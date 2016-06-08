В России введут жесткие требования к внешнему виду балконов

В России с ноября 2016 года введут новый стандарт ГОСТ «Конструкции оконные и балконные различного функционального назначения для жилых зданий», сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Новый документ систематизирует требования к «светопрозрачным конструкциям на фасадах домов». Как отмечают в Минстрое, несмотря на многолетнюю практику применения современного остекления на всей территории РФ, требования к окнам и балконам как к конструктивным элементам здания «не были систематизированы и разрозненно содержались в отдельных сводах правил, не имеющих логической взаимосвязи с основополагающим стандартом».

Теперь же будет строго регламентировано, как именно остеклять балконы. «Стандарт определяет применение в многоэтажных жилых зданиях современных видов светопрозрачных конструкций, включая полностью «остекленные балконы», так называемые «французские» балконы и панорамное остекление», - говорят в Минстрое.

Напомним, что в прошлом году были приняты новые правила оформления фасадов домов в Москве. В частности, с момента их введения при реконструкции домов в центре города кондиционеры на внешней стороне фасадов были запрещены. Также в правилах прописано требование к скрытой проводке по внутреннему контуру жилых помещений.