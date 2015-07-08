Выпил - сел за руль - тюрьма

С 1 июля вступили в действие поправки, предусматривающие более суровое наказание за нарушение правил дорожного движения

Любителей выпить за рулем теперь ждет более суровое наказание: повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или повторный отказ от прохождения медицинского освидетельствования грозит нарушителю штрафом в размере от 100 до 200 тыс. рублей либо лишением свободы на срок до 2 лет. Соответствующие поправки в законодательство вступили в силу с 1 июля 2015 года.

По данным статистики, в Приморье с начала года за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения к административной ответственности привлечены 213 водителей. Всего же за пять месяцев текущего года произошло 92 дорожно-транспортных происшествия с участием нетрезвых водителей. В них погибло 11 человек, ранено - 127. В целом же число ДТП с участием пьяных водителей уменьшилось за последний год на 30%, на 63% сократилось число погибших. Рост ДТП по вине водителей зарегистрирован во Владивостоке, Партизанске и Чугуевском районе.

«С 1 июля вступил в силу ряд изменений в законодательные акты, связанные с усилением ответственности за совершение правонарушения в сфере безопасности дорожного движения, - комментирует нововведения начальник отдела организации дознания УМВД России по Приморскому краю, полковник полиции Олег МОГИЛИН. - Теперь к уголовной ответственности будут привлекаться лица, ранее привлеченные к ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. До сегодняшнего дня за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения предусматривалась административная ответственность, в качестве наказания был установлен штраф в размере 50 тыс. рублей с лишением права управления на три года. В настоящий момент для пьяных водителей предусмотрены более строгие наказания - штраф в размере от 200 до 300 тыс. рублей, принудительные работы на срок до 2 лет либо лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права управления транспортным средством на срок до 3-х лет. Расследование данных дел будет проводиться дознавателями органов внутренних дел. Уголовная ответственность по общему правилу наступает с 16 лет. Хочу обратить внимание, что уголовное наказание будут нести не только водители автомобилей, ответственность предусмотрена также на управление в нетрезвом виде мотоциклом, трактором, дорожно-строительной техникой или иной самоходной техникой, а также в равной степени за управление мокиком, квадрациклом и трициклом».

По словам полковника Могилина, к ответственности привлекаются не только россияне, но и иностранные граждане, привлекавшиеся за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии на территории других стран (Республики Беларусь, Армении, Таджикистана, Казахстана и т.д.). Относится ужесточение правил и к гражданам, в крови которых обнаружены наркотические и психотропные вещества.

Еще одно изменение действующего законодательства касается повышения видимости пешехода в темное время суток на загородных дорогах. В Правилах устанавливается, что при переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости вне населенных пунктов пешеходы обязаны при себе иметь предметы со светоотражающими элементами. По мнению сотрудников ГИБДД, эта мера очень своевременна: согласно данным инспекции, с начала года в Приморье две трети погибших пешеходов были участниками дорожно-транспортных происшествий, произошедших в темное время суток. Всего с участием пешеходов с начала года было совершено 379 дорожно-транспортных происшествий, 146 из них - в темное время суток.

С начала июля вступили в действие и другие нормы законодательства в сфере регулирования дорожного движения.

«Работа над совершенствованием законодательной базы идет постоянно, - комментирует изменения государственный инспектор отдела исполнения административного законодательства Управления ГИБДД УМВД России по Приморскому краю, капитан полиции Алексей НИКОНОРОВ. - Теперь предусмотрена административная ответственность за управление транспортным средством с видоизмененными знаками государственной регистрации. Нарушитель заплатит 5 тыс. рублей штрафа и на 3 месяца будет лишен права управления автомобилем. Разграничена теперь ответственность за управление транспортным средством без регистрационных документов и без водительского удостоверения. За последнее нарушение задержание транспортного средства производиться не будет».

Ужесточилось наказание водителей и за незаконную установку таблички «Инвалид» - это грозит штрафом в размере 5 тыс. рублей. За остановку и стоянку транспортных средств в местах для инвалидов также применяется административное наказание - штраф и задержание транспортного средства.

Также законодатель уточнил наказание за незаконное задержание транспортного средства и помещение его на специализированную стоянку. Теперь водитель эвакуатора, нарушивший порядок задержания транспортных средств, несет административную ответственность в размере 2 тыс. рублей.

Внесены в законодательство также изменения, направленные на урегулирование процедуры задержания транспортных средств. Теперь соответствующая статья административного кодекса дополнена статьей, конкретизирующей данные действия: задержание транспортного средства прекращается непосредственно на месте задержания в присутствии лица, который может управлять транспортным средством в соответствии с правилами дорожного движения, если причина задержания устранена до начала движения автомобиля эвакуатора. «До настоящего момента эта норма не была отрегулирована. Поэтому возникали конфликтные ситуации с участниками дорожного движения, - говорит капитан Никоноров. - Сейчас водитель может вернуть транспортное средство до начала движения эвакуатора».

Елена АРДАЛЬЯНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.