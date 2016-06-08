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В России введут жесткие требования к внешнему виду балконов

08 Июня 2016, 13:04 | В России

В России с ноября 2016 года введут новый стандарт ГОСТ «Конструкции оконные и балконные различного функционального назначения для жилых зданий», сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Новый документ систематизирует требования к «светопрозрачным конструкциям на фасадах домов». Как отмечают в Минстрое, несмотря на многолетнюю практику применения современного остекления на всей территории РФ, требования к окнам и балконам как к конструктивным элементам здания «не были систематизированы и разрозненно содержались в отдельных сводах правил, не имеющих логической взаимосвязи с основополагающим стандартом».

Теперь же будет строго регламентировано, как именно остеклять балконы. «Стандарт определяет применение в многоэтажных жилых зданиях современных видов светопрозрачных конструкций, включая полностью «остекленные балконы», так называемые «французские» балконы и панорамное остекление», - говорят в Минстрое.

Напомним, что в прошлом году были приняты новые правила оформления фасадов домов в Москве. В частности, с момента их введения при реконструкции домов в центре города кондиционеры на внешней стороне фасадов были запрещены. Также в правилах прописано требование к скрытой проводке по внутреннему контуру жилых помещений.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: гост  балкон  требования  проводка 



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Комментарии

  • Nim16:11, 08.06.2016#

    Полезный стандарт! Нужно также ввести стандарты на прически, на похмельные рожи россиян по утрам в понедельник. . .

  • Мик21:12, 08.06.2016#

    Идиоты. . . Достали совсем. . . Кому какое дело до моего, повторюсь моего балкона??? И кондиционера тем более!!! А кому что не нравится, пусть деньги дают на переделку , и то я ещё подумаю переделывать или нет!!! На ремонт балкона изначально никто капейки не дал, а щас и сюда нос суют. . . Скоро начнут считать сколько раз с женой спал. . . .

  • Псевдоним13:51, 30.06.2016#

    Это не тока твой балкон. Увидев такое я ночи не смогу спать быть может.

  • 26321:54, 08.06.2016#

    Мик, на счет балкона можно, хотя и с натяжкой, согласиться с тобой. А вот по кондиционерам - никак нет. Вешают, кому как вздумается. В результате - комфорт себе и неприятности соседям: постоянный шум за окном, кондесантный дождь. Верхние этажи "льют" на нижние (как в курятнике). Возможно, хоть стандарт как-то решит эту проблему.

  • КОТ22:30, 10.06.2016#

    Для обывателей проблему не решит, а наоборот прибавит. Вначале замучают согласованиями и госпошлинами, а потом привести все в общий порядок заплатив за проект и опятьже госпошлину. В итоге половину всеравно снесут приставы.

  • наблюдатель22:32, 10.06.2016#

    вас можно понять, два-шесть-три, только никакой стандарт не решит проблемы с установкой кондиционера, ибо ставить их по какой-либо иной технологии не получится, а если и будет возможность как-то выделить в отдельном углу все теплообменники - установка будет "золотой". Свой дом - решение любой проблемы))

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