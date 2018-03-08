Владимир Путин поздравил российских женщин стихами

Дорогие женщины России!

От всего сердца поздравляю вас с Международным женским днём!

Этот праздник мы отмечаем в самом начале весны. Погода в нашей большой стране сегодня самая разная, но везде царит весеннее, солнечное настроение. Его создают улыбки, цветы, искренние чувства.

Всё это – для вас, дорогие женщины! Мы рады, что есть такой замечательный повод, чтобы вновь сказать о нашем огромном уважении к вам, о восхищении вашей красотой и нежностью.

Сегодня все мужчины от души дарят вам подарки, поздравляют своих мам, бабушек, жён, дочерей, подруг, коллег.

Только вы, женщины, способны создавать радушную атмосферу на работе и в семье, брать на себя повседневные заботы о доме и детях, быть для них нравственным примером.

Мы знаем, что сердце женщины – самое верное, её прощение – самое пронзительное, а материнская любовь – поистине безгранична.

Вырастить, воспитать ребёнка – это счастье и ответственность. И тем более ценен труд многодетных матерей, в том числе тех, кто согрел, сделал счастливыми приёмных детей.

Женщина – это тёплый, светлый образ в судьбе каждого мужчины. Ей посвящено множество произведений. И у нас уже складывается замечательная традиция: 8 марта в честь женщин читать стихи.

Очень проникновенно написал Андрей Дементьев:

Я знаю, что все женщины прекрасны.

И красотой своею, и умом.

Ещё весельем, если в доме праздник.

И верностью, – когда разлука в нём.

Не их наряды или профиль римский, –

Нас покоряет женская душа.

И молодость её…

И материнство,

И седина, когда пора пришла.

Покуда жив, – я им молиться буду.

Любовь иным восторгам предпочту.

Господь явил нам женщину, как чудо,

Доверив миру эту красоту.

Ещё раз поздравляю вас, дорогие наши женщины, с праздником!

Будьте любимы и счастливы!