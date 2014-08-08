В России запретили Wi-Fi free

Антитеррористический маразм в России явно крепчает. Владивостокцам, привыкшим коротать время на автобусных остановках, пользуясь Интернетом со свободным Wi-Fi, теперь, видимо, придется придумывать какое-то другое развлечение. Как и всем, кто надумал отдохнуть в культурно-развлекательных зонах, сходить в ресторан или кафе, где есть свободный Wi-Fi. А та же городская администрация очень гордилась тем, что свободный интернет все шире распространялся по приморской стотлице. Увы... Впрочем, это касается всех россиян - отныне, чтобы воспользоваться публичным Wi-Fi, нужно будет сообщить паспортные данные. Оператор также запишет уникальный номер устройства, через которое выходили в Сеть

Россияне больше не смогут получить доступ к интернету в кафе, метро и других общественных местах анонимно. Оператор связи должен будет идентифицировать их и используемое ими оборудование. Такие требования содержатся в постановлении правительства, подписанном премьер-министром России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ.

Согласно этому документу, «идентификация пользователя осуществляется оператором связи путем установления фамилии, имени, отчества (при наличии) пользователя, подтверждаемых документом, удостоверяющим личность». Также определяется уникальный идентификатор оборудования для передачи данных, пишут «Известия».

Согласно другим нормативным актам, полученные данные оператор должен хранить полгода и предоставлять правоохранительным органам в предусмотренных законами случаях.

Также в постановлении записано, что клиент оператора связи - юрлицо или индивидуальный предприниматель - должен предоставлять оператору список лиц, пользующихся интернетом: фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства, реквизиты основного документа, удостоверяющего личность. Этот список надо обновлять не реже раза в квартал.

Директор по связям с госорганами «Рамблер и Ко» Матвей АЛЕКСЕЕВ назвал это постановление странным.

- Идентификация пользователя при доступе к Сети через Wi-Fi в общественных местах неосуществима. Только в Москве покрытие открытого Wi-Fi охватывает все парки и места общественного доступа, - рассказывает Алексеев. - Не думаю, что все, кто придет в парк Горького, будут показывать свои паспорта.

К тому же по закону «О персональных данных» выходит, что каждое кафе или парк должны будут получить в Роскомнадзоре лицензию оператора персональных данных, напоминает эксперт. Нарушение установленного законом порядка работы с такими данными, согласно ст. 13.11 Кодекса об административных правонарушениях, грозит юрлицам штрафом до 10 тыс. рублей.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Вадим ДЕНЬГИН поддержал принятие постановления.

- Речь идет о безопасности. Идет информационная война. Анонимное подключение к интернету в общественных местах позволяет осуществлять противозаконные действия безнаказанно. Найти нарушителя бывает весьма сложно, - объясняет Деньгин. - Американцы боятся войны, сейчас им лучше всего воевать в информационном пространстве. Они усилили свой холдинг «Голос Америки». Те, кто заинтересован в дестабилизации, пытаются насытить Сеть мошенниками, фашистами и экстремистами. Всё, что связано с интернетом, должно быть идентифицировано.

Представитель одного из интернет-провайдеров отметил, что постановление теоретически можно выполнить.

- Для этого необходимо разработать специальный интерфейс, который предложит пользователю Wi-Fi при подключении ввести необходимые данные - их отправят провайдеру, у которого есть лицензия оператора персональных данных. Естественно, никто не сможет проверить достоверность вводимых данных, но таким образом уже работает ряд сервисов на ресурсе госуслуг, - говорит он.

По словам источника, при подготовке постановления с операторами связи не посоветовались.

Сегодня бесплатное подключение к интернет через беспроводную точку доступа активно предлагают посетителям во многих кафе, ресторанах, развлекательных комплексах, зонах отдыха, на транспортных развязках и так далее.

Как уже на днях сообщал Zrpress.Ru, ранее, в рамках же борьбы с терроризмом, россиянам запретят оплачивать услуги ЖКХ через банкоматы и терминалы.

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.