Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В России запретили Wi-Fi free
Антитеррористический маразм в России явно крепчает. Владивостокцам, привыкшим коротать время на автобусных остановках, пользуясь Интернетом со свободным Wi-Fi, теперь, видимо, придется придумывать какое-то другое развлечение. Как и всем, кто надумал отдохнуть в культурно-развлекательных зонах, сходить в ресторан или кафе, где есть свободный Wi-Fi. А та же городская администрация очень гордилась тем, что свободный интернет все шире распространялся по приморской стотлице. Увы... Впрочем, это касается всех россиян - отныне, чтобы воспользоваться публичным Wi-Fi, нужно будет сообщить паспортные данные. Оператор также запишет уникальный номер устройства, через которое выходили в Сеть
Россияне больше не смогут получить доступ к интернету в кафе, метро и других общественных местах анонимно. Оператор связи должен будет идентифицировать их и используемое ими оборудование. Такие требования содержатся в постановлении правительства, подписанном премьер-министром России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ.
Согласно этому документу, «идентификация пользователя осуществляется оператором связи путем установления фамилии, имени, отчества (при наличии) пользователя, подтверждаемых документом, удостоверяющим личность». Также определяется уникальный идентификатор оборудования для передачи данных, пишут «Известия».
Согласно другим нормативным актам, полученные данные оператор должен хранить полгода и предоставлять правоохранительным органам в предусмотренных законами случаях.
Также в постановлении записано, что клиент оператора связи - юрлицо или индивидуальный предприниматель - должен предоставлять оператору список лиц, пользующихся интернетом: фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства, реквизиты основного документа, удостоверяющего личность. Этот список надо обновлять не реже раза в квартал.
Директор по связям с госорганами «Рамблер и Ко» Матвей АЛЕКСЕЕВ назвал это постановление странным.
- Идентификация пользователя при доступе к Сети через Wi-Fi в общественных местах неосуществима. Только в Москве покрытие открытого Wi-Fi охватывает все парки и места общественного доступа, - рассказывает Алексеев. - Не думаю, что все, кто придет в парк Горького, будут показывать свои паспорта.
К тому же по закону «О персональных данных» выходит, что каждое кафе или парк должны будут получить в Роскомнадзоре лицензию оператора персональных данных, напоминает эксперт. Нарушение установленного законом порядка работы с такими данными, согласно ст. 13.11 Кодекса об административных правонарушениях, грозит юрлицам штрафом до 10 тыс. рублей.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Вадим ДЕНЬГИН поддержал принятие постановления.
- Речь идет о безопасности. Идет информационная война. Анонимное подключение к интернету в общественных местах позволяет осуществлять противозаконные действия безнаказанно. Найти нарушителя бывает весьма сложно, - объясняет Деньгин. - Американцы боятся войны, сейчас им лучше всего воевать в информационном пространстве. Они усилили свой холдинг «Голос Америки». Те, кто заинтересован в дестабилизации, пытаются насытить Сеть мошенниками, фашистами и экстремистами. Всё, что связано с интернетом, должно быть идентифицировано.
Представитель одного из интернет-провайдеров отметил, что постановление теоретически можно выполнить.
- Для этого необходимо разработать специальный интерфейс, который предложит пользователю Wi-Fi при подключении ввести необходимые данные - их отправят провайдеру, у которого есть лицензия оператора персональных данных. Естественно, никто не сможет проверить достоверность вводимых данных, но таким образом уже работает ряд сервисов на ресурсе госуслуг, - говорит он.
По словам источника, при подготовке постановления с операторами связи не посоветовались.
Сегодня бесплатное подключение к интернет через беспроводную точку доступа активно предлагают посетителям во многих кафе, ресторанах, развлекательных комплексах, зонах отдыха, на транспортных развязках и так далее.
Как уже на днях сообщал Zrpress.Ru, ранее, в рамках же борьбы с терроризмом, россиянам запретят оплачивать услуги ЖКХ через банкоматы и терминалы.
Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.
Новости тематики
- Бизнес-гороскоп: Рыбы попадут на денежное мелководье
- В России выходные с января перенесут на май
- Бизнес-гороскоп: Финансовые ручьи у Водолеев должны хорошо наполнится
- Бизнес-гороскоп: Козерогов контролеры могут схватить за рога
- Бизнес-гороскоп: Стрельцы попадут в цель в пятницу
- Скорпионам стоит как можно точнее целиться
- Фильтры МВС КЕМА ФСТ отлично справятся с механической очисткой воды
- В августе россиянам мало не покажется
- Бизнес-гороскоп: Львам придется побыть котиками
- Россиян становится все меньше и меньше
Новости раздела
- Бизнес-гороскоп: Рыбы попадут на денежное мелководье
- В России выходные с января перенесут на май
- Бизнес-гороскоп: Финансовые ручьи у Водолеев должны хорошо наполнится
- Бизнес-гороскоп: Козерогов контролеры могут схватить за рога
- Столичный пенсионер богаче приморского в среднем на треть
- Путин вступился за женщин
- Бизнес-гороскоп: Стрельцы попадут в цель в пятницу
- Путин сегодня может объявить о смягчении пенсионной реформы
- Пенсионная реформа в Москве будет отличаться от остальной России
- В России могут ввести форму не только для школьников, но и для учителей
Комментарии
-
-
pseudonym12:10, 10.08.2014#
что за оппортунистическая, антисоветская статья?! Вам что, наша власть не нравится? и это в то время, когда вся страна в едином трудовом порыве, невзирая и вопреки проискам буржуазных злопыхателей и провокаторов, семимльными шагами движется навстречу н-цатому съезду кпсс
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Назван главный виновник острого политического кризиса в Приморье
- В Приморье определился первый кандидат на новые выборы губернатора
- Депутаты из Приморья обратились к Президенту России с открытым письмом
- В Приморье едут сразу четыре группы контролеров с чрезвычайными полномочиями
- Россия в одном шаге от запрета хождения в стране доллара и евро
- Ирина Ищенко вступилась за Андрея Ищенко
- Выборы по-приморски оказались заразительными
- В деле экс-мэра Владивостока возникла женщина...
- Оленеводы Чукотки поселятся в мобильных "Ярангах 2.0"
- Дан старт движению по новому участку трассы Петропавловск-Камчатский – Мильково
Правоохранительные органы видимо вообще уже ничего не могут. Лучше уж каждому являться утром и вечером и отмечаться у них - вдруг у них есть что-то на тебя, тогда и искать не надо - уже здесь .