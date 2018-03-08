www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 56.8 р. 100 JPY: 53.69 р.
EUR: 70.53 р. 10 CNY: 89.83 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Владимир Путин поздравил российских женщин стихами

08 Марта 2018, 17:27 | В России

Дорогие женщины России!

От всего сердца поздравляю вас с Международным женским днём!

Этот праздник мы отмечаем в самом начале весны. Погода в нашей большой стране сегодня самая разная, но везде царит весеннее, солнечное настроение. Его создают улыбки, цветы, искренние чувства.

Всё это – для вас, дорогие женщины! Мы рады, что есть такой замечательный повод, чтобы вновь сказать о нашем огромном уважении к вам, о восхищении вашей красотой и нежностью.

Сегодня все мужчины от души дарят вам подарки, поздравляют своих мам, бабушек, жён, дочерей, подруг, коллег.

Только вы, женщины, способны создавать радушную атмосферу на работе и в семье, брать на себя повседневные заботы о доме и детях, быть для них нравственным примером.

Мы знаем, что сердце женщины – самое верное, её прощение – самое пронзительное, а материнская любовь – поистине безгранична.

Вырастить, воспитать ребёнка – это счастье и ответственность. И тем более ценен труд многодетных матерей, в том числе тех, кто согрел, сделал счастливыми приёмных детей.

Женщина – это тёплый, светлый образ в судьбе каждого мужчины. Ей посвящено множество произведений. И у нас уже складывается замечательная традиция: 8 марта в честь женщин читать стихи.

Очень проникновенно написал Андрей Дементьев:

Я знаю, что все женщины прекрасны.

И красотой своею, и умом.

Ещё весельем, если в доме праздник.

И верностью, – когда разлука в нём.

Не их наряды или профиль римский, –

Нас покоряет женская душа.

И молодость её…

И материнство,

И седина, когда пора пришла.

Покуда жив, – я им молиться буду.

Любовь иным восторгам предпочту.

Господь явил нам женщину, как чудо,

Доверив миру эту красоту.

Ещё раз поздравляю вас, дорогие наши женщины, с праздником!

Будьте любимы и счастливы!

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: кандидат  8 марта  Путин  президент 













Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru