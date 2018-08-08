Строителей будут штрафовать за заведомое вранье дольщикам

Президент РФ Владимир ПУТИН подписал закон, который ужесточает административную ответственность за нарушения в сфере долевого строительства. Соответствующий документ разместили на официальном портале правовой информации.

Застройщиков будут наказывать за неразмещение и несвоевременное размещение информации в Единой информационной системе жилищного строительства, а также за преднамеренное искажение публикуемых фактов. Должностным лицам придется заплатить за нарушение от 15 до 30 тыс. руб., юридическим лицам - от 50 до 200 тыс. руб.

За повторное нарушение виновным придется заплатить в два раза больше: санкции для должностных лиц составят от 40 до 80 тыс. руб., юридические лица заплатят от 200 до 400 тыс. руб. Кроме того, застройщика могут дисквалифицировать на срок от одного года до трех лет.

Если государственный орган необоснованно выдал или, наоборот, необоснованно отказал в выдаче заключения о соответствии требованиям девелопера и проектной документации, устанавливается штраф в размере от 50 до 100 тыс. руб.

Новые правила вступят в силу с 1 октября 2018 года.

Единая информационная система жилищного строительства начала работу в январе 2018 года, напоминают правозащитники. На портале размещаются данные Росреестра, Банка России, Росстата, Фонда содействия реформирования ЖКХ, региональных органов исполнительной власти и подведомственных организаций, а также Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства. Оператором выступает единый институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ (ранее АИЖК). Система призвана обеспечить полную прозрачность долевого строительства как для граждан, так и для всех участников жилищной сферы.

- Единая информационная система жилищного строительства называется «наш.дом.рф», - разъяснила «Приморской газете» адвокат, кандидат юридических наук Юлия ВЕРБИЦКАЯ. - Портал создали в рамках исполнения поручения первого заместителя председателя правительства РФ Игоря ШУВАЛОВА и ФЗ № 218 «О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков». Необходимость создания системы и размещения на нем актуальной информации связана с острой потребностью граждан, участников долевого строительства, обладать актуальной информацией о строительстве и о застройщике. Ведь риски при приобретении незавершенного строительством жилья весьма существенны и иногда только наличие правильной, корректной и достоверной информации может повлиять на принятие правильного решения по сделке.

Для застройщиков и контролирующих органов в единой информационной системе работает личный кабинет. Через него застройщики могут размещать в единой информационной системе жилищного строительства проектные декларации, информацию о строящихся объектах и иные документы в соответствии с требованиями закона. Также в личном кабинете они смогут получать актуальную информацию о состоянии номинального счета в Фонде защиты прав граждан-участников долевого строительства, а также формировать выписку по операциям по счету за выбранный период.

- Пожалуй, самый важный документ, подводящий итог деятельности застройщика - заключение уполномоченного органа исполнительной власти, который осуществляет государственный контроль в области долевого строительства о соответствии (или несоответствии) застройщика установленным законом требованиям. Документ является ключевым в процессе строительства и привлечения денежных средств от граждан. Если заключение — положительное, застройщик может продолжать деятельность и заключать договор долевого строительства (ДДУ) с участниками долевого строительства - физическими лицами. Если заключения нет, деятельность застройщика незаконна, и он не вправе продавать квартиры в строящемся жилом доме гражданам, - отметила Юлия Вербицкая.

- Отсутствие достоверной и исчерпывающей информации о строящихся объектах и о финансовом состоянии застройщиков, размещенных в одном, контролируемом государством источнике, привело к глобальной проблеме: существование обманутых дольщиков, правовое положение которых, в настоящее время, государство пытается улучшить и с точки зрения права - максимально защитить, - заключила Юлия Вербицкая.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.