Куда и как обращаться с запросом по поводу неврученных наград

В случае смерти (гибели) награжденного фронтовика его вдове, сыну или дочери может быть передано удостоверение к государственной награде СССР в соответствии с Положением о государственных наградах Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. № 1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации» (в редакции Указа Президента Российской Федерации от 16 декабря 2011 г. № 1631).

Вопрос о передаче родственнику удостоверения к государственной награде рассматривается Главным управлением кадров Минобороны России при наличии документов:

- заявления родственника о передаче удостоверения к государственной награде;

- копий страниц паспорта и свидетельства о рождении (свидетельства о заключении брака) наследника фронтовика;

- копий страниц документа, подтверждающего прохождение фронтовиком военной службы в годы Великой Отечественной войны (послужного списка личного дела офицера, военного билета или красноармейской книжки либо архивной справки);

- копии извещения о гибели или свидетельства о смерти награжденного;

- копий страниц удостоверений к наградам СССР, которые фронтовику вручались ранее.

Документы следует направлять по адресу: 119160, г. Москва, начальнику Главного управления кадров Минобороны России.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.