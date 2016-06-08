Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В России введут жесткие требования к внешнему виду балконов
В России с ноября 2016 года введут новый стандарт ГОСТ «Конструкции оконные и балконные различного функционального назначения для жилых зданий», сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Новый документ систематизирует требования к «светопрозрачным конструкциям на фасадах домов». Как отмечают в Минстрое, несмотря на многолетнюю практику применения современного остекления на всей территории РФ, требования к окнам и балконам как к конструктивным элементам здания «не были систематизированы и разрозненно содержались в отдельных сводах правил, не имеющих логической взаимосвязи с основополагающим стандартом».
Теперь же будет строго регламентировано, как именно остеклять балконы. «Стандарт определяет применение в многоэтажных жилых зданиях современных видов светопрозрачных конструкций, включая полностью «остекленные балконы», так называемые «французские» балконы и панорамное остекление», - говорят в Минстрое.
Напомним, что в прошлом году были приняты новые правила оформления фасадов домов в Москве. В частности, с момента их введения при реконструкции домов в центре города кондиционеры на внешней стороне фасадов были запрещены. Также в правилах прописано требование к скрытой проводке по внутреннему контуру жилых помещений.
Новости тематики
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Как взять всё и поделить
- Tele2 приготовила "Гол" для футбольных болельщиков
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- "Единая Россия" категорически отказалась поддержать референдум по пенсионной реформе
- Призывникам уменьшат срок службы
- Бизнес-гороскоп: Стрельцам советуют быть точнее
- Бизнес-гороскоп: Скорпионы будут с денежной добычей
- Бизнес-гороскоп: Весам придется всю неделю всё взвешивать
- "Дети - это не моя тема"
Новости раздела
- Никакого реального повышения пенсий в 2019 году не будет
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Как взять всё и поделить
- Tele2 приготовила "Гол" для футбольных болельщиков
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Число учебников в школах уменьшится пока на треть
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- Минобороны ликвидирует военные кафедры в вузах
- "Единая Россия" категорически отказалась поддержать референдум по пенсионной реформе
- "ГПМ Матч" и "Ростелеком" открыли телеканал "Матч! Ультра"
Комментарии
-
-
Мик21:12, 08.06.2016#
Идиоты. . . Достали совсем. . . Кому какое дело до моего, повторюсь моего балкона??? И кондиционера тем более!!! А кому что не нравится, пусть деньги дают на переделку , и то я ещё подумаю переделывать или нет!!! На ремонт балкона изначально никто капейки не дал, а щас и сюда нос суют. . . Скоро начнут считать сколько раз с женой спал. . . .
-
-
26321:54, 08.06.2016#
Мик, на счет балкона можно, хотя и с натяжкой, согласиться с тобой. А вот по кондиционерам - никак нет. Вешают, кому как вздумается. В результате - комфорт себе и неприятности соседям: постоянный шум за окном, кондесантный дождь. Верхние этажи "льют" на нижние (как в курятнике). Возможно, хоть стандарт как-то решит эту проблему.
-
-
наблюдатель22:32, 10.06.2016#
вас можно понять, два-шесть-три, только никакой стандарт не решит проблемы с установкой кондиционера, ибо ставить их по какой-либо иной технологии не получится, а если и будет возможность как-то выделить в отдельном углу все теплообменники - установка будет "золотой". Свой дом - решение любой проблемы))
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- "Веркеенко оказался единственным мужиком в приморской власти"
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- "Единая Россия" категорически отказалась поддержать референдум по пенсионной реформе
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Люди кипели от возмущения"
- Смертельная реформа
Полезный стандарт! Нужно также ввести стандарты на прически, на похмельные рожи россиян по утрам в понедельник. . .