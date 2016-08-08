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ОМОН и СОБР будут помогать приставам выселять должников из квартир
Национальная гвардия сможет помогать судебным приставам выселять должников и приостанавливать деятельность предпринимателей и компаний. Этими полномочиями Нацгвардию хочет наделить Министерство внутренних дел. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», проект федерального закона на эту тему опубликован на портале нормативных правовых актов.
Сейчас судебные приставы осуществляют соответствующие процедуры с возможностью привлечения сотрудников органов внутренних дел.
Принудительное выселение должника из жилого помещения производится, если тот дважды отказывается выселиться добровольно в сроки, установленные судебным приставом. То же правило действует при исполнении приставами решений суда об освобождении нежилых помещений и сносе зданий, следует из закона об исполнительном производстве. Принудительное вселение взыскателя долга в жилье должника приставы производят, в случае если должник противодействует вселению взыскателя, сказано в законе. Административное приостановление деятельности компаний (КоАП разрешает его на срок до 90 дней) означает их временное закрытие — приставы пломбируют и опечатывают помещения, склады и кассы на срок, определенный судом. Во всех этих процедурах по закону должны участвовать понятые.
Справка «ЗР»: Президент РФ Владимир Путин 5 июля 2016 года подписал закон о создании Войск национальной гвардии. В состав Нацгвардии вошли войска МВД, ОМОН, СОБР и Центра специального назначения МВД. Главнокомандующим Национальной гвардии назначили генерала армии Виктора Золотова.
Нацгвардия, уже имеет широкие полномочия. Как пишет РБК, согласно законопроекту, который Путин 5 апреля внес в Госдуму, сотрудники войск Национальной гвардии могут применять огнестрельное оружие, блокировать территорию для пресечения массовых беспорядков, применять физическую силу и спецсредства для разгона демонстраций. При проведении контртеррористических операций новое силовое ведомство может изымать и использовать автомобили и задерживать граждан, нарушивших комендантский час.
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Ну вот, наконец то явно указано, против кого будут применять нацгвардию . . . Если еще разрешат и пленных не брать - совсем будет правильно.