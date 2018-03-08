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Владимир Путин поздравил российских женщин стихами
Дорогие женщины России!
От всего сердца поздравляю вас с Международным женским днём!
Этот праздник мы отмечаем в самом начале весны. Погода в нашей большой стране сегодня самая разная, но везде царит весеннее, солнечное настроение. Его создают улыбки, цветы, искренние чувства.
Всё это – для вас, дорогие женщины! Мы рады, что есть такой замечательный повод, чтобы вновь сказать о нашем огромном уважении к вам, о восхищении вашей красотой и нежностью.
Сегодня все мужчины от души дарят вам подарки, поздравляют своих мам, бабушек, жён, дочерей, подруг, коллег.
Только вы, женщины, способны создавать радушную атмосферу на работе и в семье, брать на себя повседневные заботы о доме и детях, быть для них нравственным примером.
Мы знаем, что сердце женщины – самое верное, её прощение – самое пронзительное, а материнская любовь – поистине безгранична.
Вырастить, воспитать ребёнка – это счастье и ответственность. И тем более ценен труд многодетных матерей, в том числе тех, кто согрел, сделал счастливыми приёмных детей.
Женщина – это тёплый, светлый образ в судьбе каждого мужчины. Ей посвящено множество произведений. И у нас уже складывается замечательная традиция: 8 марта в честь женщин читать стихи.
Очень проникновенно написал Андрей Дементьев:
Я знаю, что все женщины прекрасны.
И красотой своею, и умом.
Ещё весельем, если в доме праздник.
И верностью, – когда разлука в нём.
Не их наряды или профиль римский, –
Нас покоряет женская душа.
И молодость её…
И материнство,
И седина, когда пора пришла.
Покуда жив, – я им молиться буду.
Любовь иным восторгам предпочту.
Господь явил нам женщину, как чудо,
Доверив миру эту красоту.
Ещё раз поздравляю вас, дорогие наши женщины, с праздником!
Будьте любимы и счастливы!
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