,4% меньше, чем за первую половину 2014 года.
По данным Росстата, самым популярными направлением для граждан России в первом полугодии стали Абхазия (1,5 млн поездок), Финляндия (1,26 млн) и Казахстан (1,25 млн).
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