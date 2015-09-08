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Бизнес-гороскоп на неделю: Стрельцам придется "стрелять" на стороне
Гороскоп с 8 по 14 сентября от Деловой газеты "Золотой Рог" и портала Ignio
Овен. Вопросы финансовой стабильности и самостоятельности для вас сейчас наиболее актуальны. Не швыряйтесь деньгами, покупайте только самое необходимое. И постарайтесь вовремя выполнять все распоряжения начальства.
Телец. Подумайте, что вам действительно необходимо, а с какими приобретениями можно пока подождать. Если вы еще не были в отпуске, то постарайтесь накопить денег на поездку. Пореже бывайте в кафе, почаще устраивайте семейные ужины дома.
Близнецы. Финансовое положение сейчас вполне стабильно. Вы много работаете, так что вас ждет повышение доходов. А благодаря скидкам вы сумеете еще и здорово сэкономить. Так что вполне можете позволить себе потратить деньги на развлечения, путешествия и подарки любимым людям.
Рак. Тщательно планируйте свое рабочее время, иначе можете не успеть завершить важное дело. В среду возможны внезапные финансовые потери, однако в конце недели ситуация стабилизируется. Суббота - удачный день для покупок и приобретений.
Лев. Финансовое положение стабильно, все складывается достаточно благополучно. Однако не стоит в романтической задумчивости бродить по магазинам. Берегите свой кошелек, есть риск поддаться импульсу и купить то, что вам совершенно не нужно.
Дева. До четверга рекомендуется экономить и вообще не заходить в магазины. Это позволит вам в выходные устроить вечеринку или пикник за городом - с большим количеством еды и напитков.
Весы. Ваши финансовые ресурсы могут значительно возрасти, но для этого придется больше работать, принимать решения и идти на риск. Не исключено повышение по службе.
Скорпион. Ваше материальное положение улучшится. Вам вернут все долги, да еще и премию выплатят. Так что вам не нужно больше экономить и можно почувствовать себя успешным человеком. И настроение у вас будет на подъеме.
Стрелец. Сейчас можно задуматься о новой работе и поискать подходящие вакансии. Похоже, на прежнем месте возможны финансовые сложности и сокращение зарплаты. Но, приложив усилия, вы эти трудности преодолеете.
Козерог. В финансовом плане неделя достаточно нейтральна. Не будет особых трат, но и новых денежных поступлений также ждать не приходится. В воскресенье придется отправиться в магазин за новой одеждой для детей.
Водолей. Понедельник и вторник могут порадовать вас новыми денежными поступлениями. Однако постарайтесь воздержаться от крупных покупок, так как это может больно ударить по вашему кошельку. Звезды говорят, что кредиты сейчас брать не стоит.
Рыбы. Запланированная вами на эту неделю деловая поездка может не состояться. Финансовое положение немного улучшится, но также возрастут и ваши потребности. Не экономьте на здоровье.
Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.
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