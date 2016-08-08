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29 регионов России могут остаться без экстренной помощи
29 регионов России могут остаться без центров обработки вызовов системы экстренного вызова спецслужб «112» из-за недостаточного финансирования федеральной целевой программы по созданию системы вызова оперативных служб по единому номеру. В связи с этим МЧС предлагает увеличить финансирование программы, а реализацию программы продлить до 2020 года. Ранее планировалось, что номер «112» заработает в полном объеме уже в 2017 году. Об этом сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
При сохранении финансирования программы в 2017 году на том же уровне, что и в 2016 году, создание системы-112 на всей территории Российской Федерации невозможно, говорится в пояснительной записке к проекту постановления, опубликованной на сайте проектов нормативных правовых актов.
В частности, без дополнительного финансирования не будут оснащены центры обработки вызовов системы-112 в 29 субъектах Российской Федерации, а также не будут разработаны системные проекты телекоммуникационной подсистемы системы-112 для 33 субъектов Российской Федерации. Кроме того, без оснащения программно-аппаратными комплексами останется 581 дежурно-диспетчерская служба пожарной охраны, а 77 дополнительных центров обработки вызовов системы-112 не будут оснащены соответствующим оборудованием.
В связи с этим МЧС предлагает продлить сроки реализации программы до 2020 года и увеличить финансирование из бюджетов субъектов РФ. Кроме того, предлагается разбить процесс на два этапа: сначала ввести систему-112 без создания резервных мощностей, а затем дооснастить все центры. При этом предполагается, что номер «112» будет интегрирован с дежурно-диспетчерскими службами МЧС только к концу 2017 года.
В итоге, до 2020 года по ФЦП «Создание системы обеспечения вызова экстренных и оперативных служб по единому номеру «112» МЧС предлагает выделить из федерального бюджета 7,7 млрд рублей, а из бюджетов субъектов РФ — 10,5 млрд рублей. В пояснительной записке отдельно отмечается, что в 2017 году дополнительных затрат федерального бюджета не потребуется.
«Газета.Ru» обратилась в пресс-службу МЧС за комментарием, однако там оперативно пояснить ситуацию вокруг номера «112» не смогли.
О том, что номера экстренных служб станут трехзначными, а единым номером для их вызова может стать «112», заговорили еще в 2010 году, когда президент Дмитрий Медведев подписал указ о едином номере вызова оперативных служб. Координатором этой программы был назначен глава МЧС (а ныне министр обороны) Сергей Шойгу.
«Я подписал указ, который направлен на завершение этой системы обеспечения вызовов экстренно-оперативных служб, системы-112, и на ваше министерство возлагаются функции координатора всей системы», — говорил Медведев, принимая Шойгу. «Этот указ сегодня очень востребован, — рассказывал президенту Шойгу. — Евросоюз все эти годы пытается перейти на систему-112. У кого-то это получается хуже, у кого-то лучше, но в нашей стране мы начали создавать объединенную диспетчерскую службу в опытном плане».
«До 31 декабря 2012 года должна быть завершена работа по созданию дежурно-диспетчерских служб в субъектах федерации, приняты нормативные акты, — ставил тогда задачу Медведев. — Работайте, это новая поляна, потому что это современный, цивилизованный подход».
Однако спустя год, в 2011-м, вице-премьер Сергей Иванов признал, что профильные ведомства сорвали план программы «112». «Вынужден констатировать: выполнение плана мероприятий по реализации концепции создания системы-112 фактически сорвано», — сказал он на заседании правкомиссии по транспорту и связи. По словам Иванова, уже в 2010 году единый телефон должен был работать в 44 регионах, но до сих пор функционирует лишь пилотный проект этой системы.
«Если называть вещи своими именами: у нас еще конь не валялся», — резюмировал вице-премьер.
В итоге закон о создании этой системы на территории всей страны был подписан в конце 2012 года, а в марте 2013-го утверждена дорогостоящая федеральная целевая программа. Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 20 ноября 2013 года №360, вносящий соответствующие поправки в действующую систему нумерации, вступил в силу в январе 2014 года.
Новым номером пожарной службы и МЧС стал «101», полиции — «102», скорой медицинской помощи — «103», аварийной газовой службы — «104» (вместо тогдашних 01, 02, 03 и 04). Кроме того, в России появились два новых номера: «121» и «123» — для телефонной линии «Ребенок в опасности», а также «115» — для консультаций по получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде.
Старые номера продолжали действовать при наборе со стационарных телефонов, а с мобильных телефонов вызвать экстренные службы теперь можно было только через новые трехзначные номера. В том же 2014 году Медведев утвердил распределение 553,67 млн рублей на создание службы «112». Эти деньги получили девять регионов: Астраханская, Калининградская, Калужская, Московская, Новосибирская, Орловская и Тульская области, Санкт-Петербург и Республика Коми. В этом году правительство РФ распределило 454,2 млн руб. между 24 регионами и Севастополем для оснащения центров обработки вызовов в регионах программно-техническими комплексами.
По закону Минкомсвязи вызов по номеру «112» должен быть возможен как со стационарного телефона, так и с мобильного, причем даже при отсутствие денег на счету и при заблокированной или отсутствующей SIM-карте. А операторы связи обязаны круглосуточно передавать в систему вызова экстренных служб сведения о местонахождении сообщивших о происшествии абонентов.
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