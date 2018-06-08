Зарплаты бюджетников после выборов президента стали резко падать

Некоторый всплеск зарплат врачей, учителей и так далее чиновники на местах сделали ничем иным, как разовыми предвыборными выплатами

Банк России зафиксировал начало снижения зарплат бюджетников после завершения разовых выплат в январе-феврале в рамках "майских указов", сообщает деловая газета «Золотой Рог».

"В марте номинальная заработная плата "указников" перешла к снижению, что, вероятно, указывает на то, что значительный рост заработной платы в январе-феврале отчасти был следствием единоразовых выплат", - сообщается в обзоре "О чем говорят тренды", подготовленном Центробанком.

В целом по стране заработная плата замедлила рост. По предварительной оценке Росстата, номинальная заработная плата в апреле выросла на 10,4% в сравнении с апрелем 2017 г., реальная – на 7,8% г/г, замедлившись по сравнению с мартом.

Оценки роста номинальной и реальной заработной платы за март были пересмотрены с 9,0% до 11,3% год к году и с 6,5% до 8,7% г/г соответственно.

Последние четыре месяца Росстат неизменно пересматривал вверх свои предварительные оценки, поэтому существует высокая вероятность того, что рост заработной платы в апреле окажется наравне или даже выше мартовского.

"Несмотря на текущее замедление, рост зарплат в госсекторе по-прежнему остается на высоком уровне. Всплеск роста в начале года частично был вызван различными единоразовыми перечислениями, но выполнение "майских указов" 2012 г. и индексация заработной платы остальным бюджетникам будут, по нашим оценкам, поддерживать рост заработной платы в госсекторе выше среднего по стране", - отмечает ЦБ