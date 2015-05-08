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Куда и как обращаться с запросом по поводу неврученных наград
В случае смерти (гибели) награжденного фронтовика его вдове, сыну или дочери может быть передано удостоверение к государственной награде СССР в соответствии с Положением о государственных наградах Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. № 1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации» (в редакции Указа Президента Российской Федерации от 16 декабря 2011 г. № 1631).
Вопрос о передаче родственнику удостоверения к государственной награде рассматривается Главным управлением кадров Минобороны России при наличии документов:
- заявления родственника о передаче удостоверения к государственной награде;
- копий страниц паспорта и свидетельства о рождении (свидетельства о заключении брака) наследника фронтовика;
- копий страниц документа, подтверждающего прохождение фронтовиком военной службы в годы Великой Отечественной войны (послужного списка личного дела офицера, военного билета или красноармейской книжки либо архивной справки);
- копии извещения о гибели или свидетельства о смерти награжденного;
- копий страниц удостоверений к наградам СССР, которые фронтовику вручались ранее.
Документы следует направлять по адресу: 119160, г. Москва, начальнику Главного управления кадров Минобороны России.
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