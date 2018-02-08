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Россиянки перестают рожать
Рождаемость в России в 2017 году оказалась минимальной с 2008 года и составила 1,69 млн человек. В 2008 году родилось 1,71 млн человек, после чего рождаемость стала расти, достигнув максимума в 1,94 млн человек в 2014 году за счет вхождения в состав РФ Крыма и Севастополя. Такие данные опубликованы на сайте статистического ведомства.
Согласно статистическим данным, в 2017 году по сравнению с предыдущим годом рождаемость в России снизилась более чем на 10% - в 2016 году родилось 1,89 млн человек.
Самый высокий спад рождаемости в 2017 году относительно 2016 года зафиксирован в Москве - на 11,3 тыс. человек. Самый низкий спад рождаемости в 2017 году зафиксирован в Чечне: там относительно 2016 года родилось на 3 человека меньше.
Согласно данным Росстата, в России снижается и смертность. Так, в 2008 году умерло 2 млн человек, в 2016 году - 1,89 млн человек, а в 2017 году - уже 1,82 млн человек.
Президент РФ Владимир ПУТИН ранее заявлял, что падение рождаемости в России со времен Великой Отечественной войны повторяется каждые 25 лет, а в 90-е произошло снижение на 50%. И, по словам президента РФ, в связи с падением рождаемости в 90-х произошло снижение количества женщин детородного возраста. Путин отмечал, что молодых женщин от 20 до 29 лет в России становится меньше на 34% и назвал это снижение «колоссальным». Глава Минтруда РФ Максим ТОПИЛИН заявлял, что количество женщин детородного возраста уменьшится к 2035 году еще на 28%.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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