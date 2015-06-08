Всемирное время получит дополнительную секунду

Начальник главного метрологического центра Государственной службы времени и частоты Игорь Блинов рассказал журналистам, что в ночь на 1 июля космические корабли, спутники и наземные потребители во всем мире введут в свои часы дополнительную секунду, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на ТАСС.

Представитель Государственной службы времени сообщил: «Дополнительную секунду получат все потребители, которые пользуются службой времени, как российские, так и международные: Центр управления полетами, Международная космическая станция, пилотируемые корабли, спутники, поезда, самолеты, вокзалы, банки, сотовые компании. Проще перечислить тех, кто не получит дополнительную секунду».

«В связи с тем, что Земля замедляет свое вращение, имеется разногласие между астрономической и атомной системой исчисления времени, используемой с 1967 года. Когда разница достигает одной секунды, атомная система корректируется», - пояснил Игорь Блинов, передает ТАСС.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.